Bắc Ninh thanh tra cơ sở nhà đất dôi dư ở 61 xã, phường

TPO - Thanh tra thành phố Bắc Ninh thành lập 4 đoàn công tác, tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư, bỏ trống, không sử dụng quá 12 tháng liên tục trên địa bàn 61 xã, phường.

Cụ thể, nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư, bỏ trống, không sử dụng quá thời hạn 12 tháng liên tục.

Bên cạnh đó, các đoàn công tác sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài sản công và quy định về phòng, chống lãng phí đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ thời điểm cơ sở nhà, đất không sử dụng đến thời điểm hiện nay. Trường hợp cần thiết, các đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Lãnh đạo Thanh tra thành phố Bắc Ninh yêu cầu 4 đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, thẩm quyền, phạm vi được phê duyệt; tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, minh bạch, làm rõ đúng, sai và phát hiện sai phạm (nếu có).

Thông báo cho thuê một cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn phường Bắc Giang (thành phố Bắc Ninh).

Các đoàn thanh tra cũng được yêu cầu phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định; đồng thời quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu, thông tin, bảo đảm kỷ luật phát ngôn và bảo mật thông tin trong quá trình làm việc. Hoạt động thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Thanh tra thành phố Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc diện thanh tra phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin phục vụ công tác thanh tra; nghiêm túc chấp hành yêu cầu của đoàn thanh tra, không né tránh, đối phó hoặc trì hoãn quá trình làm việc.