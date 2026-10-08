Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điểm danh loạt cựu quan chức ở Thanh Hóa nhận tiền của bầu Đoan

Hoàng An

TPO - Kết luận điều tra xác định, nhiều cựu quan chức tỉnh Thanh Hóa sau khi giúp bầu Đoan trúng đấu giá Dự án Quảng Thành đã được ông bầu "lại quả" từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Rải tiền cho các cựu quan chức

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can có sai phạm tại Dự án Quảng Thành, do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á được "tạo điều kiện" trúng thầu.

Vụ án xuất phát từ việc để có kinh phí nuôi Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, khi được Cao Tiến Đoan (tức bầu Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) “giãi bày”, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp của bầu Đoan trúng đấu giá Dự án Quảng Thành 255 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn thị trường và bầu Đoan “cảm ơn” hàng tỷ đồng cho nhóm cán bộ Thanh Hóa.

screen-shot-2026-10-06-at-113933.png
Ông Cao Tiến Đoan.

Cụ thể, ông Cao Tiến Đoan đã "biếu" cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng 150.000 USD; chi cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Số tiền này, cơ quan điều tra cho biết cả hai ông Hưng và Tuấn đã nộp lại. Cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý riêng hành vi của hai cựu lãnh đạo này xử lý sau.

Ngoài ra, ông Cao Tiến Đoan còn chi tiền cho ông Nguyễn Văn Thi (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa) 200.000 USD. Ông Thi sau khi biết bị điều tra, nên gặp con trai ông Đoan trả lại tiền và "chỉ" cách viết biên bản theo hướng dẫn "ông Thi ủng hộ đội bóng".

Kết luận điều tra cũng xác định, trước khi trúng đấu giá dự án, ông bầu Cao Tiến Đoan “chi” cho nhiều quan chức khác như ông Lê Mai Khanh (cựu Phó chủ tịch thành phố Thanh Hóa) nhận 4,8 tỷ đồng, ông Khanh giữ lại 3,3 tỷ đồng và chuyển 1,5 tỷ đồng cho Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Thành ủy Thanh Hóa). Còn ông Lê Anh Xuân, hưởng lợi tổng số tiền 2,8 tỷ đồng và 20.000 USD (đã bao gồm khoản 1,5 tỷ nhận từ ông Khanh).

screen-shot-2026-10-07-at-191621.png
Ông Đỗ Minh Tuấn.

Bị can Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa) được ông Đoan biếu 70 triệu đồng nhưng nộp lại 200 triệu đồng.

Nhiều bị can đã nộp lại tiền hưởng lợi

Tại khâu xác định giá đất, bị can Nguyễn Hải Đức (thẩm định viên Công ty Tiên Phong) nhận 50 triệu đồng.

Ở lĩnh vực xác nhận cung ứng tín dụng, bầu Đoan nhờ bị can Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) và Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) giúp đỡ. Đổi lại, ông Đoan hứa bán một số lô đất với giá ưu đãi cho ông Lê Như Tú; còn ông Trịnh Ngọc An, do không có nhu cầu mua đất và chuyển công tác nên được chuyển vào tài khoản 135 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình ông Trịnh Ngọc An đã tự nguyện giao nộp 135 triệu đồng.

Sau khi Công ty TNHH Tập đoàn Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất, bầu Đoan chi tiếp cho bị can Lê Thị Phương (cựu công chức) 500 triệu đồng, đến nay bà Phương giao nộp lại 400 triệu đồng; Trần Tất Hùng (Đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh) nhận 100 triệu, giao nộp 120 triệu.

Bị can Tào Minh Hạnh (Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Tân (Cán bộ Trung tâm Quản lý quỹ đất TP Thanh Hóa) mỗi người được mua ưu đãi hai lô đất của dự án. Sau này Hạnh và Tân nộp lại 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) được hưởng lợi từ Cao Tiến Đoan 142 triệu đồng, tự nguyện giao nộp 130 triệu đồng; Nguyễn Xuân Lộc (nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) được hưởng lợi 50 triệu đồng, đã giao nộp 50 triệu đồng.

screen-shot-2026-10-07-at-191347.png
Bị can Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa).

Ngoài ra, các bị can Trương Quỳnh Anh (cựu Kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) nộp 20 triệu đồng; Phạm Thị Hạnh (cựu Kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Đông Á) nộp 20 triệu...

Một số người liên quan khác không bị truy tố cũng giao nộp tiền hưởng lợi hoặc khắc phục hậu quả.

Xem thêm

#Thanh Hóa #Quan chức Thanh Hóa #Bầu Đoan #Nhận tiền #Nhận tiền của bầu đoan

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

TPO - Mang lệnh truy nã đặc biệt trong đường dây vận chuyển 35 bánh heroin, Phương Văn Kỳ trốn vào rừng sâu và luôn thủ sẵn súng quân dụng đã lên nòng. Sau nhiều ngày trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, tóm gọn khi mò xuống bìa rừng tìm mua ma túy.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh 20 năm tù

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh 20 năm tù

TPO - Tòa cho rằng ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) và bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (có 7 tiền án, tiền sự) giữ vai trò phạm tội cao nhất nên cần tuyên mức phạt hơn nhóm bị cáo còn lại nhằm răn đe, phòng ngừa.

Khởi tố các đối tượng 'ăn chênh' 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án New City

Khởi tố các đối tượng 'ăn chênh' 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án New City

TPO - Ông Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long cùng thuộc cấp bị khởi tố do lạm dụng chức vụ, quyền hạn thu lợi bất chính (tiền chênh) 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua và thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City)

Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái đi trên đường giữa đêm khuya

Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái đi trên đường giữa đêm khuya

TPO - Sau khi uống bia, Hoàng Văn Tĩnh điều khiển xe máy đi rình mò trên các tuyến đường tại phường Yên Bái và Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Phát hiện bé gái đi xe đạp điện một mình trong đêm tối, đối tượng bám theo, đạp ngã xe rồi dùng vũ lực khống chế để xâm hại tình dục.

Cần Thơ kiểm tra lại các dự án liên quan Công ty Cây xanh Công Minh

Cần Thơ kiểm tra lại các dự án liên quan Công ty Cây xanh Công Minh

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa yêu cầu đơn vị liên quan rà soát các dự án trồng và chăm sóc cây xanh liên quan nhà thầu thuộc hệ sinh thái Công ty Cây xanh Công Minh, đặc biệt 27 dự án chưa thanh toán hết. Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa bàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cũ có 164 gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh liên quan hệ thống Cây xanh Công Minh, tổng giá trị hơn 346 tỷ đồng, kết quả định giá xác định thiệt hại hơn 95 tỷ đồng.

Từ khoản vay 3 triệu đồng, nữ nhân viên karaoke bị ép 'gánh nợ' 70 triệu, nhốt trong container

Từ khoản vay 3 triệu đồng, nữ nhân viên karaoke bị ép 'gánh nợ' 70 triệu, nhốt trong container

TPO - Từ khoản vay 3 triệu đồng để mua quần áo, một nữ nhân viên karaoke chưa đủ 16 tuổi bị chuyển giao qua nhiều cơ sở, rồi bị yêu cầu “gánh nợ” 70 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe