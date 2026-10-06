Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công ty vàng bạc đá quý PNJ có 'động thái lạ'

Duy Quang

TPO - Việc phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu giúp đưa một lượng vốn chủ sở hữu rất lớn vào PNJ mà không làm tăng nợ vay, nhưng quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu bị pha loãng hơn một nửa. Tuy nhiên, chưa thể xác định PNJ có thay đổi gì trong thời gian tới.

Quyền biểu quyết bị pha loãng

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa bổ sung hai tờ trình vào tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2026, trong đó đáng chú ý là kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị, khiến thị trường đồn đoán PNJ có thể đổi chủ.

11.jpg
Một cổ đông PNJ đang sở hữu 10% nhưng không mua thêm sẽ chỉ còn khoảng 4,82% vốn điều lệ sau đợt phát hành.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng - Trưởng ngành Quản trị kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM - cho biết, cần tách câu chuyện PNJ thành hai phần: Một cú sốc bảng cân đối cần tái cấp vốn và triển vọng của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu trước hết là một quyết định tái cấu trúc bảng cân đối, hơn là phát hành để mở rộng thông thường.

PNJ dự kiến năm nay phải trích lập khoảng 7.071 tỷ đồng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa, khiến kế hoạch từ lãi gần 3.409 tỷ đồng chuyển thành lỗ 6.271 tỷ đồng. Nếu loại khoản dự phòng này, hoạt động kinh doanh vẫn ước lãi khoảng 800 tỷ đồng.

“Trong bối cảnh đó, phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu giúp đưa một lượng vốn chủ sở hữu rất lớn vào doanh nghiệp mà không làm tăng nợ vay. Nếu giả định giá phát hành quanh 27.000 - 30.000 đồng/cổ phiếu, quy mô vốn huy động lý thuyết khoảng 14.850 - 16.500 tỷ đồng. Đây mới là hạn mức tối đa, không có nghĩa chắc chắn PNJ sẽ phát hành đủ 550 triệu cổ phiếu. Số thực tế còn phụ thuộc nhu cầu vốn, đàm phán với nhà đầu tư và giá phát hành”, ông Tùng nói.

1-4769.jpg
Chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng.

Việc phát hành thêm 550 triệu cổ phiếu sẽ đưa tổng số lên khoảng 1,061 tỷ cổ phiếu, tức vốn cổ phần tăng khoảng 108%. Một cổ đông đang sở hữu 10% nhưng không mua thêm sẽ chỉ còn khoảng 4,82% vốn điều lệ PNJ.

“Như vậy, quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu về lý thuyết bị pha loãng hơn một nửa. Tuy nhiên, chưa thể kết luận PNJ sẽ đổi chủ hay Hội đồng quản trị chắc chắn thay đổi. Điều quyết định là 550 triệu cổ phiếu cuối cùng được phân bổ cho ai.

Nếu một hoặc một nhóm nhà đầu tư liên quan nhận tỷ trọng đủ lớn, cán cân quyền lực có thể thay đổi đáng kể. Còn nếu phân tán cho nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp thì tác động khác hoàn toàn”, ông Tùng nói.

Có thay đổi được cục diện?

Chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng khẳng định, về mặt toán học thì việc phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu chắc chắn bị pha loãng nếu không tham gia mua thêm. Hiện tại, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ - nắm khoảng 58,16 triệu cổ phiếu, tương đương 11,36% vốn điều lệ. Tuy nhiên, giảm sở hữu không đồng nghĩa tự động mất quyền kiểm soát.

2.png
Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ.

“Quyền lực doanh nghiệp còn phụ thuộc cơ cấu các cổ đông khác, sự liên kết biểu quyết, thành phần Hội đồng quản trị và đặc biệt là ai mua lượng cổ phiếu phát hành mới”, ông Tùng nói.

Số tiền thu được từ đợt phát hành 550 triệu cổ phiếu, 60% số tiền huy động được sẽ dùng cho hoạt động kinh doanh trong tương lai, gắn với việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Khoảng 20% được dùng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, còn 20% dành cho các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn. Liệu số tiền này có giúp PNJ vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại?

Ông Tùng cho rằng, khả năng chống chịu tài chính của PNJ sau đợt phát hành này sẽ cải thiện rất đáng kể, nhưng vốn mới chỉ giải quyết bài toán thanh khoản và bảng cân đối, nó không tự động giải quyết nguyên nhân của vấn đề.

2-599.jpg
Nếu PNJ tái cấp vốn thành công và xử lý dứt điểm nghĩa vụ phát sinh, doanh nghiệp có cơ sở để bước vào một chu kỳ tái cấu trúc.

Giả sử huy động 15.000 tỷ đồng thì theo phương án PNJ công bố, khoảng 9.000 tỷ dành cho hoạt động liên quan chính sách thu đổi, 3.000 tỷ bổ sung vốn lưu động và khoảng 3.000 tỷ cho nhu cầu tài chính, trả nợ ngắn hạn.

“Điểm quan trọng là PNJ phải chứng minh khoản dự phòng hiện tại đã phản ánh tương đối đầy đủ nghĩa vụ tiềm tàng. Nếu nghĩa vụ thu đổi tiếp tục tăng thì doanh nghiệp vẫn đối mặt với bất định”, ông Tùng nói.

Nếu PNJ tái cấp vốn thành công và xử lý dứt điểm nghĩa vụ phát sinh, doanh nghiệp có cơ sở để bước vào một chu kỳ tái cấu trúc. Ngược lại, nếu nghĩa vụ tiếp tục phát sinh, vấn đề sẽ chuyển từ cú sốc lợi nhuận một lần sang rủi ro cấu trúc của bảng cân đối. Đây là ranh giới quan trọng nhất khi đánh giá triển vọng PNJ.

Xem thêm

#điều gì xảt ra khi #PNJ phát hành 550 triệu cổ phiếu #PNJ phát hành #cổ phiếu #PNJ #phát hành 550 triệu cổ phiếu #vốn chủ sở #tăng nợ vay #quyền biểu quyết của cổ đông #cổ đông hiện hữu bị pha loãng #cổ đông hiện hữu #bị pha loãng #PNJ sẽ đổi chủ #Hội đồng quản trị

Cùng chuyên mục

Novaland lên tiếng về tin đồn phá sản

Novaland lên tiếng về tin đồn phá sản

TPO - Trên mạng xã hội đang lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng “Novaland phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự. Tập đoàn Novaland khẳng định, các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty.

Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%

Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%

TPO - Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đồng thời không áp dụng hạn mức. Mức thuế này cao gần 7 lần so với mức 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.

Hơn 200 suất quà được Phúc Long trao tặng dịp trung thu tại Bảo Lộc

Hơn 200 suất quà được Phúc Long trao tặng dịp trung thu tại Bảo Lộc

Phúc Long Heritage vừa trao 120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 90 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động thuộc chương trình cộng đồng “Vui Hội Trăng Rằm”, mang đến niềm vui bình dị cho hơn 400 học sinh Trường Tiểu học và THCS Lộc Nga.

Vàng SJC cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Vàng SJC cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng 6/10, giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 13 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn có mức chênh khác nhau so với vàng miếng, từ ngang giá đến thấp hơn 500.000 đồng/lượng.

SATRA chủ động nguồn hàng đón Tết Đinh Mùi 2027

SATRA chủ động nguồn hàng đón Tết Đinh Mùi 2027

Tết chưa đến, nhưng cuộc đua chuẩn bị hàng hóa đã vào guồng. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) dự kiến dành hơn 376 tỷ đồng để dự trữ hàng phục vụ Tết Đinh Mùi 2027, tăng 10,8% so với năm trước. Từ thịt heo, rau củ, thực phẩm chế biến đến hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn cung được tăng cường theo sức mua, cùng các giải pháp giữ giá, kiểm soát chất lượng và đưa hàng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

TPO - Nhiều trường, cơ sở đào tạo đã bổ sung quy trình cung cấp hóa đơn học phí qua email hoặc yêu cầu người học đăng ký, bổ sung thông tin ngay khi đóng tiền. Tuy nhiên, để khoản chi có đủ hồ sơ làm căn cứ giảm trừ gia cảnh, phụ huynh cần chủ động lấy và lưu giữ hóa đơn, chứng từ thay vì chờ đến cuối năm mới tìm lại.

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe