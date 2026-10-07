Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Lộ diện hình dáng siêu nút giao kết nối Vành đai 3,5 với trục đại lộ lớn nhất Thủ đô

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Siêu dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút thi công với hầm chui 4 làn và hệ thống cầu vượt quy mô lớn nhằm xóa sổ điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

VIDEO: Đại nút giao kết nối Vành đai 3,5 với trục đại lộ lớn nhất Thủ đô đang được gấp rút thi công.
tp_v18.jpg
Dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2022-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng. Công trình nằm trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, được khởi công cuối tháng 2/2025.
tp_v7.jpg
Ban quản lý dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại nhiều vị trí, huy động máy móc, nhân lực triển khai đồng loạt các hạng mục như hầm chui, cầu nhánh, đường dẫn và hệ thống thoát nước. Hiện dự án đạt trên 33,1% giá trị xây lắp.
tp_v8.jpg
tp_v15.jpg
tp_v14.jpg
Các hạng mục hầm kín, hầm hở và đường dẫn đang được thi công. Khi hoàn thành, tuyến hầm sẽ đưa dòng xe hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32 đi ngầm dưới Đại lộ Thăng Long, xóa điểm giao cắt tại nút giao.
tp_v16.jpg
Dự án có hạng mục nổi bật là hầm chui hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32. Hầm thiết kế 4 làn xe, dài khoảng 975 m.
tp_v13.jpg
Đoạn hầm kín nằm dưới Đại lộ Thăng Long dài khoảng 150 m. Hai phía là các đoạn hầm hở và đường dẫn kết nối với hệ thống đường hiện hữu.
tp_v1.jpg
Ngoài hầm chui, dự án đang thi công 4 nhánh cầu tuabin. Hệ thống cầu dài 2.357 m, rộng 8,8 m, mỗi nhánh gồm 2 làn xe. Tại các nút giao, nhiều trụ và nhịp cầu đã thành hình.
tp_v2.jpg
Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông, giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, đồng thời cải thiện kết nối giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và các tuyến giao thông quan trọng ở phía Tây Hà Nội.
img-6398.jpg
img-6397.jpg
Phối cảnh 3D và vị trí thi công của dự án.

Xem thêm

#nút giao #Vành đai 3 #5 #Đại lộ Thăng Long #giao thông Hà Nội #xây dựng #giao thông đô thị #hầm chui

Cùng chuyên mục

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

TPO - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Tam Tiến (TP. Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt sau một đêm trên biển. Phiên chợ ven biển còn là điểm đến để du khách khám phá nhịp sống mộc mạc, nguyên bản của làng chài.

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

TPO - Đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở thôn bản vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo (tỉnh Lào Cai) từ năm 2019, anh Sùng A Cớ trở thành "cánh tay nối dài" đáng tin cậy của lực lượng chức năng. Bằng tinh thần bền bỉ của người con bản H'Mông, anh ngày đêm vận động dân bản không đặt bẫy, bảo vệ từng gốc cây, góc rừng để tiếng hót của đàn linh trưởng nguy cấp nhất thế giới mãi vang vọng giữa đại ngàn Chế Tạo.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe