Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

VCK Asian Cup 2027: Quyết tương lai ông Kim Sang-sik và VFF?

Vĩnh Xuân

TPO - Một kết quả không như ý muốn tại VCK Asian Cup 2027, nếu xảy ra liệu có khiến mối lương duyên giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik đứng trước sóng gió?

aadcf785-9a6f-4673-ba03-51c0c98cc580.jpg
HLV Kim Sang-sik liệu có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam? (ảnh Hữu Phạm)

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ 7/1-5/2/2027 với sự góp mặt của 24 đội bóng mạnh nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam chung bảng E với các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Đây là bảng đấu khá nặng ký khi Hàn Quốc thuộc nhóm hạt giống số 1, UAE số 2 và Việt Nam chỉ đứng thứ 3. Mặc dù vậy ngoài Hàn Quốc thuộc tốp đầu châu lục, được đánh giá sẽ là ứng viên hàng đầu giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có cơ hội để cạnh tranh suất còn lại.

Theo kế hoạch, tháng 11 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị trong dịp FIFA Days. Đội sẽ có 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định). Thông qua đó, HLV Kim Sang-sik có thể rà soát, đánh giá lại lực lượng, ổn định bộ khung cũng như chiến thuật.

43359e5a-6803-49ec-bb53-dec8ea588ac1.jpg
Đội tuyển Việt Nam cần sự nỗ lực tối đa từ các cầu thủ nếu muốn tạo thành tích ở VCK Asian Cup 2027 (ảnh Hữu Phạm)

Nòng cốt của đợt tập trung này dự kiến vẫn gồm đầy đủ những gương mặt vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia như: Nguyễn Hoàng Đức, Đình Bắc, Patrik Lê Giang...và các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên...Một số trường hợp vắng mặt vì chấn thương hay các lý do khác như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Thành Chung hay Văn Vĩ cũng được chờ đợi sẽ có tên.

Việc vắng nhiều trụ cột là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không giành kết quả như mong đợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam trước ngưỡng biến động

Theo thống kê, nhiệm kỳ vừa qua của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt thành tích tốt bậc nhất trong lịch sử.

Cụ thể, đội tuyển quốc gia nam: vô địch Đông Nam Á 2 kỳ liên tiếp 2024, 2026; lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, vượt qua vòng loại để giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027…

Đội tuyển U23: giành HCĐ châu Á 2026, 2 HCV SEA Games 2023 - 2025, hai lần vô địch Đông Nam Á 2023 và 2025; đội tuyển quốc gia nữ: lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA Women's World Cup 2023 tại Úc và New Zealand, giành HCV SEA Games 2023, góp mặt ở vòng chung kết AFC Women's Asian Cup 2026.

28d89729-4f74-440e-a309-35f3166fc199.jpg
Tương lai HLV Kim Sang-sik sẽ được quyết bởi thành tích ở Asian Cup 2027? (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển futsal nam: lọt vào tứ kết Giải vô địch futsal châu Á trong hai kỳ liên tiếp (năm 2024 và 2026). Đội tuyển futsal nữ: vô địch Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2024, giành HCV SEA Games 33 2025.

Đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào VCK FIFA World Cup diễn ra vào tháng 11-2026 tại Qatar. Các đội tuyển trẻ cũng giành quyền vào VCK hầu hết các giải châu lục.

Về đối ngoại, vị thế của bóng đá Việt Nam cũng nâng tầm với các đại diện trong những "ghế" trong quan trọng tại FIFA, AFC và AFF. Điều này giúp bóng đá Việt Nam duy trì được chiến lược xuyên suốt, phát huy hiệu quả quan hệ quốc tế.

VFF vừa qua đã gửi phiếu đến các CLB và liên đoàn thành viên để đề cử ứng viên tham gia ứng cử vào Ban chấp hành và các vị trí chủ chốt khóa X (nhiệm kỳ 2026-2030). Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú hay Phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Vũ, Uỷ viên Thường trực Nguyễn Quốc Hội, các thành viên BCH như Lê Văn Thành (Tập đoàn Động Lực), Trần Huy Đức (Vietfootball)...vẫn nhận được tín nhiệm cao nhờ hiệu quả của bộ máy nhiệm kỳ trước.

efd137f2-78e0-4f92-ba8f-56ed63de423e.jpg
Bóng đá Việt Nam đang trước ngưỡng biến động có thể quyết định sự ổn định chiến lược hướng tới các mục tiêu dài hạn (ảnh Hữu Phạm)

Trùng hợp VCK Asian Cup 2027 cũng là thời điểm hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik sẽ hết hạn. Với 2 chức vô địch Đông Nam Á, HCV SEA Games ngay trên đất Thái, đưa đội tuyển Việt Nam vào VCK Asian Cup 2027, nhà cầm quân Hàn Quốc đã gặt hái thành tích ít HLV nào bì kịp trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Dù vậy, áp lực lên ông Kim Sang-sik đang ngày một tăng bởi đòi hỏi chiến thắng từ người hâm mộ mỗi ngày một lớn. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng đặt ra tham vọng lớn hướng đến đấu trường World Cup.

Một kết quả không như ý tại VCK Asian Cup 2027 liệu có khiến con tàu bóng đá Việt cũng như mối duyên của VFF với HLV Kim Sang-sik trật bánh hay không là dấu hỏi lớn.

Xem thêm

#VCK Asian Cup 2027 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #VFF #Trần Quốc Tuấn

Cùng chuyên mục

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Chưa đầy 6 tháng sau lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long chuẩn bị đón 15.000 vận động viên tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero, diễn ra ngày 11/10. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao đỉnh cao bên vịnh di sản, mà còn khẳng định tiến độ hạ tầng vượt bậc, mở ra góc nhìn thực tế về sức sống thương mại có thể hình thành tại đây.

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá Ratchaburi vs Công an TP.HCM, vòng bảng giải CLB Đông Nam Á 2026/27, lúc 19h00 ngày 7/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn ở sân chơi khu vực, đại diện Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và tận dụng tốt những thời điểm có lợi trong trận đấu.

Merino ăn mừng bàn thắng

Merino lập cú đúp, Tây Ban Nha ngược dòng ngoạn mục

TPO - Croatia đã có thời điểm khiến Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch thế giới một lần nữa được thể hiện. Mikel Merino tỏa sáng với cú đúp sau giờ nghỉ, giúp Tây Ban Nha ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Croatia.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe