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Mưa lớn mở rộng ra Thanh Hóa đến Quảng Trị

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ hôm nay (8/10), mưa lớn tiếp tục ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, đồng thời vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng ra Hà Tĩnh và Quảng Trị. Từ ngày mai, mở rộng ra Thanh Hóa và Nghệ An, dự báo kéo dài đến hết tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa lớn ở khu vực miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng về cường độ, đồng thời mở rộng phạm vi.

Dự báo từ sáng đến đêm 8/10, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi – trọng tâm mưa những ngày qua, sẽ tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 9/10 mưa lớn giảm dần ở 3 địa phương này.

Hà Tĩnh và Quảng Trị từ ngày 8/10 đến đêm 9/10 dự báo có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

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Mưa lớn bao trùm Đông Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh trong hôm nay (8/10).

Cũng trong ngày và đêm 9/10, vùng mưa mở rộng ra Thanh Hóa và Nghệ An với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 10/10, mưa lớn tiếp tục ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 11/10 mưa lớn có xu hướng giảm.

Ngoài ra, chiều và đêm 8/10, khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, hôm nay tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng, đêm và sáng sớm se lạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, thấp nhất 21-24 độ, riêng khu vực vùng núi Tây Bắc Bộ xuống còn 17-20 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì ở miền Bắc trong nhiều ngày tới, riêng khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ gồm Ninh Bình và Hưng Yên trong ngày 9/10 có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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