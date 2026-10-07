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Kinh tế

EVNGENCO2 và CC1 hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng

P.V

Ngày 5/10/2026, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng, trong đó tập trung vào các dự án thủy điện tích năng.

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Biên bản ghi nhớ là dấu mốc ghi nhận sự đồng thuận và thiện chí hợp tác giữa EVNGENCO2 và CC1. ảnh: Minh Lương

Tham dự buổi lễ, về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên Hội đồng quản trị; cùng các Phó Tổng Giám đốc và đại diện Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Công ty Thủy điện Quảng Trị, Ban Quản lý dự án EVNGENCO2.

Về phía CC1 có ông Phan Hữu Duy Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Bảo Anh – Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; cùng các lãnh đạo và đại diện các đơn vị chức năng của CC1.

Các Bên thống nhất thiết lập mối quan hệ hợp tác trong việc: kiến nghị các Cấp có thẩm quyền đưa các loại hình dự án nguồn điện mới là Thủy điện tích năng Trung Sơn tại Thanh Hóa với công suất dự kiến 1.200 MW và Thủy điện tích năng tại Quảng Trị công suất dự kiến 500 MW vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc Gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời phát triển dự án theo các hình thức hợp tác phù hợp quy định pháp luật hiện hành khi dự án được đưa vào Quy hoạch Điện lực Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 chia sẻ: Bên cạnh các nhà máy điện đã đi vào vận hành và các dự án đang triển khai, Tổng công ty cũng đặt mục tiêu phát triển nguồn điện mới là các nguồn điện sạch, năng lượng tái tạo. Việc ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên hôm nay sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, làm cơ sở để xúc tiến bổ sung các dự án vào Quy hoạch. EVNGENCO2 mong muốn việc hợp tác sẽ mang lại các lợi ích và giá trị thiết thực cho cả hai bên trong việc hợp tác, tìm kiếm cơ hội đồng phát triển các dự án thủy điện tích năng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị yêu cầu các đơn vị, các bộ phận liên quan của Tổng công ty tích cực tập trung, phối hợp với CC1 trong việc bổ sung 02 dự án Thủy điện tích năng Quảng Trị, Thủy điện tích năng Trung Sơn vào quy hoạch điều chỉnh, cũng như triển khai các bước tiếp theo khi dự án được đưa vào Quy hoạch.

Với kinh nghiệm, năng lực và thế mạnh của mỗi bên, EVNGENCO2 và CC1 hướng đến từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành năng lượng và đất nước.

#EVNGENCO2 #CC1 #năng lượng #thủy điện #dự án #hợp tác

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