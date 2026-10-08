Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

Trong nhịp sống hiện đại, con người phải đối mặt với nhiều yếu tố gây hại như ô nhiễm môi trường, thực phẩm tiềm ẩn hóa chất, áp lực công việc và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Những tác động này có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống. Chính vì vậy, xu hướng tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và bền vững ngày càng được quan tâm.