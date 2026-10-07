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Chủ nhà Asiad 20 đáp trả VĐV Thái Lan: 'Than phiền quá đáng, đừng đặt chân đến Nhật Bản nữa'

Đặng Lai

TPO - Tại Asiad 20 đã xuất hiện nhiều sự cố ảnh hưởng đến các VĐV lẫn đoàn thể thao. Nhưng cũng xuất hiện những lời than vãn bị coi là cố tình hiểu sai vấn đề…

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Vụ việc bắt nguồn từ bài đăng tố suất ăn nghèo nàn của một tuyển thủ teqball Thái Lan, khi người này chia sẻ bữa ăn chỉ vỏn vẹn cơm trắng ăn kèm một món mặn xào rau. Thông tin trên lập tức dấy lên làn sóng phản ứng tiêu cực nhắm vào khâu hậu cần của nước chủ nhà.

Phải đến khi Asiad 20 kết thúc, ban tổ chức mới phản biện lời than phiền từ Thái Lan. Trưởng ban tổ chức Asiad 20, ông Hideaki Omura phản biện rằng các VĐV Thái Lan khi tố ban tổ chức cung cấp bữa ăn hời hợt là hoàn toàn sai vì toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại của bộ môn teqball do Liên đoàn quốc tế của môn này phụ trách, chứ không thuộc trách nhiệm ban tổ chức địa phương. Sự phân công này vốn đã được ấn định từ cuối tháng 9.

Do vậy mà theo ông Omura, lời chỉ trích của VĐV Thái Lan đã nhắm sai mục tiêu. “Việc phàn nàn về việc 'Không còn gì khác ngoài đồ ăn này sao?' là quá đáng”, ông Omura nói gay gắt. Vị quan chức này cũng đặt câu hỏi liệu các VĐV Thái Lan “sang thi đấu hay chỉ để ngắm cảnh?", đồng thời nhấn mạnh “tốt nhất những người này đừng nên đặt chân tới Nhật Bản nữa”.

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Trưởng ban tổ chức Asiad 20, ông Hideaki Omura

Tuyên bố trên lập tức chia rẽ dư luận. Không ít người đồng tình rằng ban tổ chức địa phương đang phải chịu hàm oan vô lý, song nhiều ý kiến phản bác cho rằng một quan chức cấp cao dùng lời lẽ cảm tính, thiếu chuẩn mực trước truyền thông quốc tế đã tự tay làm tổn hại tinh thần hiếu khách truyền thống của xứ sở hoa anh đào.

Bỏ qua những bất cập hậu cần, tuyển teqball Thái Lan vẫn thi đấu ấn tượng khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 3 HCV, xếp trên Myanmar và Hàn Quốc ở BXH huy chương môn. Nên nhớ môn thể thao lai giữa bóng bàn và bóng đá này vốn chỉ mới được bổ sung vào chương trình thi đấu chính thức hồi đầu năm nhưng Thái Lan vẫn cho thấy họ đã phát triển teqball rất nhanh.

Thực tế, Asiad 20 vẫn bị đặt dấu hỏi về khâu tổ chức. Công tác đăng cai liên tục bị phàn nàn vì các lỗi nghiệp vụ nghiêm trọng như phát sai quốc ca, kéo nhầm quốc kỳ, tình trạng chậm trễ phương tiện và điều kiện phòng ốc chưa đạt chuẩn. Đến ngày thi đấu cuối cùng, thậm chí trong lễ thượng cờ Hàn Quốc thì lá cờ của quốc gia này còn không được kéo lên. Trước sức ép dư luận, ông Omura đã thừa nhận những áp lực khổng lồ trong công tác quản lý và gửi lời xin lỗi về các phiền toái đã gây ra cho VĐV.

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#Asiad 20 #Thái Lan #tố cáo #bữa ăn #hậu cần #tổ chức Á vận hội #VĐV Thái Lan #HCV #Teqball

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