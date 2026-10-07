Bắc Ninh tháo dỡ loạt biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm

TPO - Hàng loạt biển hiệu có chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt trên nhiều tuyến phố ở phường Võ Cường và phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã được tháo dỡ. Hoạt động này diễn ra sau khi Báo Tiền Phong có bài phản ánh.
TPO - Ông Cao Tiến Đoan “tức Bầu Đoan" - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất ở khu dân cư Quảng Thành (Thanh Hóa) khi chưa đủ điều kiện với tổng giá trị 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.
TPO - Từ lời khai chắp nối của một cô gái trẻ từng bị đưa trái phép sang Trung Quốc, lực lượng Biên phòng Lào Cai lần theo những dấu vết mờ nhạt, xác định hai đối tượng trong đường dây và bắt giữ khi một người đang làm công nhân tại Hải Phòng, người còn lại vẫn hành nghề sửa xe máy ở quê.
TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.
TPO - Sau khi Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, phường Hố Nai, Đồng Nai) bị tuyên án tử hình và buộc bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, nhiều ý kiến băn khoăn: Khi án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo không còn khả năng thi hành đầy đủ phán quyết của tòa thì ba mẹ bị cáo có phải thi hành bản án thay con?
TPO - Hàng trăm kho sầu riêng chưa đảm bảo quy định, nhiều trường hợp bị xử phạt nhưng chưa khắc phục. Sở Xây dựng Đắk Lắk đã lập 2 đoàn kiểm tra, địa phương khẳng định không hợp thức hóa sai phạm.
TPO - Nhiều hộ kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị đang tháo dỡ hàng quán, trả lại mặt bằng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chiếm dụng đất, cho thuê kinh doanh dịch vụ trái quy định.
TPO - Hơn 51 tỷ đồng đã được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh, góp thêm nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Trong khi những nhịp cầu thép kiên cố đang hằng ngày nâng bước chân trẻ em vùng cao đến trường, những người thi công xây dựng nên chúng lại đang chìm trong khó khăn. Khoản nợ đọng kéo dài cả thập kỷ đã đẩy doanh nghiệp vào cảnh vỡ nợ, phải dừng hoạt động. Họ buộc lòng gõ cửa kêu cứu khắp nơi.
TPO - Trong quá trình thi công Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh, chủ đầu tư bất ngờ phát hiện một lượng lớn rác thải sinh hoạt được chôn dưới lòng đất. Hiện các đơn vị liên quan đang lên phương án xử lý số rác này.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về biển hiệu chữ nước ngoài, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.
TPO - Những cây cầu treo thuộc Đề án 186 cầu treo dân sinh sau 10 năm đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng cao đi lại an toàn và phát triển kinh tế. Thế nhưng, đối với nhiều nhà thầu thi công, đằng sau niềm vui đó là những câu chuyện buồn kéo dài suốt một thập kỷ do phải gánh chịu hậu quả tài chính nặng nề chỉ vì chưa được thanh toán đầy đủ.
TPO - Bức xúc vì nhiều lần đòi khoản nợ 100 triệu đồng nhưng chưa được trả, một phụ nữ ở Khánh Hòa đã chở loa phát thanh đi khắp làng đòi tiền.
TPO - Đường Đặng Thùy Trâm ở TPHCM được nâng cốt hơn 1m khiến nhiều nhà dân thấp sâu, ngập nặng lúc mưa, bụi mù khi nắng khiến việc kinh doanh và đi lại gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
TPO - Một trại nuôi heo tại xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) bị xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời buộc phải tháo dỡ hệ thống bơm, xả chất thải và khắc phục các hạng mục xử lý môi trường chưa đúng quy định.
TPO - Sau khi Tiền Phong phản ánh công nhân Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long ở Quảng Trị ngồi chờ trước cổng doanh nghiệp đòi lương, các cơ quan chức năng thống nhất đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vụ việc.
TPO - Nghi ngờ chiếc thuyền đang di chuyển trên sông Lam thì bị lật khiến 2 vợ chồng mất tích, chính quyền xã Kim Bảng (Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống hiện trường tìm kiếm.