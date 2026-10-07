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Phú Thọ: Rầm rộ bạt núi 'tận thu' đất đá, bụi bay trắng trời

Viết Hà

TPO - Trên khoảng 2 km Tỉnh lộ 12B qua xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ) có 3 điểm thực hiện thu hồi khoáng sản. Mỗi buổi sáng, hàng loạt xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chờ vào lấy đất, bụi bay mù mịt, càng gây áp lực lớn về giao thông.

VIDEO: Đoạn đường 2 km có 3 điểm thu hồi khoáng sản.

Điểm tận thu quy mô "khủng", xe chạy hàng dài, bụi bay mù mịt

Theo ghi nhận của phóng viên, vào buổi sáng đầu tháng 10, trên Tỉnh lộ 12B, đoạn qua xã Hợp Kim, nhiều xe tải trọng lớn nối đuôi nhau vào các khu vực được gọi là điểm thu hồi khoáng sản. Tỉnh lộ 12B qua khu vực này lòng đường tương đối nhỏ hẹp, rộng khoảng 5,5-6 m nhưng được chia cho hai làn xe hỗn hợp. Nhiều đoạn đường quanh co, khuất tầm nhìn. Vì vậy, dòng xe chở đất đá từ các điểm thu hồi khoáng sản này đang gây áp lực giao thông rất lớn qua đây.

Quá trình xe rời các điểm thu hồi khoáng sản, do không có hệ thống rửa, làm sạch bánh xe nên đất bám theo bánh xe kéo dài trên mặt đường, phát sinh bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại và các hộ dân sinh sống ven tỉnh lộ và người đi đường. Để hạn chế bụi, các đơn vị tại đây thường xuyên tưới nước mặt đường, song việc này lại khiến đường trở nên lầy lội, trơn trượt.

Đáng chú ý, dọc tuyến đường có một số trường học. Người dân cho biết, việc nhiều xe tải trọng lớn hoạt động cùng thời điểm khiến họ lo lắng khi con em đến trường. Ông Đ.V.H., người dân xã Hợp Kim cho biết, hằng ngày xe tải trọng lớn chở đầy đất nối đuôi nhau chạy trên tuyến khiến người dân lo lắng cho con em khi đến trường. Người dân đã phản ánh với địa phương, đề nghị có biện pháp bảo đảm an toàn.

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Hàng xe nối dài chờ vào lấy đất, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 12B cho hay, đoạn qua xã Hợp Kim hiện có 3 điểm nằm khá gần nhau, từ đầu điểm này đến cuối điểm kia chỉ khoảng 2 km, việc này gây áp lực lên việc điều tiết giao thông.

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Người tham gia giao thông phải bịt mũi khi qua các lưu thông trên Tỉnh lộ 12B, nhất là tại các điểm thu hồi khoáng sản.

Để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, lực lượng chức năng yêu cầu các đoàn xe điều chỉnh thời gian hoạt động. Theo đó, từ khoảng 6h30 đến 7h, thời điểm học sinh đến trường, xe phải hoàn thành việc vận chuyển và ra khỏi địa bàn. Sau khi học sinh vào học, hoạt động vận chuyển mới được tiếp tục. Quy định tương tự cũng được áp dụng vào giờ tan học.

Khi xe ra vào các điểm thu hồi khoáng sản, lực lượng chức năng yêu cầu các xe phải che chắn kỹ thùng xe; bố trí người phun nước, rửa và quét dọn đường để hạn chế đất, bùn bám, rơi vãi. Các điểm cũng được yêu cầu lắp đặt đèn cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Vì sao không công khai phương án và khối lượng đất thu hồi?

Ông Bùi Trọng Nghĩa, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Kim cho biết, các điểm này thực hiện thu hồi khoáng sản trong quá trình hạ tải, cải tạo mặt bằng nhằm phòng, chống nguy cơ sạt lở. Theo ông Nghĩa, việc có nhiều điểm trong cùng khu vực xuất phát từ nhu cầu xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở và người dân có đơn đề nghị cải tạo, hạ cốt.

Ông Nghĩa cho biết, trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của người dân, phương án thu hồi khoáng sản của doanh nghiệp và các văn bản liên quan, UBND xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ. Sau khi cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát và có ý kiến bằng văn bản, địa phương mới triển khai các bước tiếp theo.

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Một trong 3 điểm thu hồi khoáng sản tại xã Hợp Kim.

Khi phóng viên đề nghị được tiếp cận thông tin chi tiết từ các văn bản khảo sát của cơ quan chuyên môn, điểm đổ và số lượng xe vận chuyển khoáng sản đăng ký và kiểm soát khối lượng thu hồi (có camera giám sát hay trạm cân hay không) khoáng sản thì ông Nghĩa chỉ trả lời hiện cơ quan chức năng đang giữ hồ sơ gốc.

Theo ông Nghĩa, người dân đồng thuận 100%. Tuy nhiên, bà B.T.C., xóm Mến Bôi, xã Hợp Kim, cho hay nhiều gia đình không đồng thuận cho hạ cốt và không tham gia các cuộc họp mà địa phương và doanh nghiệp tổ chức. Theo bà C., điểm doanh nghiệp thu hồi khoáng sản ở vị trí xóm Mến không có hiện tượng sạt lở đất, nhưng chính quyền vẫn cho thực hiện thu hồi khoáng sản. Bà cho rằng, việc này ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường.

Điểm thu hồi khoáng sản là khái niệm dùng để chỉ hoạt động tận thu khoáng sản nói chung, đất đá dư thừa nói riêng phát sinh từ dự án xây dựng chính; lượng khoáng sản này được đưa đi bán hợp pháp. Còn mỏ khoáng sản dùng để kinh doanh khoáng sản chuyên nghiệp.

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