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Sức khỏe

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

Nội dung: Hà Minh | Đồ họa: Kiều Tú

TPO - Từng có nhiều năm cống hiến trong ngành y và nhận nhiều bằng khen danh giá trong quá trình công tác, song những sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khiến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vướng vòng lao lí. Tại phiên phúc thẩm, dù đã hoàn tất khoản bồi thường hơn 108 tỷ đồng, bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn xin hưởng án treo.

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#Nguyễn Thị Kim Tiến #Dự án Bệnh viện Bạch Mai #Sai phạm y tế #Thất thoát ngân sách #Tòa án Việt Nam

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