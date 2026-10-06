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Kinh tế

FE CREDIT chung tay xây dựng thị trường tài chính tiêu dùng minh bạch và bền vững

P.V

Tại Hội thảo chuyên đề "Tài chính tiêu dùng minh bạch và có trách nhiệm: Nền tảng cho phát triển bền vững" do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng (VFA) tổ chức, FE CREDIT đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cùng các cơ quan quản lý và các tổ chức tín dụng uy tín nhằm thảo luận về định hướng phát triển thị trường trong giai đoạn mới.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Cùng tham dự có đại diện các đơn vị, vụ, cục chức năng thuộc NHNN; đại diện các ban, đơn vị thuộc VNBA; Ban chủ nhiệm VFA; đại diện lãnh đạo FE CREDIT cùng các phóng viên, nhà báo đến từ nhiều cơ quan báo chí.

Khẳng định vai trò "cánh tay nối dài" đưa nguồn vốn chính thức đến người dân

Việt Nam hiện có 16 công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc tuân thủ nghiêm ngặt Luật Các tổ chức tín dụng dưới sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý giúp nhóm tài chính chính thống nói chung và FE CREDIT nói riêng hoàn toàn khác biệt với các hình thức cho vay trái phép hay ứng dụng núp bóng công nghệ đầy rủi ro.

Theo số liệu được công bố tại hội thảo “Tài chính tiêu dùng minh bạch và có trách nhiệm - Nền tảng cho phát triển bền vững”, tính đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và tín dụng qua thẻ của nhóm công ty tài chính đạt gần 185 nghìn tỷ đồng (tăng 13,37% so với cùng kỳ năm trước), trong đó dư nợ phục vụ nhu cầu đời sống đạt gần 134 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng qua thẻ đạt trên 51 nghìn tỷ đồng.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Ban tổ chức.
TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Ban tổ chức.

Các công ty tài chính chính thống như FE CREDIT được ví như "cánh tay nối dài" của hệ thống ngân hàng, mang dòng vốn an toàn đến với người lao động thu nhập trung bình và thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, vốn là những đối tượng khó tiếp cận vốn tại ngân hàng thương mại truyền thống. Qua đó, thu hẹp khoảng trống tín dụng, giúp nhóm yếu thế tránh xa “tín dụng đen” và thúc đẩy chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Phát huy tối đa vai trò này, các công ty tài chính tiêu dùng đã chủ động chuyển dịch chiến lược theo hướng an toàn và hiệu quả hơn. Theo đó, các đơn vị vận hành thận trọng, tập trung vào nhóm khách hàng phù hợp, tăng tỷ trọng khoản vay chất lượng, đồng thời tái cơ cấu danh mục và đẩy mạnh tín dụng số ứng dụng công nghệ Big Data, AI cùng mô hình quản trị rủi ro hiện đại.

Song song, nhiều sản phẩm tài chính tiêu dùng theo xu hướng mới như thẻ tín dụng, Mua trước - Trả sau (FE Paylater), khoản vay nhỏ (Micro-loan) hay mô hình “tài chính nhúng” cũng được triển khai đồng loạt để phù hợp với nhóm khách hàng trẻ như Gen Z hay Millennials. Chuyển dịch này cho thấy nhóm công ty tài chính tiêu dùng đang bước vào chu kỳ phát triển bền vững mới, ưu tiên củng cố nền tảng thay vì chỉ chạy theo quy mô.

Tiên phong thúc đẩy tín dụng có trách nhiệm

Cũng theo các diễn giả, sự tăng trưởng thuần túy về quy mô dư nợ hay số lượng khách hàng vẫn phản ánh trọn vẹn bức tranh thành công của tài chính tiêu dùng chính thống. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, thị trường đặt ra yêu cầu cấp thiết về một bước chuyển dịch căn bản: từ tư duy mở rộng về tốc độ và số lượng sang phương thức tiếp cận có trách nhiệm hơn.

Bàn về tiêu chí của một khoản vay an toàn, các chuyên gia nhấn mạnh một khoản vay tốt trước hết phải phù hợp với năng lực tài chính của người dân, hỗ trợ họ giải quyết nhu cầu đời sống mà không vô tình tạo ra gánh nặng nợ nần quá sức. Bên cạnh đó, tính minh bạch thông tin cần được cụ thể hóa trong từng giao dịch.

FE CREDIT là công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank. Ảnh: FE CREDIT
FE CREDIT là công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank. Ảnh: FE CREDIT

Đặc biệt, các đại biểu đều đồng thuận trách nhiệm đối với mỗi khoản vay được phê duyệt phải xuất phát từ cả hai phía. Về phía tổ chức cho vay, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực thẩm định, tư vấn trung thực, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực thi quy trình nhắc, thu hồi nợ văn minh. Ở chiều ngược lại, người đi vay cần có tinh thần trách nhiệm thông qua việc cung cấp thông tin trung thực, chủ động đọc kỹ hợp đồng, cân nhắc khả năng trả nợ và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Đóng góp vào định hướng chung của ngành, FE CREDIT cùng các đại biểu tại hội thảo đã thảo luận và đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng thị trường minh bạch và bền vững như nâng mức trần vay tiêu dùng để phù hợp với nhu cầu chi tiêu, tốc độ tăng trưởng thu nhập của người lao động và vật giá. Song song, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và bảo vệ hệ sinh thái.

Nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra tại Hội thảo. Ảnh: Ban tổ chức.
Nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra tại Hội thảo. Ảnh: Ban tổ chức.

Bên cạnh đó, các đơn vị đề xuất đẩy mạnh phối hợp với cơ quan chức năng để phòng chống gian lận, xử lý nghiêm hành vi xúi giục “bùng nợ” và tín dụng đen trá hình. Cuối cùng, là nhóm giải pháp nâng cao trách nhiệm của công ty tài chính tiêu dùng trong tư vấn, thẩm định, thu hồi nợ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người vay trong thực hiện cam kết hợp đồng.

Hội thảo khép lại với sự nhất trí cao giữa cơ quan quản lý và các bên liên quan. Đồng hành cùng định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, FE CREDIT khẳng định sẽ tiếp tục tiên phong thực thi các giải pháp minh bạch, lấy chất lượng tiếp cận tín dụng và niềm tin của người tiêu dùng làm thước đo cho sự phát triển bền vững. -------

#FE Credit #tài chính tiêu dùng #minh bạch #bền vững #ngân hàng #tín dụng #người tiêu dùng

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