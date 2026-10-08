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Giá vàng SJC giảm nửa triệu đồng/lượng

Việt Linh

TPO - Sáng 8/10, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 7/10. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Ảnh minh họa.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng quanh mức này.

Trong khi đó, giá mua vào tại một số doanh nghiệp thấp hơn, khiến khoảng cách mua - bán tiếp tục có sự khác biệt. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức khoảng 139,2 - 143 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch 3,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 139,5 - 143 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, mức giá cũng không đồng nhất giữa các thương hiệu. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng quanh mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. PNJ và Phú Quý cùng niêm yết quanh 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tùy thương hiệu và loại vàng, mức chênh giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 3-4 triệu đồng/lượng. Đây là khoản chênh lệch mà người mua phải chịu nếu mua vàng rồi bán lại ngay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng 8/10 giảm mạnh, có thời điểm lùi về quanh 4.100 - 4.120 USD/ounce. Theo dữ liệu cập nhật, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 129,6 - 130,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng SJC trong nước.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.634 đồng. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 10-15 đồng so với phiên trước.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank sáng 8/10 được niêm yết quanh 25.760 đồng - 26.170 đồng /USD (mua vào - bán ra).

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