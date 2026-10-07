Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn bị xử phạt do vi phạm quy định bảo quản

TPO - Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện kho bảo quản của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chưa bố trí đầy đủ giá kệ theo quy định và tiến hành xử phạt hành chính đơn vị này 12 triệu đồng.

Ngày 7/10, thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị ra quyết định xử phạt Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn thuộc phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn số tiền 12 triệu đồng do vi phạm các quy định về sản xuất, bảo quản rượu.

Trước đó một ngày (6/10), Đội QLTT số 1 phối hợp cùng Công an phường Kỳ Lừa đã tiến hành kiểm tra Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn (thuộc Chi nhánh Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn) nằm trên đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa.

Thành viên đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm hàm lượng Methanol tại Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đoàn kiểm tra tập trung rà soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, cũng như nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ. Tổ công tác cũng đã tiến hành lấy mẫu rượu để kiểm định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm quan trọng như hàm lượng Methanol, Aldehyde, tạp chất độc hại và nồng độ cồn thực tế.

Quá trình kiểm tra cho thấy, khu vực kho bảo quản của cơ sở này chưa được trang bị đầy đủ giá, kệ theo đúng quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cơ sở nhanh chóng khắc phục thiếu sót trên.

Được biết, đợt kiểm tra này nằm trong Kế hoạch chuyên đề năm 2026 của Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn (theo Quyết định số 671/QĐ-QLTT). Trong thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục rà soát 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu khác trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, qua đó bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.