Ngày thẻ Việt Nam: Check-in 'cháy máy' tại gian hàng LPBank

TPO - Không chỉ mang đến sân chơi sôi động với trò ném bóng rổ, gian hàng tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025 của LPBank còn "chiêu đãi” khách tham quan bằng hàng loạt quà tặng dễ thương, ưu đãi mở thẻ và trải nghiệm công nghệ thanh toán “chạm là kết nối”.
Trong ngày đầu tiên của Ngày thẻ Việt Nam 2025, gian hàng của LPBank thu hút đông đảo khách tham quan với không gian trải nghiệm mang tên “Một điểm chạm - Vạn kết nối”. Tại đây, khách hàng không chỉ được check-in mở thẻ, tham gia trò chơi ném bóng rổ vui nhộn mà còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
Với thông điệp “Một điểm chạm - Vạn kết nối”, LPBank mang đến không gian trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại, nơi khách hàng được khám phá khả năng kết nối không giới hạn của hệ sinh thái số. Chỉ với một điểm chạm trên ứng dụng LPBank, người dùng có thể tiếp cận vạn tiện ích, dịch vụ, mở ra tương lai tài chính linh hoạt, thông minh và thịnh vượng.
Tại Booth LPBank, khách hàng check-in và đăng ảnh Facebook kèm hashtag #LPBank, #NgàyHộiThẻViệtNam để nhận bút tinh nghịch.
Khi mở ứng dụng và kích hoạt tài khoản LPBank, người tham dự còn được tặng sáp nến hoặc cây sen đá để bàn. Đặc biệt, khách hàng đăng ký sản phẩm “Sinh Lời Lộc Phát” - giải pháp gia tăng nguồn tiền trong tài khoản - sẽ nhận cốc, bình nước hoặc linh vật dê LPBank.
Là sự kiện thường niên do Báo Tiền Phong và Napas phối hợp tổ chức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, Ngày Thẻ Việt Nam góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đại diện LPBank cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, khẳng định cam kết xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, năng động và lấy khách hàng làm trọng tâm.