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Kinh tế

EVN: Sản lượng điện 9 tháng tăng hơn 9%, tăng tốc nguồn và lưới điện cuối năm

P.V

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt gần 266 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ. EVN đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm điện cho năm 2027.

Các dự án nguồn điện trọng điểm tăng tốc

Ngày 6/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 9 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3%.

Trong cơ cấu nguồn điện 9 tháng, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 132,63 tỷ kWh, tương đương 49,9% tổng sản lượng. Thủy điện đạt 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%; năng lượng tái tạo đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6%, trong đó điện mặt trời 21,5 tỷ kWh và điện gió 10,85 tỷ kWh.

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Lãnh đạo EVN kiểm tra công trường, đôn đốc các dự án

Điện tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; điện nhập khẩu đạt 10,3 tỷ kWh, tương đương 3,9%.

Sản lượng điện truyền tải trong tháng 9 ước đạt 23,8 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng đạt gần 214 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

EVN cho biết đang tập trung đẩy nhanh các dự án nguồn điện trọng điểm. Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, tổ máy số 1 đang tiếp tục chạy thử, dự kiến phát điện thương mại vào cuối tháng 11. Tổ máy số 2 đã hòa đồng bộ vào ngày 28/9 và đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối tháng 12.

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, cả hai tổ máy của Quảng Trạch I sẽ được đưa vào vận hành thương mại trong năm nay, bổ sung nguồn điện cho hệ thống trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục được thi công. EVN cũng đang chuẩn bị đầu tư một loạt dự án thủy điện mở rộng. Trong đó, các dự án Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng và Sê San 4 mở rộng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các dự án Sơn La mở rộng và Lai Châu mở rộng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong lĩnh vực lưới điện, 9 tháng qua, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình và đóng điện 131 công trình từ cấp điện áp 110-500 kV.

Riêng các công trình đã đóng điện gồm 5 dự án 500 kV, 16 dự án 220 kV và 110 dự án 110 kV. Trong tháng 9, toàn Tập đoàn khởi công 11 công trình và đóng điện 13 công trình lưới điện.

Đẩy mạnh đầu tư pin lưu trữ, chuẩn bị hạ tầng nhập khẩu điện Trung Quốc

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch đầu tư của EVN năm nay là việc triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Theo EVN, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã hoàn thành hệ thống BESS quy mô 50 MW.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành 155 MW và đặt mục tiêu nâng tổng quy mô lên 305 MW trong tháng 10.

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Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đang đẩy nhanh tiến độ về đích

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Điện 2 và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đang triển khai thủ tục đầu tư các hệ thống BESS tập trung tại miền Bắc với quy mô lần lượt 550 MW và 300 MW.

Việc tăng công suất lưu trữ được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ vận hành hệ thống điện trong bối cảnh tỷ trọng điện gió, điện mặt trời ngày càng lớn và biến động phụ tải tăng nhanh.

Theo phương thức vận hành hệ thống điện tháng 10 của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc trong quý IV dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

EVN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với NSMO cập nhật nhu cầu điện, khả năng vận hành các nguồn điện và tình hình thủy văn tại các hồ chứa nhằm bảo đảm cung ứng điện trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, Tập đoàn cũng bắt đầu chuẩn bị các phương án và kịch bản cung ứng điện cho năm 2027.

Các nhà máy thủy điện được yêu cầu theo dõi sát tình hình thời tiết, thủy văn, chủ động tích nước hồ chứa. Trong khi đó, các đơn vị nhiệt điện phải hoàn thành đàm phán, ký hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027 và xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung dài hạn.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được yêu cầu duy trì mức độ khả dụng cao nhất của hệ thống truyền tải, đặc biệt với các thiết bị điều chỉnh điện áp và bảo vệ hệ thống.

EVN cũng yêu cầu các tổng công ty điện lực tăng chất lượng dự báo phụ tải, theo dõi tác động của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và sự gia tăng nhanh của hệ thống trạm sạc xe điện.

Trong 3 tháng cuối năm, EVN đặt mục tiêu hoàn thành phát điện thương mại cả hai tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Đối với dự án LNG Quảng Trạch II, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai các phần việc theo hợp đồng đã ký và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo kế hoạch.

Về lưới điện, EVN đặt mục tiêu đóng điện toàn tuyến đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026.

Một nhóm dự án đáng chú ý khác là các công trình phục vụ nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua khu vực Móng Cái.

EVN đang thúc đẩy thủ tục để khởi công trạm biến áp 220 kV Móng Cái, đường dây 220 kV Hải Hà - Móng Cái và đường dây từ khu vực biên giới về Hải Hà, với mục tiêu đưa các công trình vào vận hành trong quý II/2027.

#EVN

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