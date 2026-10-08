Lợi khuẩn Postbiotic - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe gia đình

Gần đây, lợi khuẩn Postbiotic đang trở thành một hướng tiếp cận mới được quan tâm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với những ưu điểm về độ ổn định và khả năng ứng dụng linh hoạt, Postbiotic đang được nghiên cứu và ứng dụng trong các giải pháp hướng tới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đề kháng và hệ tiêu hóa.

Lợi khuẩn Postbiotic - Hướng tiếp cận mới trong khoa học vi sinh

Lợi khuẩn từ lâu đã được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, cùng với những bước tiến mạnh mẽ của khoa học về hệ vi sinh và miễn dịch, lợi khuẩn Postbiotic đang mở ra một chương mới cho khoa học vi sinh, với ưu thế về độ ổn định, khả năng ứng dụng linh hoạt và nền tảng an toàn được nghiên cứu qua nhiều thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Postbiotic Lactococcus lactis Plasma (LC-Plasma) là lợi khuẩn Postbiotic được “kích hoạt sẵn” sau quá trình lên men, không cần duy trì trạng thái sống để phát huy các hoạt tính sinh học có lợi. Nhờ đặc tính ổn định, LC-Plasma có khả năng duy trì hoạt tính trong quá trình chế biến và bảo quản, đồng thời không phụ thuộc vào khả năng sống sót của vi khuẩn khi đi qua môi trường axit dạ dày.

Thành tựu nghiên cứu về Postbiotic không chỉ dừng ở tiêu hóa mà còn mở rộng sang sức khỏe miễn dịch. Điểm nổi bật của Postbiotic LC-Plasma nằm ở khả năng tác động trực tiếp lên tế bào plasmacytoid dendritic (pDCs) - nhóm tế bào giữ vai trò quan trọng trong điều phối phản ứng miễn dịch. Khi được kích hoạt, pDCs phát tín hiệu giúp cơ thể nhận diện sớm virus, vi khuẩn và thúc đẩy sản sinh Interferon type I, yếu tố quan trọng trong đáp ứng miễn dịch.

Cơ chế tác động này là một trong những nền tảng khoa học cho các nghiên cứu về vai trò của Postbiotic LC-Plasma đối với sức khỏe miễn dịch và đề kháng tự nhiên. Đến nay, LC-Plasma đã được nghiên cứu qua nhiều công trình khoa học và thử nghiệm lâm sàng tại quốc tế và Việt Nam.

Postbiotic L.Lactis Plasma có khả năng kích hoạt trực tiếp tế bào pDC

Công nghệ lợi khuẩn Postbiotic với bảo chứng khoa học toàn cầu về hiệu quả

Tính đến hiện tại, Postbiotic LC-Plasma đã được nghiên cứu trong hơn 38 công trình khoa học, trong đó có hơn 18 nghiên cứu lâm sàng trên người, đánh giá về tính an toàn và hiệu quả liên quan đến sức khỏe miễn dịch trên nhiều nhóm tuổi và tại nhiều quốc gia.

Một nghiên cứu trên 213 người trưởng thành khỏe mạnh ghi nhận nhóm sử dụng LC-Plasma có xu hướng giảm số ngày xuất hiện triệu chứng ho và cảm giác sốt so với nhóm chứng. Đồng thời, số người xuất hiện các triệu chứng cảm cúm cũng thấp hơn đáng kể.

Nhóm sử dụng LC-Plasma ghi nhận số ngày xuất hiện triệu chứng ho và cảm giác sốt thấp hơn so với nhóm đối chứng.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, nghiên cứu lâm sàng do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kirin (Nhật Bản) thực hiện trên 892 học sinh tiểu học cho thấy nhóm bổ sung lợi khuẩn Postbiotic giảm các triệu chứng nhiễm cúm, giảm khoảng 45% số ngày bị sốt và gần một nửa số ngày nghỉ học do các vấn đề hô hấp so với nhóm đối chứng.

LC-Plasma hỗ trợ giảm các triệu chứng giống cảm cúm và số ngày nghỉ học do ốm.

Những kết quả này góp phần củng cố nền tảng khoa học về tiềm năng của LC-Plasma trong hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, đặc biệt ở trẻ em - nhóm đối tượng có hệ miễn dịch còn đang phát triển và thường xuyên tiếp xúc với nhiều môi trường sinh hoạt khác nhau.

Từ công nghệ khoa học tiên tiến đến ứng dụng trong sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn*

Nhận thấy vai trò của lợi khuẩn Postbiotic LC-Plasma trong việc hỗ trợ tăng cường đề kháng, Nutricare đã hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và ứng dụng thành công lợi khuẩn Postbiotic vào thực phẩm bổ sung sữa chua lợi khuẩn Bioyo. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm đưa những nền tảng khoa học dinh dưỡng hiện đại vào các sản phẩm phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày của các gia đình hiện đại

Tiến sĩ David Clark - Viện trưởng NMNI-USA giới thiệu về sản phẩm sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn.

Ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Postbiotic tiên tiến, Bioyo bổ sung 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic - chủng lợi khuẩn đã được chứng minh lâm sàng về khả năng hỗ trợ tăng cường đề kháng. Sản phẩm kết hợp chất xơ (FOS, Inulin), hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm táo bón và tăng khả năng hấp thu Canxi.

Sữa chua lợi khuẩn Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng

Nhờ đặc tính ổn định của lợi khuẩn Postbiotic, Bioyo có thể bảo quản linh hoạt ở cả nhiệt độ thường và nhiệt độ mát, sản phẩm không chứa chất bảo quản. Sản phẩm có hương vị chua ngọt dịu nhẹ, dễ uống với trẻ nhỏ. Sự thuận tiện trong bảo quản và sử dụng cũng giúp phụ huynh dễ dàng chuẩn bị Bioyo cho trẻ mang theo khi đi học, tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc trong những chuyến du lịch cùng gia đình.

Lựa chọn ứng dụng nền tảng khoa học vào phát triển sản phẩm, sữa chua lợi khuẩn Bioyo - 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic được kỳ vọng góp phần mang đến giải pháp dinh dưỡng hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc tiêu hóa, tăng cường đề kháng chủ động cho cả gia đình.

Nutricare tự hào Thương hiệu quốc gia Việt Nam 10 năm liên tiếp

Hành trình 16 năm phát triển, Nutricare kiên định theo đuổi định hướng đưa những tiến bộ của khoa học vào các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thể trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người Việt. Doanh nghiệp không ngừng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến và hợp tác với các viện nghiên cứu, chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước nhằm phát triển những sản phẩm có cơ sở khoa học và tính ứng dụng cao.

Với nền tảng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và năng lực sản xuất được đầu tư bài bản, Nutricare từng bước đưa những công nghệ dinh dưỡng tiên tiến vào các sản phẩm gần gũi với đời sống. Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho định hướng này, đưa công nghệ lợi khuẩn Postbiotic vào ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe miễn dịch của gia đình trong cuộc sống hiện đại.

(*) Hàm lượng 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma tối thiểu trong 4 hộp 110 ml.