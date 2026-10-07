Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Phụ huynh thừa nhận sai khi ngăn con đến trường

Ngọc Tú

TPO - Làm việc với cơ quan công an, các phụ huynh thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) thừa nhận sai khi đã ngăn cản con em mình đến trường. Họ hứa sẽ tạo điều kiện để con đến trường theo kịp chương trình học.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm học sinh ở thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) chưa đến trường đi học suốt một tháng qua, từ ngày 5/10, cơ quan công an đã mời 12 phụ huynh liên quan lên làm việc.

tp_img-8262.jpg
UBND tỉnh Nghệ An đối thoại với phụ huynh hôm 1/10.

Tại công an, các phụ huynh cho biết, mục đích ngăn cản học sinh đi học là để giữ lại điểm trường, để con em được học tập gần nhà. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, được tuyên truyền, giải thích, các phụ huynh thừa nhận hành vi đó là vi phạm. Các phụ huynh cam đoan sẽ tạo điều kiện tốt nhất để con đến trường học tập.

“Tôi không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ đối việc học hành của con cái. Là vi phạm khi ngăn cản con đến trường. Tôi xin cam đoan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để con đến trường và vận động các phụ huynh khác cố gắng đưa con em đến trường để theo kịp chương trình học”, một phụ huynh thôn Tiến Sơn nói.

Trước đó vào ngày 1/10, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức đối thoại với các phụ huynh thôn Tiến Sơn. Sau khi nghe các ý kiến trình bày, nguyện vọng của phụ huynh, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều phương án hỗ trợ. Trong đó có việc bố trí phương tiện đưa đón học sinh an toàn mỗi ngày, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Đặc biệt, trước tình trạng học sinh đã nghỉ học nhiều tuần, trường xây dựng kế hoạch dạy bù vào cuối tuần, đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp từng em để bổ sung kiến thức bị thiếu hụt.

tp_810182886-1558163646329534-8484063038467429990-n.jpg
Chính quyền xã, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em học sinh đến trường.

Thời gian qua, chính quyền xã, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô cùng nhiều giáo viên vào thôn Tiến Sơn đưa đón các em học sinh đi và về. Tuy nhiên đến ngày 6/10, mới chỉ có 42/166 em học sinh đi học.

Như đã đưa tin, điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, nơi đây có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục của điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên.

tp_7-truog-le.jpg
Trường Tiến Sơn xuống cấp sau 28 năm sử dụng.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Trước năm học, chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc với phụ huynh về việc sáp nhập điểm trường. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình cho con đến trường với lý do khoảng cách xa.

Thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để phụ huynh đưa các em học sinh trở lại trường. Nhà trường cũng bố trí kế hoạch dạy bù để các em học sinh theo kịp kiến thức và chương trình trong những ngày nghỉ vừa qua.

Xem thêm

#Nghệ An #học sinh #phụ huynh #sáp nhập #công an #phản đối #ngăn con đến trường #vụ hàng trăm học sinh nghỉ học #vụ học sinh ở Nghệ An nghỉ học

Cùng chuyên mục

Phát huy vai trò môn Giáo dục công dân trong bối cảnh mới

Phát huy vai trò môn Giáo dục công dân trong bối cảnh mới

Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục thế hệ trẻ. Với vai trò chủ đạo trong giáo dục ý thức và hành vi công dân, môn Giáo dục công dân góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội cho học sinh. Phát huy vai trò ấy là một hướng triển khai thiết thực các yêu cầu về phát triển con người trong Nghị quyết 80 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.

Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

TPO - Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, một trong sáu học sinh Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026 chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi được xướng tên.

Dấu ấn hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và FPT Polytechnic Quy Nhơn vì sự phát triển của thế hệ trẻ

Dấu ấn hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và FPT Polytechnic Quy Nhơn vì sự phát triển của thế hệ trẻ

Từ đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp đến chuyển đổi số cộng đồng, mối quan hệ hợp tác giữa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đang được triển khai qua nhiều hoạt động hướng trực tiếp đến thanh niên và người dân địa phương. Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 là điểm nhấn mới trong hành trình đó, khi công nghệ được đưa vào những bài toán gần với đời sống và người trẻ trực tiếp tìm cách giải quyết bằng kiến thức của mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh triển khai dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh triển khai dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”

Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức công bố dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh” vào cuối tuần qua, hướng tới xây dựng và nhân rộng mô hình Ngôi trường Xanh, từng bước đưa tư duy và lối sống xanh trở thành một phần trong môi trường giáo dục.

Bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS: Chính sách tuyển sinh phải cùng chiều

Bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS: Chính sách tuyển sinh phải cùng chiều

TPO - Nếu chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật tuyển sinh, việc rà soát cơ chế điểm cộng là cần thiết. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, câu chuyện cần được nhìn rộng hơn việc có hay không cộng điểm IELTS.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh tổ chức ở Hà Nội Ảnh: DUY PHẠM

Bộ GD&ĐT quyết xóa chuỗi giá trị ảo

TP - Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc ảo, giảng viên ảo là hai trong số những vấn đề cấp bách mà Bộ GD&ĐT thẳng thắn nhìn nhận và ra tối hậu thư giải quyết khi siết chất lượng giáo dục đại học (ĐH).

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe