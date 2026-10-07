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Di chuyển bãi gỗ dăm cạnh kho xăng dầu, khí hóa lỏng ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Bãi gỗ dăm tập kết gần các kho xăng dầu, khí hóa lỏng và hóa chất tại Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang được yêu cầu hạ thấp, tạo khoảng cách an toàn và từng bước di chuyển khỏi khu vực.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã làm việc với các bên liên quan để đưa ra phương án khắc phục những tồn tại tại khu vực bãi tập kết gỗ dăm, nhằm bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và bảo vệ môi trường tại Cảng Vũng Áng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũng Áng được yêu cầu hạ thấp độ cao bãi chứa dăm, lắp hàng rào ngăn cách khu vực dự án với kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, tạo khoảng cách an toàn giữa bãi chứa gỗ dăm và các công trình xung quanh.

Về lâu dài, doanh nghiệp được yêu cầu từng bước di dời bãi chứa dăm ra khỏi khu vực dự án đã được cấp để chứa hàng rời. Theo phương án được đưa ra, từ nay đến cuối năm, khi dự án xây dựng cầu cảng số 4 đi vào hoạt động, lượng gỗ dăm sẽ được chuyển đến khu vực này để tập kết. Khu vực bãi chứa hàng rời hiện nay dự kiến được chuyển đổi công năng để phục vụ lưu giữ các loại hàng hóa khác.

Ngày 21/9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũng Áng cũng có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh về việc khắc phục một số tồn tại, bảo đảm công tác PCCC tại dự án xây dựng hệ thống kho bãi, lưu giữ hàng hóa.

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Bãi gỗ dăm được tập kết với khối lượng lớn ngay gần khu vực kho xăng dầu, hoá chất.

Theo doanh nghiệp, đơn vị đang phối hợp với Công ty TNHH Primewood Việt Nam - đơn vị thuê làm bãi tập kết gỗ dăm để triển khai xử lý, di chuyển khối lượng gỗ dăm tại bãi theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài trong thời gian qua khiến một số hạng mục tại khu vực bị hư hỏng. Doanh nghiệp phải tập trung khắc phục để sớm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên việc di chuyển hàng hóa gặp một số khó khăn, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm hơn dự kiến.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũng Áng cho biết đã đưa ra phương án khắc phục và cam kết đến ngày 10/10/2026 hoàn thành việc xử lý các tồn tại, bảo đảm yêu cầu về an toàn PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định.

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Vào những thời điểm gió mạnh, bụi từ gỗ dăm bay sang kho xăng dầu.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng tải các bài viết phản ánh việc bãi tập kết gỗ dăm tại Cảng Vũng Áng nằm gần khu vực tập trung nhiều cơ sở lưu trữ nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất.

Xung quanh khu vực này có tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, kho nhiên liệu của Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Vũng Áng, Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

Ghi nhận trước đó, gỗ dăm được tập kết với khối lượng lớn ngoài trời, gần khu vực tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam. Giữa hai khu vực có tường bao ngăn cách, song các đống gỗ dăm được tập kết ở khoảng cách gần tường.

Một số doanh nghiệp hoạt động tại khu vực bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn PCCC do đặc thù Cảng Vũng Áng thường xuyên có gió mạnh. Theo phản ánh, bụi, dăm nhỏ và các vật liệu nhẹ có thể phát tán sang khu vực xung quanh; trong trường hợp xảy ra cháy, gió có thể làm phát tán tàn tro, vật liệu cháy, gây khó khăn cho công tác ứng phó và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ sở lân cận.

Các doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng, đối chiếu với các quy định về an toàn PCCC, đồng thời đánh giá khoảng cách giữa bãi gỗ dăm với các kho chứa nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất.

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