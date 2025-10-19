Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Sacombank mang 'sân chơi số' đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

Lộc Liên

TPO - Tại Ngày thẻ Việt Nam 2025 đang diễn ra ở sân vận động Bách Khoa (Hà Nội), gian hàng của Sacombank thu hút đông đảo bạn trẻ và khách tham quan nhờ không gian trải nghiệm ngân hàng số hiện đại cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng Sacombank Pay.

Video: Giới trẻ hào hứng trải nghiệm hoạt động mở thẻ chỉ bằng "vài chạm" tại gian hàng của Sacombank ở Ngày thẻ Việt Nam 2025.
tp-sacombank-1.png
Tại sự kiện, Sacombank giới thiệu chương trình “Mở tài khoản số dễ dàng - Miễn phí chuyển tiền - Nhận quà hấp dẫn”, tập trung vào sự tiện lợi, tối ưu chi phí và khuyến khích trải nghiệm số của khách hàng.
tp-sacombank-5.jpg
Toàn bộ quy trình mở tài khoản được thực hiện 100% trực tuyến chỉ với vài bước đơn giản: Tải và mở ứng dụng Sacombank Pay; sau đó liên kết định danh điện tử qua VNeID; ngay lập tức khách hàng sẽ hoàn tất mở tài khoản mà không cần đến quầy giao dịch.
tp-sacombank-6.jpg
tp-sacombank.jpg
Khách hàng tham gia chương trình được miễn phí mở tài khoản và miễn phí chuyển tiền, đồng thời nhận quà tặng đặc biệt ngay tại gian hàng là túi xách hoặc check in nhận ảnh in trên thẻ Sacombank..
tp-sacombank-1.jpg
Ngoài ra, Sacombank còn đang có chương trình “Giới thiệu bạn bè - Nhận thưởng liền tay”. Chỉ cần khách hàng sử dụng ứng dụng Sacombank Pay giới thiệu bạn bè hoặc người thân tải, đăng ký và mở tài khoản thanh toán, cả hai sẽ nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt lên đến 50.000 đồng/lượt giới thiệu.
tp-sacombank-3.png
Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lượt giới thiệu, với mức thưởng tăng dần theo số lượng người được giới thiệu: Dưới 10 lượt giới thiệu/tháng 30.000 đồng/lượt; Từ 10 đến dưới 20 lượt 40.000 đồng/lượt; Từ 20 lượt trở lên 50.000 đồng/lượt.
tp-sacombank-3.jpg
Song song, khách hàng mới tải và đăng ký Sacombank Pay, định danh tài khoản và phát sinh giao dịch tối thiểu 50.000 đồng trong tháng mở tài khoản cũng sẽ nhận được tiền thưởng một lần, tùy theo thời gian hoàn tất giao dịch. Trong 2 ngày đầu 50.000 đồng; Ngày thứ 3 đến 14 là 40.000 đồng; Sau ngày thứ 15 là 30.000 đồng
tp-sacombank-2.jpg
Với cơ chế linh hoạt và hấp dẫn, chương trình không chỉ tạo động lực cho khách hàng trải nghiệm ngân hàng số, mà còn lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt trong cộng đồng.

Trong những năm qua, Sacombank đã đầu tư mạnh vào hạ tầng số, bảo mật, đa dạng hóa dịch vụ thanh toán điện tử và liên tục ra mắt các tính năng thân thiện với người dùng. Ứng dụng Sacombank Pay nổi bật với khả năng quản lý tài chính, chuyển tiền nhanh qua Zalo, chia sẻ báo có cho nhiều tài khoản, cùng công nghệ sinh trắc học giúp bảo mật tuyệt đối.

Đặc biệt, Sacombank còn mang yếu tố “gamification” - biến trải nghiệm ngân hàng số trở nên thú vị hơn qua việc tích điểm thưởng, tham gia thử thách và nhận quà trong quá trình giao dịch.

Với các chương trình ưu đãi và trải nghiệm thực tế tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Sacombank một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số, và đồng hành cùng người trẻ trên hành trình số hóa tài chính cá nhân.

Lộc Liên
#Sacombank #ngân hàng số #Ngày Thẻ Việt Nam 2025 #mở tài khoản trực tuyến #ưu đãi Sacombank #ví điện tử #trải nghiệm ngân hàng số

Xem thêm

Cùng chuyên mục