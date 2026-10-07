Cô gái Tây Ninh lên tivi Hàn Quốc, trồng rau kiếm 500 triệu đồng/tháng

Sau hơn 10 năm ở Hàn Quốc, chị Thùy trồng trọt và kinh doanh rau Việt Nam, mỗi ngày livestream chốt hàng trăm đơn.

8h mỗi sáng, Hoàng Thị Thùy (sinh năm 1995, quê Tây Ninh) mở livestream tại nhà ở tỉnh Jeolla Bắc, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc khoảng 250 km. Trên tay là những mớ rau muống, rau cải, đậu cô ve tươi, chị vừa giới thiệu sản phẩm, vừa chốt đơn từ khách hàng.

"Rau muống 3 kg, 25.000 won (khoảng 483.000 đồng). Rau tươi ngon y như hình. Ai có nhu cầu mua thì hôm nay em gửi, ngày mai nhận được. Đậu cô ve 20 kg, 55.000 won (khoảng 1,04 triệu đồng), em bán nốt ạ", chị nói trong một buổi livestream.

Vườn rau muống xanh mướt của chị Thùy tại Hàn Quốc.

Bên dưới phần bình luận, khách hàng liên tục hỏi giá, đặt hàng và chốt đơn. Mỗi lần phát trực tiếp, chị Thùy có thể bán vài chục đơn. Tính cả ngày, số đơn có thể lên tới hơn 100. Những ngày cao điểm, chị bán được khoảng 300 kg rau.

Chị Thùy sang Hàn Quốc theo chồng hơn 10 năm nay. Từ một cô gái chưa có kinh nghiệm làm nông nghiệp, chị từng bước học cách trồng trọt, gây dựng công việc kinh doanh rau Việt tại xứ người.

Nàng dâu Việt làm nông ở Hàn Quốc

Những ngày đầu sang Hàn Quốc, chồng chị Thùy vốn làm trang trại nuôi gà. Sau một thời gian, chị đề nghị ông xã chuyển sang trồng trọt. Công việc nông nghiệp ban đầu khá khó khăn với chị Thùy, nhưng đây cũng là bước khởi đầu để chị bén duyên với nghề.

"Tôi thấy nghề bán rau online khá ổn. Khi tự trồng, tự bán và trò chuyện với khách hàng, tôi thấy công việc này phù hợp với mình", chị chia sẻ.

Theo chị Thùy, tại Jeolla Bắc, nông nghiệp là một trong những sinh kế phổ biến của người dân. Các loại rau củ được trồng và đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Trong khi đó, những loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt như rau muống, mướp đắng, bí đao, cà tím, rau húng không phổ biến, nếu có thường giá rất cao.

Nhận thấy điều này, chị Thùy bàn với chồng về việc trồng rau Việt. Được gia đình chồng ủng hộ, chị bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật canh tác, lựa chọn giống và thử nghiệm từng loại rau.

Công việc trước đây ở Việt Nam không liên quan đến nông nghiệp khiến chị Thùy gần như phải bắt đầu từ con số 0. Vụ đầu tiên, chị tập trung trồng các loại cải như cải canh, cải ngọt, cải muối dưa trong hai nhà kính có tổng diện tích khoảng 900 m2. Sau 35 ngày, chị thu hoạch khoảng một tấn rau.

Các loại rau Việt xanh mơn mởn được thu hoạch từ vườn của chị Thùy.

Nhận thấy nếu chỉ bán cho những người Việt sống quanh khu vực thì thị trường còn hạn chế, chị Thùy chuyển sang sử dụng mạng xã hội để tìm khách hàng. Chị livestream khoảng 2-3 lần mỗi ngày, giới thiệu rau, nhận đơn rồi trực tiếp đóng gói, gửi đi.

Nhờ vốn tiếng Hàn tốt, chị Thùy dần tiếp cận được nhiều khách hàng bản địa. Từ những loại rau cải ban đầu, hai vợ chồng chị mở rộng sang rau muống, mướp đắng, bí đao, cà tím, đậu cô ve và rau húng.

Để phù hợp với khí hậu Hàn Quốc, mỗi loại rau được trồng vào một thời điểm khác nhau. Mùa xuân là đậu cô ve, mùa hè trồng rau muống, khi thời tiết chuyển sang thu và đông, gia đình tập trung vào các loại rau cải.

