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Náo loạn vì Messi và Ronaldo

Hương Ly

TPO - Lionel Messi và Ronaldo có thể không còn ở đỉnh cao sự nghiệp trên sân cỏ, song tầm ảnh hưởng của bộ đôi siêu sao trên mạng xã hội là điều mà không cầu thủ nào ở thế hệ sau theo kịp.

Chỉ với một dòng bình luận, Ronaldo làm dậy sóng mạng xã hội trong đêm và sáng 8/10.

CR7 đã để lại lời nhắn bên dưới bài viết của Leo: "Leo, bao nhiêu năm cống hiến vì màu cờ sắc áo của đất nước và một câu chuyện sẽ còn lưu danh mãi mãi. Dành trọn sự tôn trọng cho những gì cậu đã làm được cùng đội tuyển Argentina. Ôm cậu thật chặt".

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Messi và Ronaldo cùng tạo nên bài đăng có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Instagram.

Chỉ riêng bình luận của Ronaldo hút gần 4 triệu lượt thích, cùng 80.000 bình luận. Bài đăng của Messi cách đây 7 tiếng cũng gây bão trên Instagram khi thu hút gần 16 triệu tương tác và hơn 700.000 bình luận. Sự hiện diện cùng lúc của Messi và Ronaldo tạo nên bài đăng có sức lan tỏa lớn nhất trên các nền tảng mạng xã hội trong một ngày qua.

Trước đó, Ronaldo từng tương tác cùng Messi khi siêu sao người Argentina đăng tấm ảnh tưởng nhớ ông Jorge Messi (bố của Messi). Với hơn 7 triệu lượt thích, bình luận của Ronaldo trở thành phản hồi nhận được nhiều tương tác nhất lịch sử Instagram. Bài đăng đầy cảm xúc của Messi về bố thu hút hơn 30 triệu tương tác và 1,3 triệu bình luận.

Messi và Ronaldo hiếm khi nhắc về nhau hoặc tương tác trực tiếp trên mạng xã hội, truyền thông. Do đó, phải đến cột mốc đặc biệt của một trong 2 người - Messi chịu nỗi đau mất bố và siêu sao Argentina giã từ màu áo đội tuyển - Ronaldo mới xuất hiện để gửi lời động viên người đồng nghiệp, cũng là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số.

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Hai siêu sao đang phủ sóng mạng xã hội theo cách khác biệt.

Chính vì lý do hai siêu sao hiếm khi tương tác, một lần Ronaldo bình luận vào bài viết của Messi, đó là lúc mạng xã hội bùng nổ. Hai siêu sao của làng bóng đá từng là đối thủ số một của nhau, so kè quyết liệt trên mọi mặt trận suốt 20 năm ròng rã.

Sau tất cả, khi Messi và Ronaldo cùng bước vào giai đoạn cuối ở sự nghiệp cầu thủ, họ đã gác lại sự đối đầu để động viên nhau vượt qua những dấu mốc đặc biệt của cuộc đời.

Những ngày gần đây, Messi và Ronaldo là từ khóa số một của "Google trends" và xu hướng trên mạng xã hội, theo 2 cách khác biệt. Messi gây sốt khi chuẩn bị chơi trận đấu cuối cùng ở tuyển Argentina. Ronaldo thì khác. CR7 thành tâm điểm mạng xã hội vì câu chuyện mâu thuẫn với HLV tuyển Bồ Đào Nha và đột ngột rời đội tuyển.

Theo số liệu từ Instrack, sức nóng từ hai sự kiện đã giúp trang cá nhân của Messi tăng thêm gần 300.000 người theo dõi chỉ sau 24 giờ. Ronaldo, bất chấp làn sóng tranh cãi trái chiều, cũng kịp bỏ túi thêm gần 400.000 lượt theo dõi mới.

Ronaldo và Messi là hai người có lượt theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Ronaldo đứng đầu với 679 triệu follow, còn Messi theo sát ở vị trí thứ hai với 517 triệu.

Sự khác biệt giữa hai tài khoản nằm ở phong cách đăng bài. Trang cá nhân của Ronaldo mang tính thương hiệu cao, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, các dự án kinh doanh bên cạnh những khoảnh khắc bên gia đình. Ngược lại, tài khoản của Messi có phần kín tiếng và giản dị hơn, chủ yếu đăng tải hình ảnh thi đấu trên sân cỏ và cuộc sống gia đình thường ngày.

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#Messi #Ronaldo #bóng đá #mạng xã hội #Instagram #sự nghiệp #đối thủ #Ronaldo bình luận bài Messi

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