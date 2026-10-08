Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

TPO - Từng có nhiều năm cống hiến trong ngành y và nhận nhiều bằng khen danh giá trong quá trình công tác, song những sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khiến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vướng vòng lao lí. Tại phiên phúc thẩm, dù đã hoàn tất khoản bồi thường hơn 108 tỷ đồng, bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn xin hưởng án treo.
Gần đây, lợi khuẩn Postbiotic đang trở thành một hướng tiếp cận mới được quan tâm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với những ưu điểm về độ ổn định và khả năng ứng dụng linh hoạt, Postbiotic đang được nghiên cứu và ứng dụng trong các giải pháp hướng tới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đề kháng và hệ tiêu hóa.
TPO - Những thói quen nấu nướng sai lầm hàng ngày đang biến mâm cơm gia đình thành mầm mống sinh bệnh.
TPO - Sau nhiều năm để xảy ra tình trạng công trình, thiết bị y tế đầu tư hơn trăm tỷ đồng hoạt động kém hiệu quả, hồ sơ sai phạm tại Bệnh viện Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đã được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan.
Sau hai tháng đồng hành triển khai Nghị định 165 của Chính phủ, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã hỗ trợ rà soát, cấp xác nhận lịch sử tiêm chủng cho gần 250.000 trẻ; dành nguồn lực gần 50 tỷ đồng hỗ trợ hơn 25.000 trẻ tiêm bổ sung các vắc xin cần thiết khi bước vào năm học mới.
Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp ngày càng sôi động do nhu cầu tăng lên nhưng cũng chứa đựng nhiều nỗi lo về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, TH3 hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhằm đưa những lựa chọn an tâm đến gần hơn với mỗi gia đình Việt.
Loãng xương ở người cao tuổi thường đi kèm nhiều bệnh lý nền, khiến việc lựa chọn phương pháp điều trị trở nên phức tạp. Tại BVĐK Hồng Ngọc, liệu pháp sinh học được ứng dụng đã góp phần cá thể hóa điều trị, tối ưu hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ biến chứng cho người bệnh.
Trong nhịp sống hiện đại, con người phải đối mặt với nhiều yếu tố gây hại như ô nhiễm môi trường, thực phẩm tiềm ẩn hóa chất, áp lực công việc và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Những tác động này có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống. Chính vì vậy, xu hướng tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và bền vững ngày càng được quan tâm.
Gần 1.500 học sinh THPT tham gia khảo sát ẩn danh cho thấy nhiều vấn đề về tâm lý, tình yêu, giới tính và sức khỏe sinh sản vẫn là những câu hỏi khó nói. Đáng chú ý, 9% học sinh cho biết “không biết hỏi ai” khi có thắc mắc về các vấn đề này.
Nhiều người bỏ lỡ cơ hội phục hồi làn da mịn màng vì chọn nhầm phương pháp, trong khi câu trả lời nằm ở quy trình y khoa chuẩn hóa tại Em Mây Skin Center.
Tối 4/10/2026 tại Hà Nội, hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu được vinh danh tại Better Choice Awards 2026 với hai giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng” thuộc Nation Builders Awards và “Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng” với “Nền tảng đồng hành Mẹ & Bé” thuộc Innovative Choice Awards.
TPO - Sở Y tế TP. Cần Thơ vừa chính thức lên tiếng liên quan gói thầu mua sắm máy xạ trị, thuốc và vật tư y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ từ nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và công ty liên quan hệ sinh thái này. Hiện có gói thầu đang dở dang, máy chưa thể hoạt động, thuốc và vật tư bị gián đoạn do lãnh đạo nhà thầu bị điều tra, khởi tố, làm ảnh hưởng tới việc chăm sóc người bệnh ung thư.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chủ động chăm sóc sức khỏe và bổ sung dinh dưỡng vào thói quen hằng ngày, thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng (FSN) đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh. Bên cạnh công thức sản phẩm, bao bì ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm thuận tiện và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.
Tham dự Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20, Pharmacity mở rộng sự kết nối giữa các chuyên gia tim mạch đầu ngành trên cả nước và đội ngũ dược sĩ, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt.
Tối 5/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động nguồn lực xã hội để tiếp thêm cơ hội điều trị và hy vọng cho những gia đình đang đối diện với bệnh tật.
TPO - Liên quan vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém trên đường về, tới sáng 6/10, sức khỏe người mẹ và con gái 11 tuổi đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Khi nhập viện, người mẹ có vết thương vùng cổ, còn con gái bị đa vết thương.
Ngày 03/10/2026, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đã chính thức ra mắt Đơn vị Y học thể thao, được đặt tại Bệnh viện Gia An 115, đồng thời tổ chức Hội thảo Khoa học: Kết nối thể thao – Sống khỏe mỗi ngày - Pickleball và Đời sống.