Lộ diện hình dáng siêu nút giao kết nối Vành đai 3,5 với trục đại lộ lớn nhất Thủ đô

TPO - Siêu dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút thi công với hầm chui 4 làn và hệ thống cầu vượt quy mô lớn nhằm xóa sổ điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi nói cô bất ngờ khi có 6 thí sinh đồng hương Hải Phòng tham dự vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Vân Nhi hy vọng một trong sáu thí sinh giành được danh hiệu ở cuộc thi năm nay.
TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.
TPO - Hà Nội đang tăng tốc thi công đồng loạt 7 đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 2,5 nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Tam Tiến (TP. Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt sau một đêm trên biển. Phiên chợ ven biển còn là điểm đến để du khách khám phá nhịp sống mộc mạc, nguyên bản của làng chài.
TPO - Đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở thôn bản vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo (tỉnh Lào Cai) từ năm 2019, anh Sùng A Cớ trở thành "cánh tay nối dài" đáng tin cậy của lực lượng chức năng. Bằng tinh thần bền bỉ của người con bản H'Mông, anh ngày đêm vận động dân bản không đặt bẫy, bảo vệ từng gốc cây, góc rừng để tiếng hót của đàn linh trưởng nguy cấp nhất thế giới mãi vang vọng giữa đại ngàn Chế Tạo.
TPO - Sáp nhập trường học, các phân hiệu và điểm trường chính có thể luân chuyển đội ngũ, góp phần giải bài toán thiếu giáo viên trước mắt.
TPO - Tỉnh Nghệ An quy hoạch khu đất 41,76 ha phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò thành Trung tâm hành chính mới, dự kiến làm nơi làm việc tập trung cho khoảng 2.130 cán bộ, công chức.
TPO - Không khí lạnh khiến nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt về đêm và sáng sớm. Nhiều người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường; đến trưa và chiều, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh.
TPO - Pháp hôm nay lần đầu phóng thử tên lửa đạn đạo M51.3 từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ngoài khơi bờ biển Brittany, dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Emmanuel Macron.
TPO - Lực lượng chức năng gấp rút hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm để phục vụ màn trình diễn dài 15 phút vào tối 10/10, dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Một con bò tót mang cặp sừng bốc cháy bị thả vào đấu trường tại lễ hội truyền thống ở Colombia đã khiến các nhà hoạt động bảo vệ động vật phẫn nộ và kêu gọi điều tra.
TPO - Đám cưới Hoài Lâm tại Vĩnh Long gây chú ý với màn song ca của Đàm Vĩnh Hưng và chú rể. Hai ca sĩ cùng thể hiện nhiều ca khúc trong không khí tiệc cưới gần gũi, đậm chất miền Tây.
TPO - Người dân TPHCM phải chật vật di chuyển qua hàng loạt tuyến đường ngập, có nơi nước dâng gần nửa bánh xe, sau trận mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm vào trưa 6/10.
TPO - Làn sóng biểu tình phản đối giáo dục từ Pháp đã tràn sang thành phố Liege (Bỉ), kích động hàng trăm học sinh, sinh viên xuống đường đập phá, đốt xe và dẫn tới nhiều vụ bắt giữ.
TPO - Dải hoa violet Nhật đang nở rộ ven hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong những ngày đầu tháng 10, thu hút nhiều người dân và du khách dừng chân chụp ảnh.
TPO - Chiếc máy bay ATR-42 của Không quân Nigeria đã rơi trên hành trình thường lệ từ Benin City đến Lagos, khiến toàn bộ 32 người trên khoang thiệt mạng.