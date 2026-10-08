Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh trở lại phòng tập của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để chia sẻ kinh nghiệm trình diễn, giữ tinh thần trước đêm chung khảo.

img-2528.jpg
Tối 7/10, Hà Trúc Linh tới phòng tập của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cho biết vui và tự hào khi gặp lại thí sinh, thấy các bạn ngày càng tỏa sáng, tự tin trình diễn.
img-2523.jpg
Theo Hoa hậu Việt Nam 2024, áp lực trước đêm chung khảo là điều khó tránh, đặc biệt với những thí sinh lần đầu bước lên sân khấu lớn. Cô dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm từng giúp mình vượt qua tâm lý hồi hộp.
img-2520.jpg
Trúc Linh bắt đầu bằng những câu hỏi rất đời thường: “Mọi người có lo lắng không? Tập luyện có mệt không? Ngủ đủ giấc không?”. Với cô, những ngày cận đêm thi quan trọng, sức khỏe và tinh thần cần được đặt lên hàng đầu.
img-2525.jpg
Hà Trúc Linh khuyên thí sinh ăn uống điều độ, hạn chế những món ăn dễ ảnh hưởng đến vóc dáng như trà sữa, bánh tráng trộn. Đây cũng là kinh nghiệm cô từng áp dụng trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024.
img-2529.jpg
Hoa hậu cho biết cô từng là người khởi động phòng gym trong thời gian tham gia cuộc thi. Với phần thi bikini, cô chú trọng việc giữ cơ thể săn chắc, ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ ngọt, gia vị và tinh bột, đồng thời tăng đạm và rau xanh.
img-2516.jpg
Tuy nhiên, theo Trúc Linh, một phần trình diễn tốt không chỉ đến từ hình thể. Khi bước ra sân khấu, thí sinh cần giữ năng lượng tích cực, vui vẻ và tự tin trong mọi tình huống. “Trước khi ra sân khấu, tôi thường ngồi thiền để giữ bình tĩnh, hít thở sâu. Mình cứ tỏa sáng, ánh đèn sân khấu khiến chúng ta không nhìn thấy khán giả, sẽ bớt lo lắng hơn”, cô nói.
img-2514.jpg
Trúc Linh cũng lưu ý thí sinh về việc kiểm soát tốc độ trình diễn. Nếu quá hồi hộp, hãy đi chậm lại thay vì cố thể hiện quá nhiều. Mọi hành động trên sân khấu đều được máy quay ghi lại, vì vậy sự tự tin và khả năng làm chủ bản thân rất quan trọng.
img-2518.jpg
“Những kỹ năng gì thì cứ bung hết để chuyên gia hướng dẫn, chỉnh sửa. Đừng ngại lộ bài, không ai sao chép được đâu”, Trúc Linh nói. Cô cho rằng thí sinh cần thể hiện hết năng lực nhưng đồng thời phải hiểu tinh thần cuộc thi và lựa chọn cách trình diễn phù hợp.
img-2517.jpg
Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Trúc Linh sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nhìn lại một năm sau đăng quang, cô bày tỏ: “Đây là hành trình ý nghĩa với tôi, mỗi ngày trôi qua đều trân quý”.
img-2512.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết trước khi tham gia cuộc thi, cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh việc đi học và về nhà. Sau khi đăng quang, cô có cơ hội đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, quan sát những vùng đất và tìm hiểu văn hóa, lối sống khác nhau.
img-2511.jpg
“Được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, là vốn liếng không có gì có thể sánh bằng. Những trải nghiệm đó giúp tôi tôi luyện, trưởng thành và tự tin hơn”, Trúc Linh nói.

Xem thêm

#Hà Trúc Linh #Hoa hậu Trúc Linh #Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam #chung khảo Hoa hậu Việt Nam #kinh nghiệm trình diễn #Trúc Linh chia sẻ kinh nghiệm

Cùng chuyên mục

53 cô gái check-in sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam

53 cô gái check-in sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh lần đầu làm quen sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Các cô gái đã tập luyện đến khuya để ráp tuyến di chuyển và hoàn thiện phần trình diễn cho chung khảo dự kiến diễn ra ngày 10/10.

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Đếm ngược 3 ngày trước chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Đếm ngược 3 ngày trước chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - 3 ngày trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh tiếp tục làm việc với biên đạo múa Khoa Nguyễn để hoàn thiện đội hình, tuyến đi cho các màn đồng diễn. Gần ngày lên sân khấu chính thức, các thí sinh đã dần hoàn thiện kỹ năng và tự tin tỏa sáng trong đêm Chung khảo.

Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam lấy cảm hứng từ hoa sen

Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam lấy cảm hứng từ hoa sen

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm Chung khảo và Chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.

Á hậu Châu Anh trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Á hậu Châu Anh trước khi kết thúc nhiệm kỳ

TPO - Chia sẻ tại họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cho biết có chút bồi hồi, tiếc nuối khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Cô cũng mong chờ được chứng kiến sự tỏa sáng của 53 thí sinh trên sân khấu đêm Chung khảo.

Yêu cầu cho 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Thời gian gấp rút khiến biên đạo múa Khoa Nguyễn đặt ra những yêu cầu và áp lực cao với 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 ở tiết mục đồng diễn. Việc luyện tập liên tục nhiều giờ trên đôi giày cao gót là thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung cao độ của thí sinh.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trước đêm chung khảo

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trước đêm chung khảo

TPO - Họp báo công bố chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 6/10 tại Hải Phòng quy tụ các hoa hậu, á hậu cùng 53 thí sinh. Ban tổ chức có dịp nhìn lại những câu chuyện về các buổi tập đến 23h30, hành trình nhân ái và công tác chuẩn bị cho đêm thi ngoài trời hứa hẹn bùng nổ.

53 thí sinh sẽ có góc quay đẹp nhất ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tại họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về Chung khảo toàn quốc ngày 10/10. Bên cạnh những công việc liên quan sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream cũng được ban tổ chức đầu tư kỹ lưỡng. 53 thí sinh trở thành trung tâm của sân khấu, sẽ có những góc quay, góc hình đẹp nhất.

Trình catwalk của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Trình catwalk của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sau thời gian dài rèn luyện tại nhà chung, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày càng tiến bộ về kỹ năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Họ tự tin sải bước trên sân khấu họp báo trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Công bố Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Công bố Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sáng 6/10, họp báo công bố Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khu du lịch Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh màn ra mắt của 53 thí sinh, đại diện ban tổ chức cũng giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí về vấn đề được quan tâm tại cuộc thi năm nay.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe