Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngày Thẻ Việt Nam đổi tên mới

Ngọc Mai

TPO - 8h30 sáng mai (8/10), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 sẽ chính thức công bố chuỗi sự kiện năm 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, đánh dấu mùa thứ 6 của chương trình và một bước chuyển mới sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam.

Sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức bước sang một chương mới với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Sự thay đổi không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ những chiếc thẻ vật lý, người dùng ngày càng có thêm nhiều lựa chọn: thanh toán bằng mã QR, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán trên thiết bị di động hay thanh toán bằng sinh trắc học. Công nghệ đang khiến một thao tác thanh toán trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và được tích hợp ngày càng sâu vào các dịch vụ của đời sống.

anh-man-hinh-2026-10-07-luc-145301.png
8h30 sáng 8/10 diễn ra họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Thanh toán số hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện của ngân hàng hay một phương thức trả tiền. Đó là một phần của hệ sinh thái số, hiện diện trong mua sắm, di chuyển, du lịch, y tế, giáo dục, dịch vụ công và nhiều hoạt động thường ngày.

Tại họp báo ngày 8/10, ban tổ chức sẽ chính thức giới thiệu diện mạo mới của chương trình, đồng thời công bố Đại sứ mới - gương mặt kết nối Ngày Thanh Toán Số Việt Nam với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Đây cũng là dịp ban tổ chức công bố chi tiết chuỗi hoạt động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra từ nay đến hết ngày 25/10, với nhiều hoạt động hướng tới người dùng, cộng đồng và thế hệ trẻ, tiếp tục hành trình đưa thanh toán số đến gần hơn với đời sống.

Từ “Ngày Thẻ Việt Nam” đến “Ngày Thanh toán số Việt Nam”, hành trình 6 mùa không chỉ là sự thay đổi của một tên gọi. Đó là dấu mốc cho một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ - nơi một cú chạm, một mã QR hay một thao tác trên điện thoại có thể mở ra một trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và ngày càng xanh hơn.

Xem thêm

#thanh toán số #Ngân hàng Nhà nước #NAPAS #thanh toán số #chuyển đổi số #sự kiện Việt Nam

Cùng chuyên mục

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam - cho rằng việc áp dụng chế tài với người bỏ hoang đất là cần thiết, nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần làm rõ đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang, tiêu chí xác định và trách nhiệm của chủ đầu tư với dự án chậm triển khai.

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

LPBank hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1, nâng tầm trải nghiệm thanh toán số

Hoàn thành nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 1 sau 5 tháng triển khai, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đưa phiên bản mới vào vận hành từ ngày 04/10/2026, tạo bước tiến về năng lực xử lý, kết nối và an toàn giao dịch. Không chỉ củng cố hạ tầng thanh toán, đây còn là tiền đề để LPBank nâng cấp Core Thẻ giai đoạn 2 với gần 50 tính năng, giải pháp và dịch vụ mới, góp phần nâng tầm trải nghiệm thanh toán số cho khách hàng.

Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

Ngày 6/10/2026, đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tình hình bảo đảm cung cấp điện và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trương Thanh Hoài và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp.

EVNGENCO2 và CC1 hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng

EVNGENCO2 và CC1 hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 5/10/2026, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng, trong đó tập trung vào các dự án thủy điện tích năng.

Cần đánh giá thận trọng, toàn diện trong sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cần đánh giá thận trọng, toàn diện trong sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tại tọa đàm góp ý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 26/8, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội và đại diện cơ quan quản lý cho rằng tác động của lĩnh vực thuốc lá không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, công nghệ... Do vậy, cần đánh giá toàn diện trong sửa đổi luật.

Chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra mỗi nơi một kiểu

Chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra mỗi nơi một kiểu

TPO - Sáng nay (7/10), thị trường vàng trong nước vẫn đi ngang. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng, có nơi lên đến 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng, dầu thô vượt 100 USD/thùng

Giá vàng bật tăng, dầu thô vượt 100 USD/thùng

TPO - Giá vàng thế giới tăng 0,7% khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Trong khi đó, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng do nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các cơn bão và căng thẳng tại Trung Đông.

Quản trị rủi ro - nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững của SeABank

Quản trị rủi ro - nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững của SeABank

Quản trị rủi ro đang trở thành một trong những năng lực cốt lõi, góp phần quyết định khả năng phát triển bền vững, sức chống chịu trước biến động và mức độ tin cậy của mỗi tổ chức tài chính Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xem xét trong quá trình đánh giá hồ sơ tín dụng và sức khỏe tài chính của ngân hàng.

Hanwha Life Việt Nam lan tỏa yêu thương qua nhiều hoạt động vì cộng đồng

Hanwha Life Việt Nam lan tỏa yêu thương qua nhiều hoạt động vì cộng đồng

Trong quý 3/2026, Hanwha Life Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, từ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến đồng hành cùng học sinh vượt khó. Đặc biệt, dịp Tết Trung thu, công ty đã trao tặng 100 triệu đồng cho Mái ấm Thi Ân (Tp.HCM) và Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên (Tp.Đồng Nai), góp phần mang đến thêm niềm vui cho các em nhỏ và người cao tuổi đang được chăm sóc tại đây.

Trang trại heo có chứa chất cấm bị triệt pháẢnh: C.A

Bất an thịt heo chứa chất cấm

TP - Hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất tạo nạc được đưa ra thị trường khiến người tiêu dùng lo lắng về nguồn thịt trong bữa ăn hằng ngày. Theo chuyên gia, khi thịt đã qua giết mổ, xẻ bán, người mua gần như không thể xác định có chứa chất cấm chỉ bằng màu sắc, độ săn chắc hay đàn hồi.

Tôm, cá mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam

Tôm, cá mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam

Bất chấp tín hiệu suy yếu của một số mặt hàng như tôm, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng năm nay vẫn tăng hơn 11% so với cùng kỳ, đạt 9,1 tỷ USD.

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng nông nghiệp Việt Nam xanh và bền vững

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng nông nghiệp Việt Nam xanh và bền vững

Ngày 6/10, nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao Việt Nam công bố các sáng kiến hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và gia tăng giá trị cho nông nghiệp Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe