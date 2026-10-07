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Multimedia

Dồn lực thông xe 7 tuyến Vành đai 2,5 trước thềm 10/10

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Hà Nội đang tăng tốc thi công đồng loạt 7 đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 2,5 nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

VIDEO: Toàn cảnh 7 đoạn Vành đai 2,5 trước giờ thông xe kỹ thuật.
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Đường Vành đai 2,5 dài gần 20 km, mặt cắt 40-50 m, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Dự án nhằm hoàn thiện quy hoạch chung và phát triển không gian đô thị hai bên tuyến.
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Dự án được chia làm 13 đoạn, điểm đầu tại khu đô thị Ciputra và điểm cuối nối nút giao Vành đai 3 (gần cầu Thanh Trì). Cuối tháng 9, đoạn dài 582 m qua các khu đô thị Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao và Nam Thăng Long đã được thảm nhựa, thông xe kỹ thuật.
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Đoạn đường rộng khoảng 50 m đã hoàn thành nền và hệ thống hạ tầng ngầm. Các hạng mục vỉa hè, bó vỉa, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông đang được hoàn thiện.
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Đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công, dự kiến thông xe trước ngày 10/10. Trước đó, dự án chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng.
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Đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy đang hoàn thiện diện mạo khi nhiều dải phân cách được phủ xanh để chuẩn bị thông xe. Theo thiết kế, tuyến đường rộng 50 m gồm 31 m mặt đường, 16 m vỉa hè và 3 m dải phân cách.
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Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 600 m được thiết kế với mặt cắt 40 m cũng đang trong giai đoạn nước rút về đích.
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Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10.
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Tại đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, máy móc cũng được tập trung nhiều trên tuyến.
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Đầu tháng 10, dự án đạt khoảng 60% khối lượng, đang tiếp tục thi công nền đường, cống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Nhà thầu dự kiến hoàn thành phần đường bên phải vào ngày 10/10 để phục vụ đi lại.
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Tại công trường đoạn tuyến Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (phường Khương Đình), nhịp thi công cũng được đẩy nhanh với quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng, kịp thông xe vào ngày 10/10.
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Công nhân cùng máy móc được huy động thi công đồng loạt các hạng mục nền đường, hệ thống cống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
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Đoạn Vành đai 2,5 qua đường Lĩnh Nam (từ đường dẫn cầu Thanh Trì đến Vĩnh Hoàng) đang được thi công hệ thống cấp thoát nước, điện, nền mặt đường và vỉa hè. Tuyến đường này dài hơn 1,1 km, mặt cắt ngang 50 m.
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Khi hoàn thành, Vành đai 2,5 sẽ tạo thành tuyến đường dài gần 20 km nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến đường cũng được kỳ vọng tạo thêm hướng di chuyển giữa các khu vực đô thị, tăng khả năng kết nối với các tuyến đường xuyên tâm và chia sẻ lưu lượng cho một số trục giao thông hiện hữu.

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#Vành đai 2 #5 #Hà Nội #thi công #giao thông #dự án #kết nối

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