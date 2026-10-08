Chính phủ yêu cầu 9 địa phương tăng trưởng trên 15% trong quý IV, Hà Nội cần tăng 16,55%

TPO - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chính phủ yêu cầu 9 địa phương phải đạt mức tăng trưởng trên 15%. Trong đó, Lạng Sơn cần có mức cao nhất là 18,41%; Hà Nội cần tăng 16,55% và TPHCM tăng 13,23%.

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9 vừa được ban hành, Chính phủ đưa ra kịch bản tăng trưởng cụ thể trong quý IV cho từng địa phương.

Chính phủ nêu rõ, trong quý III, tăng trưởng kinh tế (GDP) ước tăng 9,95% so với cùng kỳ, tính chung 9 tháng tăng 9,01%.

Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9. Ảnh: VGP

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương tăng trưởng vượt bậc trong quý III để đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra trong năm 2026 và quý IV, Chính phủ yêu cầu nhiều địa phương phải tăng GRDP hai chữ số, trong đó 9 địa phương phải tăng trên 15%.

Trong đó, tỉnh Lạng Sơn cần tăng 18,41% - mức cao nhất của cả nước. Một số địa phương khác cũng phải tăng trên 15% như Vĩnh Long, Thanh Hóa, Cà Mau, Tuyên Quang.

Đối với hai thành phố lớn, Hà Nội cần tăng 16,55%, trong khi đó, TPHCM cần mức tăng 13,23%.

Tương tự, Hải Phòng cần mức tăng đạt 15,39% trong quý cuối năm này, còn Bắc Ninh và Quảng Ninh phải có mức tăng khoảng 14%.

Một số địa phương có kết quả 9 tháng thấp như Sơn La, Vĩnh Long phải có mức tăng từ 13,72-17,25% trong quý cuối cùng của năm.

Hà Nội cần tăng 16,55% và TP HCM tăng 13,23% trong quý cuối của năm.

Chính phủ yêu cầu 9 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng quý IV cần đạt trên 15% gồm: Lạng Sơn (18,41%); Vĩnh Long (17,25%); Thanh Hóa (17,10%); Cà Mau (16,7%); Quảng Trị (16,64%); Hà Nội (16,55%); Cần Thơ (16,08%); Hải Phòng (15,39%); Tuyên Quang (15,04%).

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa.

Thủ tướng lưu ý, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Ba lớp đánh giá cán bộ

Trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng, tín hiệu “bật đèn vàng” của Thủ tướng cần được nhìn nhận như một cảnh báo về tiến độ thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Điều này đòi hỏi các địa phương phải chuyển ngay từ trạng thái điều hành theo kế hoạch sang điều hành theo kết quả thực tế.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh. (Ảnh: QH)

Theo bà, việc đầu tiên các địa phương cần làm là rà soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng trên cơ sở số liệu thực tế của 9 tháng, xác định rõ lĩnh vực nào đang hụt so với kế hoạch, nguyên nhân nằm ở đâu và khả năng bù đắp trong quý IV đến mức nào.

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở vốn đầu tư hay quy mô thị trường, mà còn nằm ở năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Do vậy, cải cách quan trọng nhất là làm cho nguồn lực được đưa vào hoạt động nhanh hơn, chi phí tuân thủ giảm xuống và quyền chủ động của doanh nghiệp được phát huy tốt hơn.

Vẫn theo đại biểu, việc Thủ tướng nhấn mạnh kết quả cuối năm làm cơ sở đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ thể hiện yêu cầu chuyển từ đánh giá theo hồ sơ, quá trình sang đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Lạng Sơn cần mức tăng trưởng cao nhất 18,41% trong 3 tháng cuối năm.

Tuy nhiên, bà Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, tăng trưởng chỉ là một căn cứ quan trọng, không thể trở thành “thước đo cứng” để đánh giá cán bộ một cách cơ học.

Khi một địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, trước hết cần làm rõ nguyên nhân. Đó có thể là yếu tố khách quan như thiên tai, biến động thị trường, nhưng cũng có thể do nguyên nhân chủ quan như thủ tục chậm, phối hợp kém, giải phóng mặt bằng kéo dài…

Theo bà, cần đánh giá trên ba lớp: kết quả cuối cùng - địa phương đạt được gì so với mục tiêu; kết quả điều hành - lãnh đạo đã làm gì trong phạm vi thẩm quyền, tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn và xử lý với tiến độ ra sao. Thứ ba là mức độ khai thác, phát huy các điều kiện và nguồn lực sẵn có.

“Tinh thần cốt lõi là cán bộ phải chịu trách nhiệm về kết quả trong phạm vi được giao, nhưng phải được đánh giá cả bằng kết quả và cách thức tạo ra kết quả đó”, bà Trịnh Thị Tú Anh nói.