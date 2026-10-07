Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Chưa đầy 6 tháng sau lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long chuẩn bị đón 15.000 vận động viên tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero, diễn ra ngày 11/10. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao đỉnh cao bên vịnh di sản, mà còn khẳng định tiến độ hạ tầng vượt bậc, mở ra góc nhìn thực tế về sức sống thương mại có thể hình thành tại đây.

Lời mời khám phá siêu đô thị biển từ cung đường chạy bên vịnh di sản

Mùa giải đầu tiên, Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon dự kiến quy tụ 15.000 vận động viên tranh tài ở các cự ly 21km, 10km và 3km. Sự kiện mở ra sân chơi cho nhiều nhóm tham gia, từ những chân chạy đặt mục tiêu bứt phá thành tích cá nhân đến các gia đình muốn cùng con rèn luyện thói quen vận động ngoài trời.

Hành trình xuất phát từ đại lộ Thiên Đường, xuyên qua trục đại lộ Apollo rộng tới 60m và trải dài dọc bờ Vịnh Hạ Long, đưa toàn bộ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ vào chính trải nghiệm từng bước chạy. Thay vì nhìn ngắm siêu đô thị qua sa bàn hay phối cảnh, người tham gia có cơ hội cảm nhận trực tiếp không gian bằng từng nhịp thở, tận mắt chứng kiến những tuyến đường thảm nhựa phẳng phiu và các khu chức năng đang thành hình với tốc độ thi công thần tốc.

Chạy giữa thiên nhiên tại không gian kề rừng kế biển là trải nghiệm mà bất cứ runner nào cũng muốn trải qua. (Hình ảnh giải chạy tại Vinhomes Green Paradise, tháng 5/2026)

Trong hai ngày 10-11/10, khu vực EXPO cũng mở cửa đón runner và gia đình với không gian ẩm thực, hội chợ văn hóa, các gian hàng về thể thao xanh và công nghệ. Tối 10/10, chương trình đại nhạc hội kết hợp hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa bên vịnh di sản sẽ điểm nhấn không thể bỏ lỡ. Các trò chơi gia đình và hoạt động cộng đồng cũng tạo thêm lý do để người tham dự lưu lại lâu hơn thay vì chỉ đến để chạy.

Đáng chú ý, Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 diễn ra khi siêu đô thị gần 6.200 ha mới ra mắt chưa đầy 6 tháng. Sự sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cho một giải đấu quy mô lớn là minh chứng cho năng lực triển khai thực tế và cam kết tiến độ của chủ đầu tư Vinhomes.

Đặc biệt, thông điệp “Run for Net Zero” của giải chạy còn hướng tới một ý nghĩa sâu sắc khi 15.000 runner cùng khoác lên mình màu áo mang thông điệp giảm phát thải, chung tay hướng tới thiết lập kỷ lục Việt Nam về số người tham gia lan tỏa tinh thần sống xanh.

Chuyển hóa cảm xúc cán đích thành lý do gắn bó lâu dài

Một giải marathon thường kết thúc ở vạch đích, nhưng với một siêu đô thị đang hình thành, hiệu ứng của sự kiện có thể kéo dài hơn.

Những người lần đầu đến có thêm cơ hội biết đến một tọa độ an cư mới bên Vịnh Hạ Long. Người đã quan tâm dự án có thể trực tiếp quan sát không gian sống, cảnh quan, cây xanh, hệ thống giao thông và khoảng cách giữa các khu chức năng. Những cảm nhận từ thực địa giúp người mua hình dung về nơi ở tương lai cụ thể hơn so với việc chỉ tiếp cận thông tin qua hình ảnh hay phối cảnh.

Nằm kề bên các trục đường chạy, như đại lộ Apollo và đại lộ Thiên Đường, Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 có thêm cơ hội để chinh phục các tín đồ của lối sống xanh, năng động. Nếu Vịnh Bình Minh 1 trải dài ven bờ vịnh gắn với đại lộ Apollo 60m, thì Thiên Đường Nhiệt Đới 1 ôm trọn trục đại lộ Thiên Đường 40m sầm uất, biến những cung đường chạy thành trục kết nối thương mại đầy sức sống trong tương lai.

Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 giúp khách hàng trải nghiệm sớm hai khu Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1

Dòng người hội tụ kích hoạt “phiên bản xem trước” của siêu đô thị biển

15.000 vận động viên cùng hàng nghìn người thân, cổ động viên dự kiến đổ về Vinhomes Global Gate Hạ Long trong dịp Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026, sẽ kéo theo nhu cầu về lưu trú, di chuyển, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Với một siêu đô thị đang trong quá trình hình thành, lượng người tập trung trong một sự kiện quy mô lớn mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc đua. Đây có thể xem như “phiên bản xem trước” giúp khách tham dự có được những hình dung chân thực về sức sống cộng đồng và khả năng hình thành hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực trong tương lai.

Khi lượng cư dân, khách tham quan và người tham gia sự kiện tăng lên, dư địa kinh doanh của các dãy nhà phố tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ ngày càng mở rộng

Việc tổ chức thành công giải với 15.000 runner sẽ là tiền đề quan trọng đưa siêu đô thị bên Vịnh Hạ Long thành điểm hẹn cho nhiều giải chạy, nhiều sự kiện văn hóa giải trí, thể thao quy mô lớn. Tiềm năng khai thác kinh doanh tại Vinhomes Global Gate Hạ Long vì thế không đến từ những lời hứa hẹn, mà được nuôi dưỡng trực tiếp từ khả năng hình thành dòng người và nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Ngày 11/10/2026 tới, Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 chính là “phát súng” mở màn cho hành trình thắp sáng sức sống siêu đô thị bên vịnh di sản. Những bước chạy sẽ không chỉ chinh phục những kỷ lục cá nhân, mà còn cùng nhau mở ra một chương mới cho Vinhomes Global Gate Hạ Long - nơi diện mạo đô thị được định hình từng ngày qua những trải nghiệm thực tế của cộng đồng.