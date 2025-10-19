Sacombank mang 'sân chơi số' đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

TPO - Tại Ngày thẻ Việt Nam 2025 đang diễn ra ở sân vận động Bách Khoa (Hà Nội), gian hàng của Sacombank thu hút đông đảo bạn trẻ và khách tham quan nhờ không gian trải nghiệm ngân hàng số hiện đại cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng Sacombank Pay.
Khách hàng tham gia chương trình được miễn phí mở tài khoản và miễn phí chuyển tiền, đồng thời nhận quà tặng đặc biệt ngay tại gian hàng là túi xách hoặc check in nhận ảnh in trên thẻ Sacombank..
Ngoài ra, Sacombank còn đang có chương trình “Giới thiệu bạn bè - Nhận thưởng liền tay”. Chỉ cần khách hàng sử dụng ứng dụng Sacombank Pay giới thiệu bạn bè hoặc người thân tải, đăng ký và mở tài khoản thanh toán, cả hai sẽ nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt lên đến 50.000 đồng/lượt giới thiệu.
Trong những năm qua, Sacombank đã đầu tư mạnh vào hạ tầng số, bảo mật, đa dạng hóa dịch vụ thanh toán điện tử và liên tục ra mắt các tính năng thân thiện với người dùng. Ứng dụng Sacombank Pay nổi bật với khả năng quản lý tài chính, chuyển tiền nhanh qua Zalo, chia sẻ báo có cho nhiều tài khoản, cùng công nghệ sinh trắc học giúp bảo mật tuyệt đối.
Đặc biệt, Sacombank còn mang yếu tố “gamification” - biến trải nghiệm ngân hàng số trở nên thú vị hơn qua việc tích điểm thưởng, tham gia thử thách và nhận quà trong quá trình giao dịch.
Với các chương trình ưu đãi và trải nghiệm thực tế tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Sacombank một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số, và đồng hành cùng người trẻ trên hành trình số hóa tài chính cá nhân.