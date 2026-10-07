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Hà Nội: Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng trước nguy cơ chậm tiến độ

Trần Hoàng

TPO - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai vướng tiến độ do giải phóng mặt bằng nghĩa trang người nước ngoài, chưa di chuyển tuyến cấp nước sạch Dự án đầu tư hệ thống cấp nước Xuân Mai...

Ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã đi kiểm tra thực địa Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn cho biết, dự án có chiều dài 21,7 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng 105,872 ha. Đến nay, 7/7 phường, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích cho dự án. Khối lượng thi công đạt khoảng 23,3%, các nhà thầu đang triển khai nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục tại những vị trí đủ điều kiện.

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Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai

Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn ảnh hưởng đến tiến độ, như việc di dời Nghĩa trang người nước ngoài chưa hoàn thành. Việc bố trí tái định cư tại phường Yên Nghĩa và khu vực Biên Giang (phường Chương Mỹ) đã được Thành phố chấp thuận bổ sung. Địa phương đang xây dựng phương án, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, tuyến đường cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai chưa được di chuyển, ảnh hưởng đến mặt bằng thi công. Một số vị trí hoàn trả mặt đường sau thi công Dự án đầu tư hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần tuyến ống truyền tải và bơm tăng áp chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn của dự án quốc lộ 6, cần sớm khắc phục.

Để bảo đảm tiến độ, Ban đề nghị UBND Thành phố sớm làm việc với Bộ Ngoại giao để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng nghĩa trang người nước ngoài; chỉ đạo các địa phương tiếp tục vận động người dân hoàn thiện những phần mặt bằng còn lại trong chỉ giới dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần khẩn trương di chuyển tuyến cấp nước sạch, hoàn trả mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật và hộ dân tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6, tạo mặt bằng liên tục cho nhà thầu tổ chức thi công.

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Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra tiến độ dự án

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo. Tuy nhiên, dự án hiện còn vướng mắc tại một số vị trí liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi, trong đó đáng chú ý là tuyến cấp nước Xuân Mai, đường điện 220 kV và hệ thống viễn thông, điện hạ thế tại nút giao Vành đai 4 với Quốc lộ 6.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ thi công dự án, đồng thời phải duy trì ổn định các dịch vụ thiết yếu, không để việc triển khai dự án làm gián đoạn cấp nước, cấp điện phục vụ người dân.

Đối với tuyến cấp nước Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp trong quá trình thi công; trường hợp phát sinh sự cố phải kịp thời trao đổi, xử lý, bảo đảm an toàn hệ thống và tiến độ công trình.

Theo quy hoạch, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng, quy mô từ 8 đến 10 làn xe, mặt cắt ngang rộng từ 50–60 m.

Tuyến đường được thiết kế hiện đại, đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

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#Quốc lộ 6 #Dự án nâng cấp giao thông #Giải phóng mặt bằng #Nghĩa trang người nước ngoài #Hạ tầng kỹ thuật #Trương Việt Dũng #dự án #dự án hơn 9.000 tỷ

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