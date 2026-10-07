Messi nghẹn ngào chia tay đồng đội, CĐV tuyển Argentina

TPO - Lionel Messi liên tục ôm mặt và vội gạt nước mắt trong khoảnh khắc chia tay đội tuyển Argentina trên sân Mas Monumental ở Buenos Aires.
TPO - Đội tuyển Thái Lan vừa trở về từ chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, nơi họ là á quân sau trận thua đáng tiếc trước đội tuyển chủ nhà Indonesia. Trong ngày đặt chân đến Bangkok, HLV Anthony Hudson đã đưa ra những phát biểu đáng chú ý.
TPO - Đội tuyển Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử họ thua liền 3 trận, nhận tổng cộng 9 bàn thua và không ghi nổi bàn nào…
TPO - Croatia đã có thời điểm khiến Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch thế giới một lần nữa được thể hiện. Mikel Merino tỏa sáng với cú đúp sau giờ nghỉ, giúp Tây Ban Nha ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Croatia.
TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam giành 3 HCV, thấp hơn mục tiêu 5 HCV đặt ra cho nhóm chín môn trọng điểm. Ba tấm vàng đến từ cầu mây và karate, trong khi bảy môn trọng điểm thuộc chương trình Olympic 2028 chỉ có 8 HCĐ.
TPO - BLV Quang Tùng nhận định vì nhiều nguyên nhân, khâu chuẩn bị của tuyển Việt Nam không tốt so với Thái Lan, Malaysia và Indonesia, do đó việc đứng hạng tư FIFA ASEAN Cup không bất ngờ.
TPO - Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Asiad 2026 chưa kịp trọn vẹn thì một làn sóng phẫn nộ dữ dội đã bùng lên. Tình hình căng thẳng đến nỗi Bộ quốc phòng Hàn Quốc đang cân nhắc hủy cơ chế miễn nghĩa vụ quân sự cho những vận động viên giành huy chương vàng Á vận hội và Thế vận hội.
TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Benin, Giao hữu quốc tế - Cuộc chạm trán giữa Argentina và Benin là thời khắc lịch sử, một đêm tôn vinh đầy cảm xúc dành cho cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá xứ sở Tango: Lionel Messi.
Sáng 6/10, ĐT Việt Nam lên đường trở về nước sau khi hoàn tất hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư và sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo là VCK Asian Cup 2027.
TPO - FIFA ASEAN Cup 2026 đã kết thúc. Câu hỏi lớn nhất lúc này là tính khả thi của phiên bản lần 2 khi mà nhiều bất cập đã diễn ra trong lần giải đấu ra mắt, trong lúc người đứng đầu dự án thậm chí còn chưa chắc chắn về tương lai của mình ở FIFA.
TPO - Nhận định bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha, bảng A3 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Croatia có thể đứng dậy sau thất bại thảm họa trước Anh, hay sẽ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng? Trước một La Roja đang toàn thắng tại Nations League, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng.
TPO - Thiếu những mắt xích quan trọng vì chấn thương và chưa đủ sắc bén ở khâu dứt điểm là hai vấn đề nổi bật được truyền thông Đông Nam Á nhắc đến sau khi tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư.
TPO - Thất bại trước Indonesia ở trận quyết định ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển Thái Lan của Madam Pang đứng nhìn các đối thủ trong khu vực ăn mừng. Điều gì dẫn đến kết quả đáng thất vọng của Voi chiến nhiều năm qua?
TPO - Trận đấu cuối cùng của Lionel Messi cùng tuyển Argentina, diễn ra lúc 6h sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, tạo nên cơn sốt thật sự với 85.000 vé được bán sạch chỉ trong 4 phút.
TPO - Trận thua nghiệt ngã trên chấm luân lưu định mệnh trước Indonesia tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 là thất bại thứ 5 liên tiếp ở các trận chung kết khu vực, trải dài từ cấp độ U22 đến đội tuyển quốc gia. Chưa bao giờ trong lịch sử hơn nửa thế kỷ thống trị bóng đá khu vực, người Thái lại phải trải qua cảm giác thua nhiều chung kết như vậy.
TPO - NHM Đông Nam Á có lẽ sẽ cảm thấy ấn tượng về FIFA ASEAN Cup trong lần đầu tiên sự kiện trình làng. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh rực rỡ và những nét chấm phá tích cực, giải đấu non trẻ này cũng phơi bày không ít gam màu xám cùng bất cập hiển hiện về khâu vận hành.
TPO - Indonesia đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Thái Lan trong loạt luân lưu, nhưng chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno không đủ giúp đội bóng của HLV John Herdman cải thiện thứ hạng FIFA.