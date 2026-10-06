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Kinh tế

Khánh Hòa: Ra mắt hợp tác xã nuôi biển, mở rộng liên kết chuỗi thủy sản

Phùng Quang

Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI tại Cam Ranh, Khánh Hòa hướng tới tăng liên kết giữa người nuôi, doanh nghiệp và thị trường, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng thủy hải sản từ vùng nuôi đến xuất khẩu.

Ngày 5/10, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy Hải sản KLC (KLC Seafood) tổ chức lễ công bố thành lập Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI tại Cam Ranh, nhằm tăng liên kết giữa người nuôi, doanh nghiệp và thị trường.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố.

Theo KLC Seafood, HTX KLC Đại Dương XI là đơn vị trực thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp, giữ vai trò kết nối cộng đồng xã viên và vùng nuôi với chuỗi cung ứng thủy hải sản. Mô hình này hướng tới tổ chức nguồn hàng ổn định hơn, tăng khả năng kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đưa sản phẩm từ vùng nuôi vào các kênh thương mại trong nước, quốc tế.

KLC Seafood cho biết đang phát triển mạng lưới vùng nuôi liên kết khoảng 884 ha tại Cam Ranh, Vạn Ninh (Khánh Hòa) và Sông Cầu (Đắk Lắk), với các sản phẩm như tôm hùm bông, tôm hùm xanh, ốc hương, cá mú, bào ngư và một số thủy hải sản giá trị cao. Doanh nghiệp định hướng tích hợp chuỗi từ vùng nuôi, tổ chức nguồn hàng, kiểm soát chất lượng, logistics đến xuất khẩu.

Ông Huỳnh Ngọc Thuận, Phó tổng giám đốc KLC Seafood, cho biết việc thành lập HTX nhằm mở rộng liên kết vùng nuôi và xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp với người nuôi biển. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng kết hợp kinh nghiệm của xã viên với năng lực tổ chức chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường.

Bên cạnh ra mắt HTX, chương trình có hoạt động kết nối với các đối tác quốc tế đến từ Trung Quốc, Indonesia và một số thị trường liên quan. Theo doanh nghiệp, các hoạt động hợp tác hướng tới mở rộng kết nối trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và thương mại.

KLC Seafood cho biết việc hình thành HTX KLC Đại Dương XI là bước mở rộng hệ sinh thái vùng nuôi, hướng tới xây dựng chuỗi thủy sản ổn định, minh bạch và bền vững, đồng thời tăng khả năng đưa sản phẩm thủy hải sản Việt Nam tiếp cận các thị trường khu vực và quốc tế.

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#Khánh Hòa #Thủy sản #Liên kết #KLC Group

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