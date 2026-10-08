Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh trở lại phòng tập của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để chia sẻ kinh nghiệm trình diễn, giữ tinh thần trước đêm chung khảo.
TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh lần đầu làm quen sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Các cô gái đã tập luyện đến khuya để ráp tuyến di chuyển và hoàn thiện phần trình diễn cho chung khảo dự kiến diễn ra ngày 10/10.
TPO - Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
TPO - Sau một tháng tập luyện catwalk, tập vũ đạo cùng biên đạo, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẵn sàng cho đêm Chung khảo diễn ra 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Vé đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được chia thành bốn hạng, giá từ một triệu đến 10 triệu đồng. Học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng được giảm 30% giá vé nếu đáp ứng đủ điều kiện.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ trình diễn thiết kế áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân trong đêm Chung khảo. Ngọc Hân mang tới đêm thi Chung khảo bộ sưu tập mang tên Dọc miền di sản, tôn vinh văn hóa các vùng miền của Việt Nam.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - 3 ngày trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh tiếp tục làm việc với biên đạo múa Khoa Nguyễn để hoàn thiện đội hình, tuyến đi cho các màn đồng diễn. Gần ngày lên sân khấu chính thức, các thí sinh đã dần hoàn thiện kỹ năng và tự tin tỏa sáng trong đêm Chung khảo.
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi nói cô bất ngờ khi có 6 thí sinh đồng hương Hải Phòng tham dự vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Vân Nhi hy vọng một trong sáu thí sinh giành được danh hiệu ở cuộc thi năm nay.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm Chung khảo và Chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.
TPO - Từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến những ngày nước rút trước thềm Chung khảo toàn quốc, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi dấu sự trưởng thành của các thí sinh qua từng vòng tuyển chọn, tập luyện và trải nghiệm.
TPO - Chia sẻ tại họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cho biết có chút bồi hồi, tiếc nuối khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Cô cũng mong chờ được chứng kiến sự tỏa sáng của 53 thí sinh trên sân khấu đêm Chung khảo.
TPO - Thời gian gấp rút khiến biên đạo múa Khoa Nguyễn đặt ra những yêu cầu và áp lực cao với 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 ở tiết mục đồng diễn. Việc luyện tập liên tục nhiều giờ trên đôi giày cao gót là thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung cao độ của thí sinh.
TPO - Họp báo công bố chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 6/10 tại Hải Phòng quy tụ các hoa hậu, á hậu cùng 53 thí sinh. Ban tổ chức có dịp nhìn lại những câu chuyện về các buổi tập đến 23h30, hành trình nhân ái và công tác chuẩn bị cho đêm thi ngoài trời hứa hẹn bùng nổ.
TPO - Tại họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về Chung khảo toàn quốc ngày 10/10. Bên cạnh những công việc liên quan sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream cũng được ban tổ chức đầu tư kỹ lưỡng. 53 thí sinh trở thành trung tâm của sân khấu, sẽ có những góc quay, góc hình đẹp nhất.
TPO - Sau thời gian dài rèn luyện tại nhà chung, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày càng tiến bộ về kỹ năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Họ tự tin sải bước trên sân khấu họp báo trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Sáng 6/10, họp báo công bố Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khu du lịch Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh màn ra mắt của 53 thí sinh, đại diện ban tổ chức cũng giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí về vấn đề được quan tâm tại cuộc thi năm nay.