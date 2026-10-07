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Công an TP.HCM đánh rơi chiến thắng phút 90+2 trước Ratchaburi

Trọng Đạt

TPO - Cú cứa lòng của Olaha Mạnh Đức giúp Công an TP.HCM vượt lên đầu hiệp hai, nhưng Scott Allardice đánh đầu gỡ hòa cho Ratchaburi ở phút 90+2, khiến đại diện Việt Nam chỉ có một điểm trong trận ra quân Shopee Cup 2026/27.

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Làm khách trên sân Ratchaburi tối 7/10, Công an TP.HCM nhập cuộc chủ động và tạo được một số cơ hội đáng chú ý. Phút thứ 6, Aldaír Ferreira thoát xuống dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc. Trước giờ nghỉ, Olaha Mạnh Đức tung cú sút chân trái từ ngoài 30 m, đưa bóng dội cột dọc. Hai đội kết thúc hiệp một mà chưa ghi bàn.

Đội khách khai thông thế bế tắc ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Ferreira gây sức ép khiến hàng thủ Ratchaburi phá bóng không tốt. Olaha đón bóng rồi cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành. Bàn thắng giúp đại diện Việt Nam nắm lợi thế trong phần lớn thời gian còn lại.

Ratchaburi tăng sức ép và đưa được bóng vào lưới Công an TP.HCM sau pha đánh đầu của Bruno Mendes, nhưng VAR xác định tiền đạo đội chủ nhà việt vị. Thủ môn Patrik Lê Giang sau đó tiếp tục cản phá cú đánh đầu của Bruno ở phút 75 và cú dứt điểm của Ekanit Panya ở phút 89.

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Ở chiều ngược lại, Công an TP.HCM cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng thành công.

Khi trận đấu bước vào phút 90+2, Ratchaburi được hưởng phạt góc bên cánh trái. Trong tình huống bóng lộn xộn trước khung thành, Scott Allardice chọn đúng vị trí và đánh đầu gỡ hòa 1-1. Bàn thua muộn khiến Công an TP.HCM không thể mang trọn ba điểm rời Thái Lan, dù đã dẫn trước đến những phút cuối.

Kết quả hòa giúp mỗi đội có một điểm ở trận mở màn bảng A Shopee Cup 2026/27. Với Công an TP.HCM, màn trình diễn chủ động và bàn thắng của Olaha là điểm sáng, nhưng tình huống phòng ngự phạt góc cuối trận khiến đội phải trả giá.

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