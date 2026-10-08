Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

TPO - Sau khi rà soát phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ xác định chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã mà chờ hướng dẫn chính thức của Trung ương. Tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải thận trọng, khách quan, không cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết.

Đây là nội dung được ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thông tin tại buổi Họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý 3, tổ chức ngày 8/10.

Quang cảnh buổi họp báo

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tiền Phong về phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, vị đại diện Sở Nội vụ Phú Thọ thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ Phú Thọ đã phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiên cứu, rà soát việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Nội dung này được thực hiện theo Công văn số 16474/UBND-TH ngày 2/8 của UBND tỉnh, triển khai Kết luận số 387-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo Sở Nội vụ, việc nghiên cứu sắp xếp được đặt theo hướng điều chỉnh ở mức cần thiết, phù hợp chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương.

Cụ thể, ngày 14/9, Sở Nội vụ có Văn bản số 8218/SNV-XDCQ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 387-KL/TU, trong đó có nội dung nghiên cứu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, thời điểm này Trung ương đang xây dựng hướng dẫn liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 221/NQ-CP ngày 9/8/2026 của Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với các địa phương thực sự có nhu cầu, gắn với định hướng hình thành đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu. Bộ Nội vụ cũng được giao hướng dẫn việc thành lập mô hình đơn vị hành chính đô thị cấp xã trên cơ sở tình hình thực tiễn của các địa phương.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ Phú Thọ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện nội dung nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã nếu thật sự cần thiết; đồng thời nghiên cứu, thực hiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu. Việc này được thực hiện sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

Ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thông tin tại buổi họp báo

Tại Thông báo số 625/TB-UBND ngày 16/9/2026, UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ quan điểm về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, việc sắp xếp phải được thực hiện thận trọng, khách quan, không sắp xếp cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết. Tỉnh Phú Thọ yêu cầu khi xem xét phương án phải tính toán đồng bộ nhiều yếu tố, gồm dân số, diện tích, địa lý, lịch sử, văn hóa, giao thông, không gian phát triển, năng lực quản trị và dịch vụ công. Đặc biệt, việc sắp xếp phải bám sát hướng dẫn chính thức của Trung ương.

Trong thời gian chờ hướng dẫn, các địa phương được yêu cầu tập trung làm việc, không để những thông tin chưa chính thức ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy.

Theo đại diện Sở Nội vụ thông tin, sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, cơ quan này sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. Như vậy, trước mắt Phú Thọ chưa thực hiện ngay việc tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, mà chờ cơ sở hướng dẫn thống nhất từ Trung ương.

Phát hiện 15 trường hợp hưởng chế độ sai đối tượng

Cùng với việc nghiên cứu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ cũng rà soát việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Đại diện Sở Nội vụ thông tin, qua rà soát, việc giải quyết chế độ cơ bản được thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện 15 trường hợp trước đây được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt nghỉ việc nhưng khi đối chiếu với hướng dẫn của Bộ Nội vụ xác định không đúng đối tượng theo quy định. Trong đó, 14 trường hợp được đưa ra khỏi danh sách do sai đối tượng và chưa được cấp kinh phí nên không phải thu hồi.

Một trường hợp vẫn được nghỉ hưu trước tuổi nhưng phải điều chỉnh thời gian nghỉ hưu sớm từ 7 năm 8 tháng xuống 2 năm 5 tháng. Kinh phí hỗ trợ theo đó được điều chỉnh từ 2,255 tỷ đồng xuống hơn 1,239 tỷ đồng. Số tiền phải thu hồi là hơn 1 tỷ đồng. Theo báo cáo của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (nơi cá nhân này công tác), việc hoàn trả số tiền này đã được thực hiện xong.