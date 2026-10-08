Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết trung học cơ sở không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 vừa được ban hành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành giáo dục.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục cung ứng sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu của học sinh và yêu cầu dự phòng, nhu cầu sách thư viện của các trường phổ thông.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ” để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028 - 2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Bộ cũng có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy định về chế độ làm việc, định mức giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông, từng cấp học, loại hình trường, đặc điểm vùng miền và biến động về quy mô học sinh.

Đồng thời cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền các quy định, hướng dẫn về các định mức trong lĩnh vực giáo dục bảo đảm phù hợp, hiệu quả; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền. Nhiệm vụ này phải được hoàn thành trong tháng 10 năm 2026 và theo tiến độ của các nghị định của Chính phủ.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường.

Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp.

Chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, bảo đảm chất lượng để cung ứng dịch vụ bữa ăn học đường; tuyệt đối không để mất an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực.

Nhiệm vụ quan trọng khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách cho trẻ em, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2026.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết trung học cơ sở không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập được học tập ở các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp, theo quy định.