Thái Nguyên 'chốt' thời gian cung ứng đủ sách giáo khoa, bố trí trụ sở dôi dư làm phòng học

TPO - Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu đến ngày 10/10 phải cơ bản cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh. Bên cạnh đó, các xã phường xem xét, bố trí trụ sở dôi dư làm phòng học, từng bước giải quyết tình trạng thiếu lớp học.

Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, năm học 2026 - 2027, trên địa bàn tỉnh có hơn 432.000 học sinh (trong đó khoảng 95.000 học sinh mầm non). Đến ngày 5/10, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 1,37% học sinh thiếu sách giáo khoa. Trong đó, số sách giáo khoa thiếu chủ yếu là các môn Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn.

Theo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, nguyên nhân thiếu sách giáo khoa là do việc in và cung ứng một số đầu sách chưa đầy đủ, kịp thời. Hơn nữa, trên thị trường bán lẻ, một số đầu sách còn thiếu, chưa có đủ để học sinh chủ động mua bổ sung.

Về phòng học, toàn tỉnh hiện có 424 cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý. Theo tiêu chuẩn hiện hành, có 2,3% số cơ sở giáo dục thiếu phòng học. Số phòng học thiếu tập trung chủ yếu ở cấp THCS, tại một số địa bàn có quy mô học sinh tăng nhanh, khu công nghiệp...

Để khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu Sở GD&ĐT Thái Nguyên rà soát số lượng sách còn thiếu theo từng cấp học. Đồng thời, xác định nguyên nhân và xử lý ngay, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, không để tình trạng thiếu sách kéo dài. Đến trước ngày 10/10, Sở GD&ĐT phải cung ứng đủ SGK cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đối với tình trạng thiếu phòng học, Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu phòng học còn thiếu và phương án bố trí lớp học.

Các xã, phường chủ động rà soát quỹ trụ sở dôi dư, nghiên cứu phương án sử dụng linh hoạt, cải tạo, sửa chữa để bố trí làm phòng học, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các cơ sở giáo dục.

Đối với các công trình giáo dục đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công, các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công vào đầu năm 2027.

Đối với các công trình đang triển khai xây dựng, sửa chữa, các địa phương cần đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đưa vào sử dụng trong học kỳ II năm học 2026 - 2027, từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu phòng học.