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Nhân chứng vụ cháy tiệm sửa xe máy khiến 2 người tử vong: 'Tôi gọi 3 cuộc điện thoại không ai nghe máy'

Thanh Hà

TPO - Phát hiện tiệm sửa xe máy bốc cháy, người dân gọi 3 cuộc điện thoại cho những người bên trong nhưng không ai nghe máy. Khi lực lượng chức năng dập tắt đám cháy, 2 người được phát hiện đã tử vong.

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Lửa cháy đỏ rực trong tiệm sửa xe.

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng sửa xe máy tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc, khiến 2 người tử vong.

Nhớ lại sự việc, ông Nguyễn Xuân Thành (43 tuổi, trú tại thôn Thọ Giáo) cho biết, khoảng 18h ngày 7/10, khi trên đường về nhà, ông phát hiện tiệm sửa xe máy đóng kín xảy ra cháy bên trong. Tuy nhiên, ông không nghe thấy tiếng kêu cứu nào nên nghĩ rằng không có ai ở nhà.

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Tài sản bên trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi.

Ông Thành đã gọi 3 cuộc điện thoại để thông báo cho những người bên trong. Tuy nhiên, hai cuộc đầu có chuông nhưng không ai nghe máy, đến cuộc gọi thứ ba thì không thể liên lạc được.

Không lâu sau, lửa bùng lên dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ phát ra từ bên trong tiệm sửa xe.

“Chúng tôi dùng vòi phun nước xịt nhưng không thể làm gì được vì cửa cuốn đóng kín”, ông Thành nói.

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Nhiều xe máy cháy trơ khung trong tiệm sửa xe.

Một người đàn ông sống gần hiện trường cho biết, bên trong tiệm có nhiều xe máy và một thùng dầu lớn đặt gần cửa ra vào.

“Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, lửa phun ra từ các khe cửa, mái tôn khiến nhiều người không dám lại gần”, người này kể.

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Nhiều người dân theo dõi sự việc.

Sau đó, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng phá cửa cuốn để tiếp cận bên trong, dập lửa.

Đến gần 19h, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chữa cháy tổ chức tìm kiếm và phát hiện 2 thi thể bên trong tiệm, đưa ra ngoài.

Theo người dân địa phương, các nạn nhân là nam giới, làm nghề sửa chữa xe máy. Hai người mới chuyển về đây, thuê lại diện tích hơn 20m2 để mở cửa tiệm.

Bên trong tiệm có nhiều xe máy và dụng cụ sửa chữa. Phía cuối cửa hàng có một căn phòng rộng vài mét vuông được sử dụng làm nơi sinh hoạt của hai nạn nhân.

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Lửa phun từ bên trong ra qua các khe hở khiến không ai dám đến gần.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 18h21 ngày 7/10, đơn vị tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội điều động 4 phương tiện cùng khoảng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Đến 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m2, dạng khung thép, mái tôn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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#Cháy tiệm sửa xe máy #Hỏa hoạn Hà Nội #Chết người #Cảnh sát PCCC #Chữa cháy

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