Dàn người đẹp check-in họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam

TP - Từ dấu hiệu chuyển nhượng thầu, nhà thầu phụ giao lại công việc cho đơn vị khác đến những vi phạm trong hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý chất lượng, tiến độ…, kết luận thanh tra tại nhiều dự án cho thấy rủi ro có thể phát sinh xuyên suốt quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Sửa Luật Đấu thầu vì thế không chỉ để rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải ngân mà phải chặn sai phạm.