Kinh tế

Google News

Ngày thẻ Việt Nam 2025: Xuất hiện danh thiếp thông minh, nhẫn thanh toán

Lộc Liên

TPO - Gian hàng MK tại Ngày thẻ Việt Nam 2025 ở sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút hàng trăm lượt khách trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới như danh thiếp gắn chip NFC, thẻ tái chế và thiết bị đeo thanh toán.

Gian hàng của MK Smart tại Ngày thẻ Việt Nam 2025.
tp-gian-hang-cua-mk-3.jpg
Tại gian hàng của MK Smart, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái thẻ thông minh của MK, nổi bật như Namecard NFC (danh thiếp gắn chip thông minh), thẻ làm từ vật liệu tái chế, hay các thiết bị đeo thanh toán gồm nhẫn, móc khóa và đồng hồ thanh toán - những tiện ích giúp việc chi tiêu trở nên nhanh gọn, không cần chạm.
tp-gian-hang-cua-mk-7.jpg
Bên cạnh khu trải nghiệm công nghệ, khách tham quan còn được tham gia trò chơi “vòng quay may mắn” - cơ hội nhận ngay túi MK khi quay trúng số lẻ, mang đến không khí sôi động và gắn kết tại sự kiện.
tp-gian-hang-cua-mk-9.jpg
Là đơn vị cung cấp hệ sinh thái thẻ thông minh cho nhiều ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, MK Smart được xem là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp thẻ và thiết bị định danh tại Việt Nam.
tp-gian-hang-cua-mk-5.jpg
Thành lập năm 2003, MK Smart khởi đầu với khát vọng giúp Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu. Chỉ một năm sau, nhà máy sản xuất thẻ đầu tiên tại Khu công nghiệp Quang Minh (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động đánh dấu bước khởi đầu táo bạo khi thị trường thẻ Việt Nam còn non trẻ.
tp-gian-hang-cua-mk-1.jpg
Năm 2005, MK Smart thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) đầu tiên, tập trung nghiên cứu thẻ chip, thẻ SIM và thẻ tài chính. Tại đây, các kỹ sư Việt Nam được trao cơ hội nghiên cứu, sáng tạo và cải tiến công nghệ, từng bước làm chủ toàn bộ quy trình thay vì chỉ vận hành dây chuyền có sẵn.
tp-gian-hang-cua-mk-8.jpg
Với định hướng “làm chủ công nghệ lõi”, MK Smart đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và một trong số ít tại Đông Nam Á cùng lúc đạt 5 chứng chỉ quốc tế danh giá gồm Visa, MasterCard, JCB, UPI và GSMA - những tiêu chuẩn bảo mật khắt khe mà nhiều tập đoàn toàn cầu phải mất nhiều năm mới đạt được.
Lộc Liên
#thẻ thông minh #NFC #giải pháp thanh toán #MK Smart #Ngày Thẻ Việt Nam

