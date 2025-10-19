Ngày thẻ Việt Nam 2025: Xuất hiện danh thiếp thông minh, nhẫn thanh toán

TPO - Gian hàng MK tại Ngày thẻ Việt Nam 2025 ở sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút hàng trăm lượt khách trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới như danh thiếp gắn chip NFC, thẻ tái chế và thiết bị đeo thanh toán.