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Kinh tế

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Hàng nghìn người bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính nói gì?

Việt Linh

TPO - Khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính rà soát, xác minh, xử lý.

Khoảng 4.000 trường hợp đang được rà soát

Chiều 6/10, tại họp báo thường kỳ quý III, đại diện Bộ Tài chính trao đổi về khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính - cho biết cơ chế đăng ký doanh nghiệp hiện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ chế này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, trong đó có việc mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp.

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Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể. Ảnh: Trần Nam.

Hiện có khoảng 4.000 trường hợp được xác định cần rà soát do có dấu hiệu mạo danh. Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương và các cơ quan chức năng để xác định từng trường hợp có thực sự xảy ra hành vi mạo danh hay không.

Theo bà Hương, khi có kết luận xác minh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

Lãnh đạo Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho rằng, sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra thách thức mới, khi thông tin cá nhân bị lộ lọt có thể bị lợi dụng để đăng ký kinh doanh.

Cơ quan quản lý đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm khắc phục hạn chế trong quá trình xác minh thông tin. Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cũng đang xây dựng, sửa đổi Luật Doanh nghiệp và nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm hạn chế tình trạng mạo danh.

Liên quan những trường hợp cá nhân bị mạo danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, nếu người bị mạo danh đã gửi thông tin đến cơ quan chức năng nhưng quá 6 tháng chưa được xử lý, có thể gửi thông tin để Bộ Tài chính vào cuộc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các trường hợp bị mạo danh.

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hơn 100.000 doanh nghiệp

Các trường hợp người dân phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp được phát hiện trong quá trình Cục Thuế thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết đến ngày 20/9 cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hơn 100.000 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và tổ chức, tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2025.

Cơ quan thuế cũng xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho gần 52.000 trường hợp để tiếp tục hoàn tất thủ tục giải thể; khôi phục mã số thuế cho 3.840 doanh nghiệp, tổ chức quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: Trần Nam.

Cơ quan thuế ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Theo ông Long, với những nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền, cơ quan thuế đã xử lý trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, để tháo gỡ triệt để các vướng mắc, cần đồng thời hoàn thiện về thể chế.

Ông Long cho biết, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý những nội dung liên quan đến nghĩa vụ ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp trong quá trình giải thể, chấm dứt hoạt động. Dự thảo liên quan đã được hoàn thiện và đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về phản ánh thủ tục giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh chưa được liên thông, ông Long cho biết cơ quan thuế có thể xử lý trong khoảng 10-15 ngày để xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hồ sơ sau đó còn phải được xử lý tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo ông Long, nghĩa vụ của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước không chỉ liên quan đến cơ quan thuế mà còn có thể liên quan đến hải quan, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ khác. Vì vậy, cần có đầy đủ thông tin từ các cơ quan để cơ quan đăng ký kinh doanh có cơ sở xử lý hồ sơ.

Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, ông Long khuyến nghị không tiếp tục để hồ sơ kéo dài. Đặc biệt, các khoản nợ thuế thực tế đã phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cần được xử lý sớm để tránh tiếp tục phát sinh tiền chậm nộp.

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#mạo danh #doanh nghiệp #Bộ Tài chính #rà soát #xử lý #quy định #công nghệ

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