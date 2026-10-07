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Thể thao

Messi nghẹn ngào chia tay đồng đội, CĐV tuyển Argentina

Hương Ly

TPO - Lionel Messi liên tục ôm mặt và vội gạt nước mắt trong khoảnh khắc chia tay đội tuyển Argentina trên sân Mas Monumental ở Buenos Aires.

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Buổi tri ân Messi trên sân Mas Monumental bắt đầu bằng màn biểu diễn của hàng nghìn chiếc drone. Trên bầu trời ở Buenos Aires, drone tái hiện chiếc áo số 10 của Messi, dáng sút của "El Pulga" và kết thúc bằng dòng chữ "Gracias Leo" (Cảm ơn Leo).
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Messi xúc động mạnh khi dòng chữ "Gracias Leo" xuất hiện. Thủ quân tuyển Argentina liên tục ôm mặt và dùng 2 tay gạt nước mắt. Các đồng đội của Messi cũng "sững người" trong khoảnh khắc chiếc áo số 10 rực sáng trên bầu trời Buenos Aires.
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Messi tiếp tục nghẹn ngào khi nghe nữ ca sĩ Soledad Pastorutti hát live ca khúc Brindis trên sân. Ca khúc này mang ý nghĩa đặc biệt khi từng đồng hành cùng Messi và các đồng đội trong hành trình vô địch World Cup 2022, đồng thời cũng là giai điệu gắn liền với những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Argentina.
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Nối tiếp sau màn trình diễn tuyệt vời của Soledad Pastorutti, Messi cầm lấy micro và gửi những lời chia sẻ đến đồng đội, ban huấn luyện, 85.000 CĐV trực tiếp có mặt trên sân và hàng trăm triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Đầu tiên, Messi nói: "Điều khiến tôi nhớ nhất ngay lúc này là bố của tôi, người vừa mới qua đời". Sau câu nói đầu tiên của Messi, sân bóng im lặng vì xúc động.
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Messi nhắc lại hành trình tại World Cup 2026. Anh nhấn mạnh trận thắng ngược dòng trước tuyển Anh là kết quả tuyệt vời, nơi mà các cầu thủ Argentina đã chiến đấu tới cùng. Sau đó, trước Tây Ban Nha, Messi phải chơi trong tình trạng đôi chân gặp chấn thương, cùng đồng đội nỗ lực hết sức nhưng không thể giành chiến thắng.
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Người đội trưởng vĩ đại của Argentina tuyên bố: "Nếu có thể, tôi muốn cống hiến trọn hành trình cho màu áo này. Đây là vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi nhưng bóng đá mà, đến lúc phải dừng lại". Messi khẳng định chưa bao giờ anh nói nhiều như hôm nay. Nhưng "El Pulga" khao khát được nói để giãi bày tất cả tình cảm và cảm ơn người dân Argentina. Sau cùng, Messi gửi gắm đến đồng đội, nỗ lực tiếp nối di sản ở đội tuyển.
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Màn chia tay Messi được Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức cô đọng nhưng trọn vẹn và đong đầy cảm xúc. Messi đi một vòng sân để gửi lời chào đến CĐV Argentina. Nhiều người bật khóc trong khoảnh khắc cuối cùng được thấy Messi khoác lên mình chiếc áo có logo đội tuyển.
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Gia đình của Messi - vợ và 3 con trai - có mặt đông đủ để chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại của người chồng, người bố mẫu mực. Messi tiến chậm rãi từng bước vào đường hầm trong tiếng vỗ tay không ngớt từ cổ động viên. Đây là khoảnh khắc chính thức khép lại hành trình hơn 20 năm thăng trầm nhưng đầy vinh quang của Leo cùng đội tuyển.

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