Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Cân nhắc gánh nặng thực thi trong chính sách

Hàng nghìn người bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính nói gì?
TPO - Khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính rà soát, xác minh, xử lý.
Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo 4 nhóm nội dung trọng tâm, trong đó bao gồm việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với “thuốc lá khác”.
TPO - Khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính rà soát, xác minh, xử lý.
TPO - 9 tháng năm nay, kinh tế Lạng Sơn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt kinh tế cửa khẩu tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng. Ngày 6/10, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đang tăng tốc nước rút trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục được Fortune vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp bà có mặt trong bảng xếp hạng này, đúng vào năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập.
TPO - Dự trữ dầu thô và xăng dầu của Việt Nam hiện mới tương đương 33-36 ngày nhập khẩu ròng, trong khi mục tiêu đến năm 2030 khoảng 90 ngày. Đáng chú ý, đến nay 3 kho dầu thô dự trữ quốc gia quy mô 1 triệu tấn/kho theo quy hoạch hiện hành vẫn chưa được đầu tư, Bộ Công Thương đề xuất nâng sức chứa mỗi kho lên tối đa 3 triệu tấn.
TPO - Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát chặt việc ban hành mới thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết và không có giải pháp tối ưu hơn. Thủ tục đã cắt giảm ở văn bản này không được phát sinh trở lại dưới dạng điều kiện, giấy phép, yêu cầu mới tại văn bản khác.
TPO - VN-Index đảo chiều tăng gần 6 điểm trong phiên giao dịch ngày 6/10, nhưng sắc đỏ vẫn áp đảo trên bảng điện tử. Cổ phiếu PNJ tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. Cổ phiếu NVL giảm dù Novaland lên tiếng bác thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”.
TPO - Theo ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính, việc xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chậm sử dụng sẽ phải dựa trên các tiêu chí cụ thể về đất đai.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Các chuyên gia cho rằng cần giải quyết nhiều câu hỏi liên quan như: Thế nào là chậm đưa vào sử dụng, thế nào là bỏ hoang?
TPO - Việc phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu giúp đưa một lượng vốn chủ sở hữu rất lớn vào PNJ mà không làm tăng nợ vay, nhưng quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu bị pha loãng hơn một nửa. Tuy nhiên, chưa thể xác định PNJ có thay đổi gì trong thời gian tới.
Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt gần 266 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ. EVN đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm điện cho năm 2027.
Tại Hội thảo chuyên đề "Tài chính tiêu dùng minh bạch và có trách nhiệm: Nền tảng cho phát triển bền vững" do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng (VFA) tổ chức, FE CREDIT đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cùng các cơ quan quản lý và các tổ chức tín dụng uy tín nhằm thảo luận về định hướng phát triển thị trường trong giai đoạn mới.
Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI tại Cam Ranh, Khánh Hòa hướng tới tăng liên kết giữa người nuôi, doanh nghiệp và thị trường, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng thủy hải sản từ vùng nuôi đến xuất khẩu.
TPO - Trên mạng xã hội đang lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng “Novaland phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự. Tập đoàn Novaland khẳng định, các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đồng thời không áp dụng hạn mức. Mức thuế này cao gần 7 lần so với mức 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.
Phúc Long Heritage vừa trao 120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 90 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động thuộc chương trình cộng đồng “Vui Hội Trăng Rằm”, mang đến niềm vui bình dị cho hơn 400 học sinh Trường Tiểu học và THCS Lộc Nga.
TPO - Sáng 6/10, giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 13 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn có mức chênh khác nhau so với vàng miếng, từ ngang giá đến thấp hơn 500.000 đồng/lượng.