"Rau Việt không dễ trồng ở Hàn Quốc. Vợ chồng tôi phải thử nghiệm nhiều lần, chọn giống và điều chỉnh cách trồng cho phù hợp với từng mùa. Có loại trồng được, có loại không, nên chúng tôi cứ vừa làm vừa rút kinh nghiệm", chị Thùy nói.

Công việc ngày càng nhiều, hai vợ chồng không thể tự làm hết. Chị Thùy thuê thêm người thân trong gia đình hỗ trợ từ gieo hạt, chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói. Những thùng rau sau khi thu hoạch được phân loại, bảo quản và chuyển tới khách hàng.

Ngoài bán qua mạng xã hội, chị Thùy còn tìm cách đưa sản phẩm vào các nhà hàng, siêu thị và quán ăn có nhu cầu nhập số lượng lớn.

Đủ trang trải cuộc sống

Công việc kinh doanh giúp gia đình chị Thùy có nguồn thu tốt. Chị tiết lộ doanh thu mỗi tháng dao động 21-26 triệu won (khoảng 400-500 triệu đồng), tùy lượng hàng và số lượng khách.

Có ngày doanh thu khoảng 500.000 won (gần 10 triệu đồng), vào thời điểm thuận lợi, con số này có thể lên tới 2,5 triệu won (khoảng 50 triệu đồng).

Tuy nhiên, doanh thu cao không đồng nghĩa số tiền thực nhận lớn. Gia đình phải trả lương cho 5-6 nhân công, hết khoảng 200 triệu đồng/tháng, cùng tiền thuê đất, điện nước, lãi vay ngân hàng để đầu tư nhà kính.

Sau khi trừ các khoản chi phí, chị Thùy cho biết gia đình còn khoảng 10 triệu won (khoảng 170 triệu đồng), đủ để trang trải cuộc sống.

Mức thu nhập của gia đình không cố định bởi công việc phụ thuộc vào mùa vụ, sản lượng và sức mua của khách hàng.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, chị Thùy đặc biệt chú trọng chất lượng sản phẩm. Ở Hàn Quốc, việc kiểm soát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện chặt chẽ. Gia đình chị sử dụng các loại thuốc ở mức độ nhẹ và tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

"Hàng năm, cơ quan chức năng đến tận nơi lấy mẫu đất, kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng. Nếu nông dân cố tình dùng các loại thuốc ngoài danh mục, có thể bị phạt nặng", chị Thùy cho hay.

Chị Thùy xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Với người bán hàng online, chất lượng rau cũng là yếu tố quyết định việc khách có quay lại hay không. Vì vậy, chị Thùy cho biết chị luôn cẩn thận từ khâu trồng, thu hoạch đến bảo quản và giao hàng.

Khách hàng của chị Thùy không chỉ có người Hàn Quốc hay người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Một số khách tới từ Trung Quốc cũng tìm đến đặt rau Việt do chị trồng. Sau nhiều năm làm nghề, chị cho rằng điều quan trọng nhất để duy trì công việc không chỉ là bán được nhiều hàng mà còn phải giữ được niềm tin của khách.

Công việc kinh doanh rau Việt cũng mang đến cho chị Thùy một dấu mốc đặc biệt. Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS từng tìm đến tận ruộng của gia đình chị để ghi hình, giới thiệu với khán giả xứ sở kim chi cách chế biến rau muống.

Từ những mớ rau Việt từng được xem là mặt hàng ngách, sản phẩm của chị Thùy dần được biết đến rộng rãi hơn. Những buổi livestream bán rau cũng trở thành công việc quen thuộc của chị mỗi ngày.

Sau hơn một thập kỷ ở Hàn Quốc, cô gái Tây Ninh ngày nào đã có cuộc sống tương đối ổn định. Tuy nhiên, chị cho biết mình không muốn dừng lại ở việc trồng và bán rau.

Hiện chị Thùy dự định chuyển hướng mạnh hơn sang kinh doanh online các sản phẩm gia công, tận dụng kinh nghiệm bán hàng và lượng khách hàng đã gây dựng trong nhiều năm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ một cô gái chưa từng biết làm nông đến người tự trồng, tự bán những loại rau Việt giữa Hàn Quốc, chị Thùy cảm thấy hài lòng vì công việc hiện tại giúp chị có thêm thu nhập, đồng thời tìm được hướng đi phù hợp với bản thân và gia đình.

Những người phụ nữ thay đổi thế giới Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.

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