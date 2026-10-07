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Messi tỏa sáng trong trận đấu chia tay, tuyển Argentina thắng dễ 3-0

Đặng Lai

TPO - Messi vừa chơi trận đấu giã từ đội tuyển Argentina. Và kết quả đã không làm NHM thất vọng. Siêu sao 39 tuổi ghi 1 bàn, góp 2 kiến tạo trong ngày cuối cùng khoác lên màu áo xanh-trắng, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0.

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Trước đối thủ Benin yếu hơn rất nhiều, đứng thứ 93 thế giới, chủ nhà Argentina (thứ 2 trên BXH FIFA) đã dễ dàng áp đảo về chỉ số thống kê. Các cơ hội nhanh chóng đến với họ. Phút thứ 7, Messi đi bóng kỹ thuật rồi tung ra cú dứt điểm khá hiểm. Tiếc cho anh khi thủ môn của Benin đã xuất sắc đẩy bóng. Enzo Fernandez sau đó sút bồi nhưng không thành công.

3 phút sau, cầu thủ lẫn NHM trên sân đều dừng lại khi trọng tài ra hiệu 1 phút tri ân Messi. Phút thứ 10 biểu tượng cho số áo của siêu sao 39 tuổi. Trên sân, những tiếng pháo tay, hò reo không ngớt dành cho Messi và điều đó càng thôi thúc anh cống hiến sau khi trận đấu trở lại.

Phút 24, De Paul chuyền bóng vừa tầm để Messi thoát xuống dứt điểm. Hàng thủ Benin gần như đã buông xuôi ở tình huống này khi thủ môn lỡ trớn còn các hậu vệ không ai theo được Messi. Khá tiếc là bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Phút 32, Messi thử vận may với cú đá nhanh, song cú dứt điểm vẫn không thành công.

Các cơ hội cứ thế đến và đi với đội tuyển Argentina, chủ yếu xoay quanh Messi. Trong khi đó Benin thi thoảng cũng tạo ra được những pha phản đòn sắc sảo. Điều còn thiếu ở hiệp 1 là bàn thắng. Sau 8 cú sút, tuyển Argentina đành chấp nhận tỷ số 0-0 và hẹn “làm lại” trong hiệp 2.

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Messi bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội trong hiệp 1 trước khi bùng nổ ở hiệp 2

Khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Scaloni thúc giục các học trò tăng tốc độ lên bóng. Tuyển chủ nhà đã thực hiện triệt để với các pha bóng xoay quanh Messi. Dần dần, những chân sút chủ nhà có nhiều không gian dứt điểm hơn và ở một tình huống như thế, họ đã ghi bàn. Phút 47, Messi đá phạt góc, bên trong Otamendi băng vào đệm lòng một chạm tung nóc lưới Benin.

Phút 60, Messi mớm bóng để Nico Paz trong tình huống chạm bóng gần như là đầu tiên dứt điểm tung lưới đối thủ. Tiền vệ trẻ nhận bóng từ đàn anh 39 tuổi trước rìa vòng cấm, anh tung cú đá chân trái cực hiểm, găm bóng vào góc thấp đánh bại thủ môn Benin. Tỷ số là 2-0. Xen giữa 2 bàn thắng là hàng loạt tình huống nguy hiểm, trong đó có pha cứu thua trên vạch vôi của hậu vệ Benin sau pha đánh đầu từ Enzo.

Và phút 70, điều gì cần đến cũng đến. Argentina được hưởng phạt đền và đội trưởng của họ bước lên chấm đá. Cú sút của Messi làm tung lưới Benin, đưa tỷ số lên 3-0. Trên khắp các khán đài, người hâm mộ hô vang tên anh như gửi lời tri ân lần cuối cho siêu sao 39 tuổi.

Cách biệt mênh mông giúp Argentina ung dung đưa trận đấu về đích. Tất cả hài lòng với kết quả 3-0, một chiến thắng đẹp trong ngày cuối cùng NHM được nhìn thấy Lionel Messi khoác lên màu áo xanh trắng của Argentina.

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