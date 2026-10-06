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Cổ phiếu PNJ giảm mạnh, NVL biến động vì tin đồn phá sản

Việt Linh

TPO - VN-Index đảo chiều tăng gần 6 điểm trong phiên giao dịch ngày 6/10, nhưng sắc đỏ vẫn áp đảo trên bảng điện tử. Cổ phiếu PNJ tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. Cổ phiếu NVL giảm dù Novaland lên tiếng bác thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”.

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầy giằng co ngày 6/10. VN-Index có thời điểm mất hơn 20 điểm, lùi về vùng 1.735 điểm, trước khi lực cầu gia tăng trong những phút cuối giúp chỉ số đảo chiều.

Chốt phiên, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương đương 0,34%, lên 1.759 điểm. Tuy nhiên, đà hồi phục chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về bên bán. Trên HoSE có 353 mã giảm, trong đó 26 mã giảm sàn, trong khi 255 mã tăng và 25 mã tăng trần.

Thanh khoản cải thiện đáng kể với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường khoảng 21.289 tỷ đồng, tăng 42,6% so với phiên trước. Riêng HoSE có hơn 902,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị khoảng 20.424 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. Sau khi mở cửa có lúc tăng hơn 3%, lên 22.300 đồng/cổ phiếu, mã này nhanh chóng quay đầu khi lực bán gia tăng.

Đến cuối phiên, PNJ giảm hết biên độ 6,93%, xuống 20.150 đồng/cổ phiếu. Hơn 16,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, trị giá khoảng 326 tỷ đồng, nhưng bên bán vẫn còn dư hơn 14,7 triệu cổ phiếu tại giá sàn.

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Cổ phiếu PNJ giảm gần 50% trong tháng qua.

Từ mức 40.050 đồng/cổ phiếu ngày 4/9, thị giá đã mất 49,7% chỉ trong khoảng một tháng. So với đỉnh 84.000 đồng hồi đầu tháng 1, PNJ hiện chỉ còn khoảng một phần tư, tương ứng mức giảm 76%. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó còn khoảng 10.311 tỷ đồng.

Trái với PNJ, một số cổ phiếu lớn giúp chỉ số giữ được sắc xanh. VPL đóng góp 1,35 điểm cho VN-Index, VHM đóng góp 1,21 điểm, BSR 0,75 điểm và LPB 0,57 điểm. Nhóm năng lượng cũng giao dịch tích cực với PVD tăng 4,2%, PLX tăng 1,97%, BSR tăng 2,3% và PVS tăng 1,51%.

Ở chiều ngược lại, FPT giảm 2,42%, ACB giảm 1,9%, trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu áp lực bán. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 2.728 tỷ đồng, trong đó HDB bị bán ròng hơn 2.037 tỷ đồng.

Trong nhóm bất động sản, cổ phiếu NVL giảm 2,84%, xuống 10.250 đồng/cổ phiếu, sau 3 phiên hồi phục trước đó. Tính từ đầu tháng 9, thị giá NVL vẫn giảm hơn 21% và từng có thời điểm xuống dưới mệnh giá.

Diễn biến này xảy ra cùng ngày Novaland lên tiếng về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử cho rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”. Công ty khẳng định những thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế.

Novaland cho biết đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc và từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ hoặc đính chính những nội dung thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng.

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#VN-Index #PNJ #Novaland #thị trường chứng khoán #bất động sản #cổ phiếu #phản ứng thị trường

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