Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bảng xếp hạng FIFA: Việt Nam vẫn tốp 100, Thái Lan số 1 Đông Nam Á, Indonesia leo hạng

Nguyễn Khánh

TPO - Bảng xếp hạng FIFA mới nhất chứng kiến những thay đổi đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á, khi Thái Lan vẫn dẫn đầu, Việt Nam duy trì vị trí trong tốp 100 còn Indonesia tiếp tục tăng hạng sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố hôm 7/10, Thái Lan tiếp tục là đội tuyển có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á khi đứng thứ 93 thế giới với 1.251,42 điểm. Đáng chú ý, “Voi chiến” vẫn tăng một bậc dù vừa thất bại trước Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

bxh-fifa.jpg
Vị trí của các đội Đông Nam Á trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố ngày 7/10.

Việt Nam đứng thứ hai khu vực và giữ vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Như vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục nằm trong tốp 100 FIFA, dù đã bị trừ điểm sau những kết quả không thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Điểm đáng chú ý nhất trong nhóm đầu khu vực lần này đến từ Indonesia. Sau khi đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển xứ vạn đảo ban đầu vươn lên thứ 117 thế giới với 1.166,50 điểm. Tuy nhiên, những biến động từ các đội tuyển xếp ngay phía trên đã tiếp tục đẩy Indonesia lên thứ 116.

Cụ thể, Kazakhstan chỉ có được trận hòa 2-2 trước Đảo Faroe tại UEFA Nations League và bị trừ điểm, trong khi Sudan thua đậm Mozambique 1-4. Những kết quả này giúp Indonesia vượt qua các đối thủ để chiếm vị trí thứ 116 dù không thi đấu thêm.

Indonesia hiện có 1.166,50 điểm, chỉ hơn Kazakhstan 0,24 điểm theo dữ liệu cập nhật mới nhất. Điều đó cho thấy thứ hạng của đội bóng do HLV John Herdman dẫn dắt vẫn có thể thay đổi nhanh chóng khi các trận đấu quốc tế tiếp tục diễn ra.

Việc Indonesia tăng hạng cũng là phần thưởng bổ sung cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển này đánh bại Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở 120 phút của trận chung kết tại Jakarta. Chiến thắng trong loạt luân lưu giúp Indonesia được cộng thêm 3,35 điểm.

Tuy nhiên, chức vô địch khu vực chưa thể giúp Indonesia thu hẹp ngay khoảng cách với Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo hiện kém Việt Nam 64,79 điểm và vẫn còn cách khá xa tốp 100 thế giới.

Phía sau ba đội dẫn đầu Đông Nam Á, Malaysia đứng thứ 133 thế giới với 1.102,09 điểm. Philippines xếp thứ 136, Singapore đứng thứ 149, trong khi Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei Darussalam và Timor-Leste lần lượt nằm ở các vị trí thấp hơn.

anh-thump.jpg
Cuộc đua của ba đội bóng dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

Với đội tuyển Việt Nam, việc tiếp tục nằm trong tốp 100 thế giới vẫn là một lợi thế đáng kể trong giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Khoảng cách với nhóm ngay phía trên không quá lớn, khi Việt Nam chỉ kém Bahrain và Trung Quốc khoảng 9-11 điểm.

Nếu có kết quả tích cực ở những đợt FIFA Days tiếp theo, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cải thiện vị trí. Ngược lại, cuộc đua ở nhóm này cũng rất sít sao và một vài kết quả không thuận lợi có thể khiến thứ hạng thay đổi nhanh chóng.

Indonesia đang có động lực lớn sau chức vô địch lịch sử, còn Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Cuộc đua thứ hạng giữa ba đội vì thế nhiều khả năng sẽ tiếp tục đáng chú ý ở những đợt cập nhật FIFA tiếp theo.

Xem thêm

#FIFA #Việt Nam #Thái Lan #Indonesia #bảng xếp hạng #đội tuyển

Cùng chuyên mục

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Chưa đầy 6 tháng sau lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long chuẩn bị đón 15.000 vận động viên tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero, diễn ra ngày 11/10. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao đỉnh cao bên vịnh di sản, mà còn khẳng định tiến độ hạ tầng vượt bậc, mở ra góc nhìn thực tế về sức sống thương mại có thể hình thành tại đây.

Merino ăn mừng bàn thắng

Merino lập cú đúp, Tây Ban Nha ngược dòng ngoạn mục

TPO - Croatia đã có thời điểm khiến Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch thế giới một lần nữa được thể hiện. Mikel Merino tỏa sáng với cú đúp sau giờ nghỉ, giúp Tây Ban Nha ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Croatia.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự sau vụ tuyển thủ U23 vạ miệng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự sau vụ tuyển thủ U23 vạ miệng

TPO - Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Asiad 2026 chưa kịp trọn vẹn thì một làn sóng phẫn nộ dữ dội đã bùng lên. Tình hình căng thẳng đến nỗi Bộ quốc phòng Hàn Quốc đang cân nhắc hủy cơ chế miễn nghĩa vụ quân sự cho những vận động viên giành huy chương vàng Á vận hội và Thế vận hội.

Croatia vs Tây Ban Nha

Nhận định Croatia vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 7/10: Bò tót thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha, bảng A3 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Croatia có thể đứng dậy sau thất bại thảm họa trước Anh, hay sẽ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng? Trước một La Roja đang toàn thắng tại Nations League, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe