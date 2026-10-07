Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Phụ huynh thừa nhận sai khi ngăn con đến trường

TPO - Làm việc với cơ quan công an, các phụ huynh thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) thừa nhận sai khi đã ngăn cản con em mình đến trường. Họ hứa sẽ tạo điều kiện để con đến trường theo kịp chương trình học.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm học sinh ở thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) chưa đến trường đi học suốt một tháng qua, từ ngày 5/10, cơ quan công an đã mời 12 phụ huynh liên quan lên làm việc.

UBND tỉnh Nghệ An đối thoại với phụ huynh hôm 1/10.

Tại công an, các phụ huynh cho biết, mục đích ngăn cản học sinh đi học là để giữ lại điểm trường, để con em được học tập gần nhà. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, được tuyên truyền, giải thích, các phụ huynh thừa nhận hành vi đó là vi phạm. Các phụ huynh cam đoan sẽ tạo điều kiện tốt nhất để con đến trường học tập.

“Tôi không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ đối việc học hành của con cái. Là vi phạm khi ngăn cản con đến trường. Tôi xin cam đoan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để con đến trường và vận động các phụ huynh khác cố gắng đưa con em đến trường để theo kịp chương trình học”, một phụ huynh thôn Tiến Sơn nói.

Trước đó vào ngày 1/10, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức đối thoại với các phụ huynh thôn Tiến Sơn. Sau khi nghe các ý kiến trình bày, nguyện vọng của phụ huynh, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều phương án hỗ trợ. Trong đó có việc bố trí phương tiện đưa đón học sinh an toàn mỗi ngày, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Đặc biệt, trước tình trạng học sinh đã nghỉ học nhiều tuần, trường xây dựng kế hoạch dạy bù vào cuối tuần, đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp từng em để bổ sung kiến thức bị thiếu hụt.

Chính quyền xã, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em học sinh đến trường.

Thời gian qua, chính quyền xã, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô cùng nhiều giáo viên vào thôn Tiến Sơn đưa đón các em học sinh đi và về. Tuy nhiên đến ngày 6/10, mới chỉ có 42/166 em học sinh đi học.

Như đã đưa tin, điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, nơi đây có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục của điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên.

Trường Tiến Sơn xuống cấp sau 28 năm sử dụng.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Trước năm học, chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc với phụ huynh về việc sáp nhập điểm trường. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình cho con đến trường với lý do khoảng cách xa.

Thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để phụ huynh đưa các em học sinh trở lại trường. Nhà trường cũng bố trí kế hoạch dạy bù để các em học sinh theo kịp kiến thức và chương trình trong những ngày nghỉ vừa qua.