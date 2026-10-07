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Cháy nhà dân ở Hà Nội, nghi có người mắc kẹt bên trong

Thanh Hà

TPO - Một vụ cháy nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, Hà Nội, nghi vấn có người mắc kẹt bên trong.

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Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 18h cùng ngày tại nhà dân thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo nguồn tin của phóng viên, thời điểm xảy ra hỏa hoạn nghi có người mắc kẹt bên trong.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục dập lửa, tìm kiếm bên trong.

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#Cháy nhà dân #Hà Nội #Nghi có người mắc kẹt #Hiện trường vụ cháy #Cứu hộ cứu nạn

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