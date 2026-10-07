Bảng xếp hạng FIFA: Việt Nam vẫn tốp 100, Thái Lan số 1 Đông Nam Á, Indonesia leo hạng

TPO - Bảng xếp hạng FIFA mới nhất chứng kiến những thay đổi đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á, khi Thái Lan vẫn dẫn đầu, Việt Nam duy trì vị trí trong tốp 100 còn Indonesia tiếp tục tăng hạng sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố hôm 7/10, Thái Lan tiếp tục là đội tuyển có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á khi đứng thứ 93 thế giới với 1.251,42 điểm. Đáng chú ý, “Voi chiến” vẫn tăng một bậc dù vừa thất bại trước Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Vị trí của các đội Đông Nam Á trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố ngày 7/10.

Việt Nam đứng thứ hai khu vực và giữ vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Như vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục nằm trong tốp 100 FIFA, dù đã bị trừ điểm sau những kết quả không thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Điểm đáng chú ý nhất trong nhóm đầu khu vực lần này đến từ Indonesia. Sau khi đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển xứ vạn đảo ban đầu vươn lên thứ 117 thế giới với 1.166,50 điểm. Tuy nhiên, những biến động từ các đội tuyển xếp ngay phía trên đã tiếp tục đẩy Indonesia lên thứ 116.

Cụ thể, Kazakhstan chỉ có được trận hòa 2-2 trước Đảo Faroe tại UEFA Nations League và bị trừ điểm, trong khi Sudan thua đậm Mozambique 1-4. Những kết quả này giúp Indonesia vượt qua các đối thủ để chiếm vị trí thứ 116 dù không thi đấu thêm.

Indonesia hiện có 1.166,50 điểm, chỉ hơn Kazakhstan 0,24 điểm theo dữ liệu cập nhật mới nhất. Điều đó cho thấy thứ hạng của đội bóng do HLV John Herdman dẫn dắt vẫn có thể thay đổi nhanh chóng khi các trận đấu quốc tế tiếp tục diễn ra.

Việc Indonesia tăng hạng cũng là phần thưởng bổ sung cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển này đánh bại Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở 120 phút của trận chung kết tại Jakarta. Chiến thắng trong loạt luân lưu giúp Indonesia được cộng thêm 3,35 điểm.

Tuy nhiên, chức vô địch khu vực chưa thể giúp Indonesia thu hẹp ngay khoảng cách với Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo hiện kém Việt Nam 64,79 điểm và vẫn còn cách khá xa tốp 100 thế giới.

Phía sau ba đội dẫn đầu Đông Nam Á, Malaysia đứng thứ 133 thế giới với 1.102,09 điểm. Philippines xếp thứ 136, Singapore đứng thứ 149, trong khi Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei Darussalam và Timor-Leste lần lượt nằm ở các vị trí thấp hơn.

Cuộc đua của ba đội bóng dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

Với đội tuyển Việt Nam, việc tiếp tục nằm trong tốp 100 thế giới vẫn là một lợi thế đáng kể trong giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Khoảng cách với nhóm ngay phía trên không quá lớn, khi Việt Nam chỉ kém Bahrain và Trung Quốc khoảng 9-11 điểm.

Nếu có kết quả tích cực ở những đợt FIFA Days tiếp theo, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cải thiện vị trí. Ngược lại, cuộc đua ở nhóm này cũng rất sít sao và một vài kết quả không thuận lợi có thể khiến thứ hạng thay đổi nhanh chóng.

Indonesia đang có động lực lớn sau chức vô địch lịch sử, còn Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Cuộc đua thứ hạng giữa ba đội vì thế nhiều khả năng sẽ tiếp tục đáng chú ý ở những đợt cập nhật FIFA tiếp theo.