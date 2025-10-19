Ngày thẻ Việt Nam 2025: Xuất hiện danh thiếp thông minh, nhẫn thanh toán

TPO - Gian hàng MK tại Ngày thẻ Việt Nam 2025 ở sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút hàng trăm lượt khách trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới như danh thiếp gắn chip NFC, thẻ tái chế và thiết bị đeo thanh toán.
Tại gian hàng của MK Smart, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái thẻ thông minh của MK, nổi bật như Namecard NFC (danh thiếp gắn chip thông minh), thẻ làm từ vật liệu tái chế, hay các thiết bị đeo thanh toán gồm nhẫn, móc khóa và đồng hồ thanh toán - những tiện ích giúp việc chi tiêu trở nên nhanh gọn, không cần chạm.
Bên cạnh khu trải nghiệm công nghệ, khách tham quan còn được tham gia trò chơi “vòng quay may mắn” - cơ hội nhận ngay túi MK khi quay trúng số lẻ, mang đến không khí sôi động và gắn kết tại sự kiện.
Là đơn vị cung cấp hệ sinh thái thẻ thông minh cho nhiều ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, MK Smart được xem là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp thẻ và thiết bị định danh tại Việt Nam.