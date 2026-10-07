Đường phố ngập sâu, giao thông TPHCM rối loạn trong cơn mưa lớn giờ tan tầm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ đang chịu tác động của nhiễu động gió Đông yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ tiếp tục là hình thế thời tiết chính gây mưa dông.

Hiện vùng mây đối lưu phát triển dày đặc, dự báo tiếp tục gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực ở TPHCM và các địa bàn lân cận.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ, đặc biệt tại các tuyến đường trũng thấp; đồng thời lưu ý nguy cơ sét và gió giật mạnh trong cơn dông.