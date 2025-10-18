Ngày thẻ Việt Nam: Check-in 'cháy máy' tại gian hàng LPBank

Là sự kiện thường niên do Báo Tiền Phong và Napas phối hợp tổ chức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, Ngày Thẻ Việt Nam góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đại diện LPBank cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, khẳng định cam kết xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, năng động và lấy khách hàng làm trọng tâm.