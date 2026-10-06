Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Cân nhắc gánh nặng thực thi trong chính sách

Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo 4 nhóm nội dung trọng tâm, trong đó bao gồm việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với “thuốc lá khác”.