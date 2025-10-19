Sacombank mang 'sân chơi số' đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

Trong những năm qua, Sacombank đã đầu tư mạnh vào hạ tầng số, bảo mật, đa dạng hóa dịch vụ thanh toán điện tử và liên tục ra mắt các tính năng thân thiện với người dùng. Ứng dụng Sacombank Pay nổi bật với khả năng quản lý tài chính, chuyển tiền nhanh qua Zalo, chia sẻ báo có cho nhiều tài khoản, cùng công nghệ sinh trắc học giúp bảo mật tuyệt đối.

Đặc biệt, Sacombank còn mang yếu tố “gamification” - biến trải nghiệm ngân hàng số trở nên thú vị hơn qua việc tích điểm thưởng, tham gia thử thách và nhận quà trong quá trình giao dịch.

Với các chương trình ưu đãi và trải nghiệm thực tế tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Sacombank một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số, và đồng hành cùng người trẻ trên hành trình số hóa tài chính cá nhân.