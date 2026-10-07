Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai người tử vong trong vụ cháy quán sửa xe ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Tối 7/10, hai nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy quán sửa xe trên địa bàn xã Thượng Phúc, Hà Nội được đưa ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ cháy quán sửa xe ở xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra vào tối 7/10, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

2390.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo nhân chứng, khoảng 18h cùng ngày, họ phát hiện cháy tại một cửa hàng sửa xe trên đường Trục, thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc.

Lúc này, phía ngoài cửa tiệm đóng kín. Bên trong, ngôi nhà cấp 4 lửa cháy lớn, kèm theo tiếng nổ.

Nghe tiếng hô hoán, người dân đã chạy tới cùng lực lượng chữa cháy phá cửa cuốn của ngôi nhà để dập lửa.

2398.jpg
Tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Đến hơn 19h, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Lực lượng chức phát hiện hai thi thể nạn nhân tại khu vực nhà vệ sinh cửa hàng. Được biết, hai nạn nhân đều là nam giới, quê ở Ninh Bình.

Theo người dân, khoảng 16h cùng ngày, họ thấy các nạn nhân về nhà và đóng cửa. Khoảng 2 tiếng sau thì xảy ra vụ cháy.

"Mọi ngày chúng tôi thấy họ khoảng 10 - 11h mới ngủ. Không hiểu sao hôm nay họ ngủ sớm như vậy", một người dân kể lại.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm

#Cháy nhà Hà Nội #Vụ cháy quán sửa xe #Xác định nguyên nhân cháy #Nạn nhân mắc kẹt #Điều tra pháp lý #2 người tử vong

Cùng chuyên mục

Đàn cá heo gần 1.000 con xuất hiện ngoài khơi Phú Quý

TPO - Mới đây, anh Huỳnh Ka (ngư dân ở đặc khu Phú Quý) đã ghi lại cảnh đàn cá heo ước tính gần 1.000 con xuất hiện cách Hòn Tranh khoảng một hải lý. Cảnh tượng hiếm gặp khiến những ngư dân có hàng chục năm gắn bó với vùng biển này cũng bất ngờ.

GPMB Quốc lộ 1A: Máy đếm tiền chạy hết công suất, người dân mang bao tải tiền về

GPMB Quốc lộ 1A: Máy đếm tiền chạy hết công suất, người dân mang bao tải tiền về

TPO - Phường Tương Mai - Hà Nội tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A theo 3 hình thức: mở sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; chuyển khoản vào tài khoản đã đăng ký; hoặc nhận tiền mặt. Với các hộ nhận tiền mặt, Công an phường sẽ hỗ trợ đưa về tận nhà.

Cấm loạt xe qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10

Cấm loạt xe qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10

TPO - Nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình thi công trạm cân kiểm soát tải trọng giai đoạn 2, thành phố Hà Nội tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long, trong đó áp dụng khung giờ cấm mới đối với xe tải, xe khách và cấm xe buýt trong giờ cao điểm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe