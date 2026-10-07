Sau sắp xếp, trường 'phình to', hiệu trường làm gì để thích nghi?

TPO - Sáp nhập trường học, các phân hiệu và điểm trường chính có thể luân chuyển đội ngũ, góp phần giải bài toán thiếu giáo viên trước mắt.
TPO - Làm việc với cơ quan công an, các phụ huynh thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) thừa nhận sai khi đã ngăn cản con em mình đến trường. Họ hứa sẽ tạo điều kiện để con đến trường theo kịp chương trình học.
TPO - Chiều 6/10, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất thông tin về vụ việc Trường Tiểu học Ngô Gia Tự "bị tố" thu lại 12-15% tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật của giáo viên.
TPO - Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu đến ngày 10/10 phải cơ bản cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh. Bên cạnh đó, các xã phường xem xét, bố trí trụ sở dôi dư làm phòng học, từng bước giải quyết tình trạng thiếu lớp học.
Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục thế hệ trẻ. Với vai trò chủ đạo trong giáo dục ý thức và hành vi công dân, môn Giáo dục công dân góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội cho học sinh. Phát huy vai trò ấy là một hướng triển khai thiết thực các yêu cầu về phát triển con người trong Nghị quyết 80 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.
TPO - Sau sáp nhập, Trường mầm non Họa Mi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội có 171 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.800 học sinh tại bốn điểm trường. Việc điều chuyển giáo viên giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, nhưng bộ máy quản lý lại đối mặt với áp lực lớn hơn.
TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.
TPO - Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, một trong sáu học sinh Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026 chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi được xướng tên.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định, đặc biệt là hành vi mượn danh Ban đại diện cha mẹ học sinh.
TPO - Thủ tướng quyết định chuyển giao nguyên trạng 9 trường cao đẳng, trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương về UBND 5 tỉnh, thành phố quản lý.
TPO - Sau một tháng khai giảng, 127/166 học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) vẫn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc giải thể điểm trường lẻ. Công an đã mời 2 phụ huynh làm việc để làm rõ vụ việc.
TPO - Sau sắp xếp, số trường công lập trên cả nước giảm hơn một nửa, gần 34.000 cán bộ quản lý được bố trí lại. Ngành cũng gặp khó khi có tới 40% cán bộ xã, phường phụ trách giáo dục nhưng không có chuyên môn.
Từ một cơ sở đào tạo chuyên ngành thủy sản, sau 50 năm, Đại học Nha Trang đã đào tạo gần 75.000 cử nhân, kỹ sư, 4.405 thạc sĩ và 123 tiến sĩ.
Từ đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp đến chuyển đổi số cộng đồng, mối quan hệ hợp tác giữa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đang được triển khai qua nhiều hoạt động hướng trực tiếp đến thanh niên và người dân địa phương. Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 là điểm nhấn mới trong hành trình đó, khi công nghệ được đưa vào những bài toán gần với đời sống và người trẻ trực tiếp tìm cách giải quyết bằng kiến thức của mình.
Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức công bố dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh” vào cuối tuần qua, hướng tới xây dựng và nhân rộng mô hình Ngôi trường Xanh, từng bước đưa tư duy và lối sống xanh trở thành một phần trong môi trường giáo dục.
TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục chấn chỉnh các khoản thu và dạy thêm, sau phản ánh của Báo Tiền Phong về các khoản quỹ tại trường học.
TPO - Nếu chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật tuyển sinh, việc rà soát cơ chế điểm cộng là cần thiết. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, câu chuyện cần được nhìn rộng hơn việc có hay không cộng điểm IELTS.