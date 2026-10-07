Bắc Ninh tháo dỡ loạt biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm

TPO - Những cây cầu treo thuộc Đề án 186 cầu treo dân sinh sau 10 năm đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng cao đi lại an toàn và phát triển kinh tế. Thế nhưng, đối với nhiều nhà thầu thi công, đằng sau niềm vui đó là những câu chuyện buồn kéo dài suốt một thập kỷ do phải gánh chịu hậu quả tài chính nặng nề chỉ vì chưa được thanh toán đầy đủ.