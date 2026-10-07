Messi nghẹn ngào chia tay đồng đội, CĐV tuyển Argentina

TPO - FIFA ASEAN Cup 2026 đã kết thúc. Câu hỏi lớn nhất lúc này là tính khả thi của phiên bản lần 2 khi mà nhiều bất cập đã diễn ra trong lần giải đấu ra mắt, trong lúc người đứng đầu dự án thậm chí còn chưa chắc chắn về tương lai của mình ở FIFA.