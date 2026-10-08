Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.