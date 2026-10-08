Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới về chợ Kim Liên và 'số phận' 200 tiểu thương

Trần Hoàng

TPO - Chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo.

Chiều 7/10, phường Kim Liên, TP. Hà Nội tổ chức cuộc họp về phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Kim Liên.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang thông tin chợ Kim Liên được xây dựng từ năm 1992, trải qua nhiều năm đã xuống cấp. Các hạng mục như hệ thống bể nước, hành lang, khu vực thoát hiểm không thể thực hiện cải tạo mà phải tính đến phương án xây dựng mới.

Về dự án xây dựng chợ mới, ông Trương Minh Quang cho biết phường Kim Liên là chủ đầu tư và đây là dự án đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, chợ mới tiếp tục được xây dựng với chức năng là chợ dân sinh.

1789449959177-5378450687501770231-5378450687501770231-613153060cc47a6d3ce509849d1dd56f.jpg
Bên trong chợ Kim Liên trước khi cải tạo.

UBND phường Kim Liên đã phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 1/8/2026. Dự kiến trước ngày 20/10 sẽ niêm yết các bản vẽ tại khu vực xây dựng chợ để lấy ý kiến cộng đồng dân cư; khoảng tháng 9/2027 có chợ mới hoàn thiện để các hộ kinh doanh trở lại.

Về địa điểm kinh doanh tạm, trên địa bàn phường Kim Liên không có vị trí được quy hoạch làm chợ ngoài khu vực chợ Kim Liên hiện nay. Tuy nhiên, phường đã chủ động làm việc với các phường lân cận để giới thiệu cho tiểu thương lựa chọn.

UBND phường Kim Liên cam kết sẽ làm việc với chính quyền các phường để hỗ trợ tiểu thương thuê địa điểm theo đúng giá nhà nước, không để xảy ra trường hợp phải thuê với mức giá ngoài quy định hoặc chênh lệch.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Kim Liên nói thêm việc chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo. "Trong tuần tới chúng tôi sẽ công khai bản vẽ cho người dân và tiểu thương để lấy ý kiến", đại diện phường thông tin.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có chỉ đạo kiểm tra việc đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm khiến 200 tiểu thương hoang mang. Trong đó, ông Thắng yêu cầu UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan.

UBND phường có trách nhiệm giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Trước thời điểm đóng cửa, có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ. Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền thông báo rõ thời gian chợ được hoạt động trở lại, hoặc có phương án bố trí chợ tạm để đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân.

Xem thêm

#Chợ Kim Liên #Xây dựng chợ mới #Tiểu thương #Hỗ trợ kinh doanh tạm #Hạ tầng chợ #chợ 34 năm #phường Kim Liên

Cùng chuyên mục

Chuyển Bộ Công an điều tra loạt sai phạm đấu thầu tại dự án sân bay Long Thành Ảnh minh họa:TTXVN

Sửa Luật đấu thầu: Có chặn được 'quân xanh, quân đỏ'?

TP - Từ dấu hiệu chuyển nhượng thầu, nhà thầu phụ giao lại công việc cho đơn vị khác đến những vi phạm trong hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý chất lượng, tiến độ…, kết luận thanh tra tại nhiều dự án cho thấy rủi ro có thể phát sinh xuyên suốt quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Sửa Luật Đấu thầu vì thế không chỉ để rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải ngân mà phải chặn sai phạm.

TPHCM muốn phát hành trái phiếu qua trung tâm tài chính quốc tế

TPHCM muốn phát hành trái phiếu qua trung tâm tài chính quốc tế

TPO - TPHCM muốn phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để huy động nguồn vốn trung và dài hạn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Việc này được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TPHCM, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.

Nguồn điện chậm tiến độ, lấy gì bù thiếu hụt?

Nguồn điện chậm tiến độ, lấy gì bù thiếu hụt?

TPO - Nhiều dự án nguồn và lưới điện chậm tiến độ, trong khi ngành điện phải chuẩn bị ứng phó thời tiết cực đoan và tích nước hồ thủy điện cho mùa khô 2027. Trước áp lực cung ứng, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ các giải pháp, trong đó có đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

Đưa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn vào trường học

TPO - Sáng 5/10/2026, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Xăng E10 có thể giảm gần 1.500 đồng/lít, sắp có cơ chế giá riêng

Doanh nghiệp tự định giá xăng dầu: Cơ chế giám sát ra sao?

TPO - Khi Nhà nước không còn điều hành giá xăng dầu hằng tuần, doanh nghiệp sẽ được chủ động quyết định giá bán. Trước lo ngại các đơn vị có thể “bắt tay” đẩy giá lên cao, Bộ Công Thương cho biết sẽ giám sát qua hệ thống dữ liệu và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

Bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp, bị chặn ở sân bay: 'Giám đốc' khắc khoải gỡ vướng

TPO - Phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đứng tên doanh nghiệp, “giám đốc bất đắc dĩ” phải nhiều lần làm việc với cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh và công an để chứng minh mình không liên quan. Trong khi việc xác minh, xử lý kéo dài, họ vẫn đối mặt với nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

Thông tin mới về lãi suất ngân hàng

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền

Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha ngày 6/10 tại TPHCM, Vietcombank khẳng định vai trò Nhà đồng đầu tư và giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection. Với 17 thiết kế trong đó có tới 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 02 thiết kế từ Quán Nhà Haha, bộ thẻ mở đầu chuỗi hoạt động đưa khách hàng đến gần hơn với chương trình, từ những giao dịch hằng ngày đến các cuộc gặp gỡ và Fan Meeting.

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đưa giải pháp bảo vệ tài chính đến gần người dùng số

Chubb Life Việt Nam và Zalopay cùng đưa giải pháp bảo vệ tài chính đến gần người dùng số

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và ứng dụng thanh toán tài chính Zalopay vừa chính thức ký kết hợp tác phân phối Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng trên nền tảng Zalopay. Hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối số của Chubb Life Việt Nam, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn ngay trên những nền tảng số quen thuộc.

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

TPO - CPI bình quân 9 tháng vừa qua tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 4,5% mục tiêu đề ra cho cả năm. Giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở, nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục tạo áp lực. Dự kiến, trong quý IV không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, không tăng giá điện.

PNJ hút gần 1.000 tỷ đồng bắt đáy, khối ngoại vẫn xả mạnh

PNJ hút gần 1.000 tỷ đồng bắt đáy, khối ngoại vẫn xả mạnh

TPO - Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/10, có lúc giảm sàn xuống 18.750 đồng nhưng sau đó được kéo lên 18.900 đồng khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc. Gần 52 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng gần 400 tỷ đồng.

EVN thoát đáy, có lãi năm trong 2025

Tái cơ cấu EVN: Định hướng tách truyền tải, phân phối và bán lẻ điện

TPO - Theo lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương, EVN đang được định hướng tái cơ cấu theo hướng sớm tách khâu truyền tải, từng bước tách bạch phân phối và bán lẻ điện, đồng thời xem xét thoái vốn nhà nước tại các tổng công ty phát điện. Việc sắp xếp sẽ thực hiện từng bước, gắn với lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Ngày Thẻ Việt Nam đổi tên mới

Ngày Thẻ Việt Nam đổi tên mới

TPO - 8h30 sáng mai (8/10), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 sẽ chính thức công bố chuỗi sự kiện năm 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, đánh dấu mùa thứ 6 của chương trình và một bước chuyển mới sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe