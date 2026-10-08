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Pháp luật

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Nợ cờ bạc gần 700 triệu đồng, tài xế bán luôn 2 xe tải của chủ

Huỳnh Thủy

TPO - Lợi dụng việc được giao quản lý phương tiện, Lưu Quốc Anh (sinh năm 1994, quê tỉnh Lâm Đồng) tự ý rao bán 2 xe tải ben trên mạng xã hội lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 8/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lưu Quốc Anh (SN 1994, trú xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

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Cơ quan tiến hành tố tụng thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Quốc Anh. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Theo hồ sơ vụ án, trước đây Lưu Quốc Anh làm tài xế lái xe tải thuê cho anh Đ.N. (SN 1983, trú phường Lái Thiêu, TPHCM).

Do tính chất công việc và sự tin tưởng, anh N. giao cho Quốc Anh trực tiếp quản lý 2 ô tô tải ben mang biển kiểm soát 36H-036.XX và 36H-036.XX để chở vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc qua địa bàn xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 4/2026, dù đã nghỉ làm tài xế, đối tượng Quốc Anh vẫn nhận lời tiếp tục trông coi, quản lý 2 phương tiện trên.

Trong thời gian này, do tham gia cờ bạc, đối tượng Quốc Anh phát sinh các khoản nợ với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Lợi dụng việc đang quản lý phương tiện, Quốc Anh tự ý đăng thông tin rao bán 2 xe tải ben trên mạng xã hội.

Đến tháng 5/2026, Quốc Anh bán 2 phương tiện với tổng số tiền 785 triệu đồng. Số tiền có được từ việc bán tài sản của chủ xe được đối tượng sử dụng để trả nợ cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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#Đắk Lắk #nợ cờ bạc #xe tải #tài xế #bán xe #trả nợ #vi phạm

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