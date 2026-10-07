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Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Ratchaburi vs Công an TP.HCM, vòng bảng giải CLB Đông Nam Á 2026/27, lúc 19h00 ngày 7/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn ở sân chơi khu vực, đại diện Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và tận dụng tốt những thời điểm có lợi trong trận đấu.

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Công an TP.HCM tập luyện trước cuộc đối đầu với Ratchaburi.

Nhận định trước trận đấu

Trận Ratchaburi gặp Công an TP.HCM diễn ra tại sân Ratchaburi Stadium, thuộc bảng A Shopee Cup 2026/27. Vòng bảng có hai bảng, mỗi bảng bảy đội; mỗi đội đá sáu trận và bốn đội dẫn đầu giành vé vào tứ kết. Vì vậy, một kết quả tích cực ngay trên sân khách sẽ giúp Công an TP.HCM tạo lợi thế sớm trong bảng đấu.

Ratchaburi đứng thứ ba Thai League 1 mùa 2025/26 và vào tứ kết AFC Champions League Two sau khi loại Persib Bandung ở vòng 16 đội. Đó là nền tảng giúp đội chủ nhà có thêm kinh nghiệm ở những trận đấu quốc tế, dù đây cũng là lần đầu họ dự Shopee Cup.

Phong độ tại Thai League mùa này cho thấy Ratchaburi chưa tạo được chuỗi ổn định: họ thua Ayutthaya United 1-2, thắng Bangkok United 1-0 rồi hòa Rayong 1-1. Đội bóng Thái Lan có khả năng giành kết quả trước đối thủ mạnh, nhưng cũng đã đánh rơi điểm ở trận gần nhất.

Trận thua Shanghai Port 4-6 tại AFC Champions League Elite bổ sung một dấu hiệu đáng chú ý. Ratchaburi bị dẫn 0-4 nhưng ghi liền bốn bàn trong hiệp hai, trong đó Njiva Rakotoharimalala lập hat-trick. Diễn biến ấy cho thấy họ có thể tạo sức ép và ghi bàn trong thế khó; đồng thời, hàng thủ cũng từng để đối phương ghi sáu bàn. Đây là cơ sở để Công an TP.HCM tin rằng mình có cơ hội, nếu tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái.

Đội khách cũng có những điểm tựa riêng. Công an TP.HCM ra mắt Shopee Cup sau khi thắng Ninh Bình 2-1 ở chung kết Cúp Quốc gia 2025/26. Tại V.League mùa này, họ khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Hà Nội, nhưng sau đó thua Bắc Ninh 0-1. Sau hai vòng, đội có ba điểm và đứng thứ sáu. Kết quả ấy phản ánh một tập thể có khả năng ghi bàn, nhưng chưa duy trì được sự ổn định qua các trận.

Một bài toán khác là mức độ ăn khớp của lực lượng. Công an TP.HCM đã chuẩn bị cho mùa giải trong nhiều tuần, nhưng bốn cầu thủ vừa dự FIFA ASEAN Cup 2026 Patrik Lê Giang, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng—chỉ hội quân sát ngày đấu. Đội có một buổi tập đủ quân số tại Thái Lan ngày 6/10. Nhóm tuyển thủ này giúp HLV Diles có thêm lựa chọn, song thể trạng và khả năng phối hợp sau quãng nghỉ ngắn vẫn là những yếu tố cần theo dõi.

HLV Diles muốn đội chơi chủ động, nhưng trước một đối thủ có điểm tựa sân nhà, Công an TP.HCM cần chọn thời điểm dâng cao hợp lý. Giữ cự ly giữa các tuyến, tránh để mất bóng khi đội hình đang mở rộng và tận dụng cơ hội phản công sẽ quan trọng không kém việc tổ chức tấn công. Tiến Linh và Jason Cummings từng cùng ghi bàn trong trận thắng Hà Nội, nếu được cung cấp bóng tốt, họ có thể gây sức ép lên hàng thủ Ratchaburi.

Ratchaburi nhỉnh hơn nhờ sân nhà và kinh nghiệm ở đấu trường châu lục, nhưng những kết quả gần đây cho thấy đội chủ nhà vẫn có thể bị khai thác. Công an TP.HCM cần một hiệp đầu chắc chắn để duy trì thế trận và tránh bị cuốn vào màn đôi công.

Thông tin lực lượng

Về phía chủ nhà, Ratchaburi sẽ có sự phục vụ của trung vệ Daniel Ting, người vừa cùng tuyển Malaysia đánh bại Việt Nam 1-0 ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup ngày 5/10.

Ở phía Công an TP.HCM, Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Nhật Minh đã sang Thái Lan, hội quân với đội bóng ngày 6/10 sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển. Nhóm cầu thủ này chỉ có ít thời gian chuẩn bị cùng CLB trước trận gặp Ratchaburi, nên ban huấn luyện sẽ đánh giá thể trạng và mức độ sẵn sàng thi đấu.

Đội hình dự kiến

Ratchaburi: Pathomakkakul, Jesse Curran, Khemdee, Aggoun, Wermeskerken, Limwannasthian, Mesa, Panya, Viera, Bruno Mendes, Rakotoharimalala.

CA TP.HCM: Lê Giang, Gia Bảo, Minh Quang, Dirk Abels, Nhật Minh, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Jason Steven.

Dự đoán tỷ số: Ratchaburi 1-1 Công an TP.HCM

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