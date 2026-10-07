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HLV Bồ Đào Nha nói gì về cáo buộc dài 10 trang của Ronaldo?

Hương Ly

TPO - HLV Jorge Jesus tuyên bố ông không có ý định sa đà vào một cuộc khẩu chiến công khai với Cristiano Ronaldo.

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HLV Jesus chọn cách "án binh bất động".

"Không cần khẩu chiến", HLV Jesus phát ra thông báo khi trả lời phóng viên tại nhà riêng. Sau đó, thuyền trưởng Bồ Đào Nha tuyên bố: "Tôi đã đọc bản cáo buộc của Ronaldo. Bây giờ, cũng giống như mọi ngày khác, tôi sẽ đến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha làm việc, toàn tâm toàn ý nghĩ về bóng đá và đội tuyển quốc gia".

Trước đó, làng túc cầu thế giới dậy sóng khi Ronaldo đăng tải bản cáo buộc dài 10 trang về HLV Jorge Jesus. Trong bài đăng, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha thừa nhận việc tự ý rời đội tuyển là sai lầm nghiêm trọng và sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Tuy nhiên, Ronaldo cũng nhân cơ hội này công khai công kích HLV Jesus, cáo buộc ông hai lần thất hứa trong đợt hội quân đội tuyển lần này.

Nỗi bất bình lớn nhất của Ronaldo bắt nguồn từ trận gặp Na Uy - nơi anh được HLV Jesus hứa hẹn thi đấu khoảng 30 phút nhưng rốt cuộc phải ngồi ngoài dự bị suốt trận sau khi đã hoàn tất phần khởi động. CR7 khẳng định HLV Jesus không tuân thủ kịch bản đã thống nhất trong cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch. Theo lời Ronaldo, HLV Jesus hứa sẽ trả lời công khai truyền thông về lý do anh đột ngột rời đội tuyển, nhưng ông lại "lật kèo".

Goal viết: "Những chi tiết kể trên đã phơi bày mối quan hệ rạn nứt sâu sắc, nơi niềm tin giữa HLV Jesus và Ronaldo đã hoàn toàn đổ vỡ. Dù Ronaldo có đưa ra lời xin lỗi trong thông báo, những cáo buộc về việc thiếu trung thực đã đẩy HLV Jesus vào tâm điểm của búa rìu dư luận và giới truyền thông Bồ Đào Nha".

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Ronaldo lại tạo ra cuộc khủng hoảng truyền thông.

Đáng nói, chính Ronaldo là người tác động để Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chiêu mộ HLV Jesus. Sau World Cup 2026, cơ quan quản lý bóng đá Bồ Đào Nha tham khảo Ronaldo về chuyện ai phù hợp để thay Roberto Martinez. CR7 ngay lập tức gọi tên Jesus, thầy cũ của anh tại CLB Al Nassr.

Vụ ồn ào giữa Ronaldo và Jesus xảy ra theo đúng kịch bản trước đây ở Man Utd, nơi mà CR7 rạn nứt với Erik ten Hag. Khi đó, Ronaldo bức xúc vì bị Ten Hag đẩy lên ghế dự bị hoặc có quá ít thời gian thi đấu. CR7 tìm đến nhà báo Piers Morgan và kể hết chuyện nội bộ của MU. Cuối cùng, MU chấm dứt hợp đồng với Ronaldo.

Một số nguồn tin tại Bồ Đào Nha tiết lộ Ronaldo có thể bị cấm khoác áo đội tuyển đến 6 tháng vì hành động bộc phát. Tất nhiên, đây là thông tin chấn động và cần thời gian để kiểm chứng độ xác thực.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha lúc này đang đứng trước bài toán hóc búa: phải tìm ra phương án để xử lý mang tính răn đe đối với biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá nước nhà, trong khi vẫn phải bảo vệ quyền uy của một HLV trưởng đang bị chính học trò công khai tố nói dối.

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